W skrócie Z raportu Santander Consumer Multirent wynika, że 36 proc. badanych deklaruje chęć wymiany samochodu na nowy po zakończeniu umowy leasingu lub kredytu.

Znaczenie możliwości zmiany auta różni się w zależności od wieku i doświadczenia kierowców, przy czym młodsi i bardziej doświadczeni częściej doceniają łatwość wymiany pojazdu.

Koszty zakupu i utrzymania samochodu, a także nieprzewidywalne wydatki oraz spadek wartości pojazdu wskazywane są jako główne bariery dla posiadania auta na własność.

Auto na kilka lat zamiast na dekadę

Z raportu Santander Consumer Multirent wynika, że 36 proc. badanych deklaruje chęć wymiany samochodu na nowy po zakończeniu umowy leasingu lub kredytu. Jednocześnie 58 proc. respondentów uznaje możliwość łatwej zmiany auta za istotną zaletę leasingu lub wynajmu długoterminowego, a 19 proc. nie podziela tej opinii.

Dane sugerują zmianę preferencji części kierowców. Samochód coraz częściej traktowany jest jako narzędzie użytkowe, a nie dobro, które ma służyć przez wiele lat. Znaczenia nabiera elastyczność i możliwość dopasowania pojazdu do aktualnych potrzeb.

Nie wszyscy podzielają takie podejście. 23 proc. badanych raczej nie zdecydowałoby się na wymianę auta po zakończeniu finansowania, a 13 proc. deklaruje, że na pewno by tego nie zrobiło.

W praktyce leasing i wynajem długoterminowy pozwalają użytkować samochód bez konieczności jego wykupu, co ułatwia zmianę modelu na nowy po zakończeniu umowy.

Jak wiek i doświadczenie wpływają na decyzje kierowców?

Znaczenie możliwości zmiany auta różni się w zależności od wieku i doświadczenia. Wśród czterdziestolatków aż 76 proc. uznaje ją za istotną zaletę leasingu i wynajmu. W grupie kierowców z doświadczeniem od 16 do 30 lat odsetek ten wynosi 67 proc.

Znacznie bardziej zachowawcze podejście prezentują starsi kierowcy. Wśród seniorów tylko 41 proc. dostrzega zalety łatwej wymiany auta. W grupie osób z ponad 30-letnim stażem za kierownicą odsetek ten wynosi 48 proc.

Różnice widać również w deklaracjach dotyczących zmiany pojazdu. Wśród seniorów 28 proc. rozważałoby wymianę auta po zakończeniu finansowania, a wśród najbardziej doświadczonych kierowców - 33 proc.

Dlaczego rośnie zainteresowanie alternatywami dla własności auta?

Głównym powodem zmiany podejścia są koszty i ryzyko związane z posiadaniem samochodu na własność. 39 proc. badanych wskazuje na nieprzewidziane wydatki po zakończeniu gwarancji jako największy problem. 38 proc. zwraca uwagę na spadek wartości pojazdu.

Dla jednej trzeciej kierowców uciążliwe jest także coroczne opłacanie ubezpieczenia OC/AC. Problemy organizacyjne również mają znaczenie - 22 proc. wskazuje na konieczność samodzielnego umawiania serwisów i przeglądów, a 19 proc. na brak auta zastępczego w razie awarii.

Rzadziej wskazywane są kwestie takie jak przechowywanie opon (12 proc.) czy konieczność sprzedaży samochodu na rynku wtórnym (11 proc.). Jednocześnie 19 proc. badanych deklaruje brak istotnych uciążliwości związanych z posiadaniem auta.

Koszty zakupu auta nadal barierą

Na decyzje kierowców wpływają także koszty zakupu i utrzymania pojazdu. 35 proc. badanych wskazuje na konieczność poniesienia wysokiego jednorazowego wydatku jako główną barierę. W przypadku nowych samochodów oznacza to często wydatek rzędu 80-150 tys. zł.

32 proc. obawia się nieprzewidywalnych kosztów eksploatacji. Znaczenie mają również czynniki zewnętrzne - 16 proc. wskazuje na niepewność sytuacji gospodarczej i geopolitycznej, a 15 proc. na trudności z późniejszą sprzedażą auta.

Tyle samo respondentów zwraca uwagę na szybki rozwój technologii, który może powodować techniczne starzenie się pojazdu. 10 proc. obawia się, że kupiony samochód nie będzie dopasowany do przyszłych potrzeb. 14 proc. badanych nie widzi żadnych obaw związanych z finansowaniem zakupu auta.

