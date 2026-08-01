W skrócie Informacje o tygodniowych, codziennych kontrolach prędkości w ramach akcji Roadpol od 3 do 9 sierpnia są nieprawdziwe, gdyż polska policja ustala własne terminy działań.

Ogólnopolska akcja Prędkość pod egidą Roadpol odbędzie się w Polsce 7 sierpnia, a nie przez cały tydzień, jak sugerowały błędne doniesienia oparte na europejskim harmonogramie.

Funkcjonariusze 7 sierpnia zapowiadają wzmożone kontrole z użyciem laserowych mierników i nieoznakowanych aut, sprawdzając także trzeźwość kierowców oraz stan techniczny pojazdów.

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Europejska organizacja Roadpol rzeczywiście zaplanowała na 3-9 sierpnia kolejną edycję działań "Speed", których celem jest ograniczenie liczby kierowców przekraczających dopuszczalną prędkość. To właśnie ten harmonogram sprawił, że w wielu publikacjach pojawiły się błędne informacje sugerujące, że przez cały tydzień identyczne działania będą prowadzone również w Polsce.

Jak wynika jednak z informacji przekazanych Interii przez Komendę Główną Policji, Polska również bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych pod egidą Roadpol, ale terminy i zakres działań ustala samodzielnie.

Komenda Główna Policji: kalendarz Roadpol nie jest obowiązkowy

W odpowiedzi przesłanej Interii Motoryzacja podkom. Iwona Kijowska z Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji wyjaśniła, że poszczególne państwa same decydują o swoim udziale w akcjach organizacji.

Kalendarz działań ROADPOL nie ma charakteru obligatoryjnego dla państw członkowskich, a poszczególne kraje na podstawie m.in. własnych analiz bezpieczeństwa mogą decydować, w jakich działaniach uczestniczą i w jakim wymiarze

A zatem sam fakt umieszczenia akcji w europejskim harmonogramie nie oznacza automatycznie prowadzenia identycznych działań we wszystkich 31 państwach należących do Roadpol. To już kolejna taka sytuacja, gdy Polska Policja decyduje się przeprowadzić wzmożone działania na drogach według własnych zasad i w innym terminie.

Policjanci przede wszystkim skupią się na wykroczeniach związanych z przekraczaniem prędkości. Piotr Jędzura Reporter

Polska akcja "Prędkość" odbędzie się 7 sierpnia

Najbliższa ogólnopolska akcja prowadzona pod egidą Roadpol została zaplanowana na 7 sierpnia, nie odbędzie się w dniach 3-9 sierpnia, jak w przypadku wielu innych krajów członkowskich. Celem działań będzie przede wszystkim egzekwowanie przestrzegania ograniczeń prędkości przez kierujących pojazdami.

Polska Policja uczestniczy w wybranych akcjach realizowanych pod egidą ROADPOL, a najbliższymi działaniami będzie akcja PRĘDKOŚĆ, która na terenie całego kraju zostanie przeprowadzona 7 sierpnia br.

Kierowcy mogą spodziewać się laserowych mierników i nieoznakowanych radiowozów

Policja zapowiada, że 7 sierpnia na drogach w całym kraju pojawi się większa liczba patroli ruchu drogowego, a funkcjonariusze będą wykorzystywać zarówno laserowe mierniki prędkości, jak i wideorejestratory zamontowane w radiowozach, w tym także nieoznakowanych.

To właśnie przekraczanie dozwolonej prędkości pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych, dlatego działania będą koncentrować się przede wszystkim na kierowcach ignorujących obowiązujące limity. Przypomnijmy, że od marca bieżącego roku rozszerzone zostały przepisy dotyczące zatrzymywania prawa jazdy za jazdę z prędkością przekraczającą 50 km/h poza terenem zabudowanym. Według informacji przekazanych Interii Motoryzacja przez podinsp. Roberta Opasa, p.o. rzecznika prasowego Komendy Głównej Policji, od początku roku do 13 lipca 2026 r. funkcjonariusze drogówki ujawnili 3869 przypadków przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym na drogach dwukierunkowych jednojezdniowych.

Choć działania będą skierowane przede wszystkim do kierowców jeżdżących zbyt szybko to funkcjonariusze będą również skrupulatnie przyglądać się innym wykroczeniom. Mowa m.in. o nieustąpieniu pierwszeństwa pieszym na przejściach, jeździe bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, wyprzedzaniu w miejscach zabronionych. Kontrolowana będzie również trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów oraz obowiązkowe wyposażenie.

Roadpol zrzesza policje z 31 państw Europy

Roadpol to europejska organizacja zrzeszająca policje drogowe z 31 państw, która została powołana w 2019 r. w niemieckim Münster. W ciągu roku koordynuje kilka międzynarodowych akcji poświęconych m.in. kontroli prędkości, trzeźwości kierowców, korzystaniu z pasów bezpieczeństwa czy stanowi technicznemu pojazdów.