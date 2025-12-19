Spis treści: Jakie jest najlepiej sprzedające się auto w Europie w listopadzie 2025 r.? Sprzedaż samochodów w listopadzie w Europie. Tesla daleko w tyle Jaki jest najchętniej kupowany samochód w Europie w 2025 r.?

Jakie jest najlepiej sprzedające się auto w Europie w listopadzie 2025 r.?

Renault Clio najprawdopodobniej zdobędzie pierwsze miejsce najchętniej kupowanych samochodów w listopadzie 2025 roku. Warto zaznaczyć, że nie są to jeszcze pełne dane. Wstępne szacunki firmy Dataforce obejmują 98 proc. sprzedaży w Unii Europejskiej, na rynkach EFTA oraz w Wielkiej Brytanii. Wynika z nich, że w minionym miesiącu klienci na Starym Kontynencie kupili 19 213 egzemplarzy. Stanowi to wzrost o 14,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Zgodnie ze wstępnymi danymi firmy Dataforce najchętniej kupowanym samochodem w Europie było Renault Clio. We wrześniu zadebiutowało szóste wcielenie tego modelu. Szczepan Mroczek INTERIA.PL

Śmiało można powiedzieć, że pod kątem sprzedaży w Europie to właśnie grupa Renault rozdaje karty, ponieważ drugie miejsce w zestawieniu zajmuje lider sprzedaży z zeszłego roku, czyli Dacia Sandero. W listopadzie 2025 r. sprzedano 18 932 sztuki tego auta. W porównaniu z listopadem 2024 roku jest to jednak spadek o 12,2 proc. Podium zamyka przedstawiciel grupy Volkswagena. T-Roc, bo o nim mowa, jak wynika ze wstępnych danych, sprzedał się w liczbie 17 064 egzemplarzy (wzrost o 4,4 proc.).

Drugie miejsce pod kątem sprzedaży w listopadzie zajęła Dacia Sandero. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Listopad nie jest pierwszym miesiącem w roku, kiedy Clio zajmuje pierwsze miejsce. Auto spod marki Renault przodowało w wynikach sprzedaży także w kwietniu, maju i czerwcu. Warto jednak dodać, że pięć miesięcy w tym roku dominowała Dacia Sandero.

Sprzedaż samochodów w listopadzie w Europie. Tesla daleko w tyle

Tesla Model Y, czyli najlepiej sprzedający się samochód w całym 2023 roku w Europie, jest w dużo gorszej sytuacji. Nie udało się usystematyzować sprzedaży tego samochodu, w wyniku czego doświadcza on poważnych wahań. We wrześniu zajął co prawda pierwsze miejsce wśród najlepiej sprzedających się samochodów na Starym Kontynencie, ale już w październiku spadł na 65. pozycję. Listopad Model Y najprawdopodobniej zakończy na 16. miejscu z wynikiem 10 893 egzemplarzy (spadek o 38 proc.).

Tesla Model Y, czyli najpopularniejszy samochód w Europie w 2023 roku, w listopadzie uplasowała się na 16. pozycji. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Nierówne wyniki Modelu Y rzutują na pozycję w zestawieniu uwzględniającym sprzedaż z 11 miesięcy 2025 roku. Pod tym względem SUV Tesli plasuje się na 18. miejscu z wynikiem 127 286 sprzedanych egzemplarzy. To aż o 30 proc. gorszy wynik w porównaniu z analogicznym okresem roku 2024. Samochód Elona Muska wyprzedza m.in. Nissan Qashqai (17. miejsce).

Jaki jest najchętniej kupowany samochód w Europie w 2025 r.?

Również w ujęciu (niemal) całorocznym daje się odczuć dominację koncernu Renault. Po 11 miesiącach 2025 r. liderem sprzedaży pozostaje Dacia Sandero, która łącznie sprzedała się w liczbie 225 862 egzemplarzy (to spadek o 8,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem). Wiceliderem jest Renault Clio z wynikiem 206 583 sztuk (wzrost o 5,2 proc.). Trzecie miejsce w zestawieniu zajmuje Volkswagen T-Roc. W ciągu 11 miesięcy tego roku do klientów trafiło 196 123 egzemplarzy (wzrost o 4,5 proc.).

