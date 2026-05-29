Problem dotyczy odcinka DK10 pomiędzy Nieżychowem a Kosztowem. Mieszkańcy tych okolic zaczęli zgłaszać masowe pojawienie się gąsienic żerujących na drzewach rosnących w pasie drogowym. Sytuacja okazała się na tyle poważna, że do działań włączono Państwową Straż Pożarną, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz specjalistów oceniających skalę zagrożenia.

Gmina apeluje do kierowców: nie zatrzymujcie aut pod drzewami

W oficjalnym komunikacie Urząd Gminy Białośliwie zwrócił się nie tylko do mieszkańców, ale również do kierowców korzystających z DK10. Samorząd zaleca unikanie zatrzymywania pojazdów pod drzewami, ograniczenie przebywania w pobliżu zainfekowanych miejsc oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas spacerów i prac polowych w okolicy.

To rzadki przypadek, gdy lokalne ostrzeżenie dotyczące owadów zawiera bezpośredni apel związany z parkowaniem samochodów. W praktyce problem nie dotyczy samego pojazdu, lecz kontaktu kierowcy i pasażerów z gąsienicami lub ich włoskami, które mogą osiadać na karoserii, szybach czy elementach wyposażenia znajdujących się pod drzewami.

Dlaczego te gąsienice są problemem?

Kuprówka rudnica od lat pojawia się w różnych regionach Polski. Leśnicy zwracają uwagę, że włoski pokrywające ciało gąsienic mają silne właściwości alergiczne. Kontakt z nimi może powodować wysypkę, zaczerwienienie skóry, świąd, a u osób szczególnie wrażliwych także silniejsze reakcje alergiczne. Z tego powodu eksperci odradzają dotykanie owadów oraz przebywanie pod zaatakowanymi drzewami.

Dodatkowym problemem jest skala zjawiska. W czasie tzw. gradacji gąsienice mogą występować masowo, tworząc duże skupiska na pniach i gałęziach drzew. Właśnie takie obrazy pojawiły się w ostatnich dniach w mediach społecznościowych. Zdjęcia z rejonu Białośliwia publikował m.in. były starosta pilski Eligiusz Komarowski, apelując o zachowanie ostrożności i unikanie parkowania samochodów pod dębami.

GDDKiA zapowiada opryski

Jak poinformował Urząd Gminy Białośliwie, Rejon Dróg Krajowych w Chodzieży zlecił wykonanie specjalistycznego oprysku. Według deklaracji przekazanych samorządowi działania mają zostać przeprowadzone w najbliższych dniach. Teren ma zostać również skontrolowany przez dendrologa, który oceni skalę żerowania i pomoże dobrać najskuteczniejsze metody ograniczenia zagrożenia.

Do czasu wykonania zabiegów ochronnych kierowcy korzystający z odcinka DK10 pomiędzy Nieżychowem a Kosztowem powinni stosować się do zaleceń samorządu. Planując postój, lepiej poszukać miejsca z dala od drzew, na których widoczne są skupiska gąsienic.





