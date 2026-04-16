W skrócie Można odzyskać do 23 tys. zł na wiatę samochodową z funkcją fotowoltaiki oraz magazynem energii lub ciepła, ale program nie finansuje zwykłych wiat.

Dotacja dotyczy tylko inwestycji zakończonych w okresie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 października 2025 r., które są już opłacone, zamontowane i podłączone do sieci.

Nabór wniosków może zakończyć się przed 24 kwietnia 2026 r., a całkowity budżet programu wynosi 335 mln zł.

Od 30 marca 2026 r. trwa nabór wniosków w programie prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 23 tys. zł, ale nie dotyczy zwykłych konstrukcji. Kluczowa jest funkcja energetyczna.

Dofinansowanie do wiaty samochodowej - nie chodzi o samą wiatę

Wbrew nazwie, program nie finansuje samej wiaty dla auta. Konstrukcja typu carport musi być elementem instalacji fotowoltaicznej.

Chodzi o rozwiązanie, w którym dach wiaty pełni jednocześnie funkcję paneli PV. Taka instalacja produkuje energię elektryczną, którą można wykorzystać w domu lub magazynować. Dodatkowo wymagany jest magazyn energii albo magazyn ciepła. Bez tego wsparcie nie zostanie przyznane.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które mają już mikroinstalację podłączoną do sieci i rozliczają się w systemie net-billing, czyli sprzedają nadwyżki energii po cenach rynkowych.

Dofinansowanie do wiaty samochodowej - konkretne kwoty

Wysokość wsparcia zależy od elementów instalacji i jest ściśle określona:

do 50 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji PV, maksymalnie 7 tys. zł

do 50 proc. kosztów magazynu energii, maksymalnie 16 tys. zł

do 50 proc. kosztów magazynu ciepła, maksymalnie 5 tys. zł

Najwyższe wsparcie, czyli 23 tys. zł, można uzyskać przy połączeniu wiaty z fotowoltaiką i magazynem energii elektrycznej.

Całkowity budżet programu to 335 mln zł z Krajowy Plan Odbudowy. Nabór ma charakter ograniczony - zakończy się najpóźniej 24 kwietnia 2026 r., ale może zostać zamknięty wcześniej.

Dofinansowanie do wiaty samochodowej - najważniejszy warunek

Najistotniejszy zapis programu może zaskoczyć część zainteresowanych. Dotacja dotyczy wyłącznie inwestycji już zakończonych.

Koszty muszą pochodzić z okresu od 1 sierpnia 2024 r. do 31 października 2025 r. Na moment składania wniosku instalacja musi być opłacona, zamontowana i przyłączona do sieci. To oznacza, że program nie finansuje nowych realizacji. Można jedynie odzyskać część wydanych wcześniej pieniędzy.

Z perspektywy użytkownika auta taka instalacja ma praktyczne zastosowanie. Wiata zabezpiecza pojazd przed opadami, śniegiem czy nagrzewaniem kabiny latem. Jednocześnie może produkować energię, którą da się wykorzystać do zasilania domu lub - w przypadku aut elektrycznych - do ich ładowania. W połączeniu z magazynem energii rośnie poziom autokonsumpcji, co ogranicza koszty prądu i zmniejsza zależność od sieci.

Myślałem, że GT3 bez dachu to pomyłka. Porsche udowodniło, że się mylę INTERIA.PL