Nawet 23 tys. zł na wiatę dla auta. Właściciele domów mają mało czasu
Nawet 23 tys. zł można odzyskać na wiatę dla auta, ale program nie jest dla wszystkich. Liczą się szczegóły instalacji, spełnienie kilku warunków i szybka reakcja, bo nabór już trwa i może zakończyć się przed terminem.
W skrócie
- Można odzyskać do 23 tys. zł na wiatę samochodową z funkcją fotowoltaiki oraz magazynem energii lub ciepła, ale program nie finansuje zwykłych wiat.
- Dotacja dotyczy tylko inwestycji zakończonych w okresie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 października 2025 r., które są już opłacone, zamontowane i podłączone do sieci.
- Nabór wniosków może zakończyć się przed 24 kwietnia 2026 r., a całkowity budżet programu wynosi 335 mln zł.
Od 30 marca 2026 r. trwa nabór wniosków w programie prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 23 tys. zł, ale nie dotyczy zwykłych konstrukcji. Kluczowa jest funkcja energetyczna.
Dofinansowanie do wiaty samochodowej - nie chodzi o samą wiatę
Wbrew nazwie, program nie finansuje samej wiaty dla auta. Konstrukcja typu carport musi być elementem instalacji fotowoltaicznej.
Chodzi o rozwiązanie, w którym dach wiaty pełni jednocześnie funkcję paneli PV. Taka instalacja produkuje energię elektryczną, którą można wykorzystać w domu lub magazynować. Dodatkowo wymagany jest magazyn energii albo magazyn ciepła. Bez tego wsparcie nie zostanie przyznane.
Program skierowany jest do osób fizycznych, które mają już mikroinstalację podłączoną do sieci i rozliczają się w systemie net-billing, czyli sprzedają nadwyżki energii po cenach rynkowych.
Dofinansowanie do wiaty samochodowej - konkretne kwoty
Wysokość wsparcia zależy od elementów instalacji i jest ściśle określona:
- do 50 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji PV, maksymalnie 7 tys. zł
- do 50 proc. kosztów magazynu energii, maksymalnie 16 tys. zł
- do 50 proc. kosztów magazynu ciepła, maksymalnie 5 tys. zł
Najwyższe wsparcie, czyli 23 tys. zł, można uzyskać przy połączeniu wiaty z fotowoltaiką i magazynem energii elektrycznej.
Całkowity budżet programu to 335 mln zł z Krajowy Plan Odbudowy. Nabór ma charakter ograniczony - zakończy się najpóźniej 24 kwietnia 2026 r., ale może zostać zamknięty wcześniej.
Dofinansowanie do wiaty samochodowej - najważniejszy warunek
Najistotniejszy zapis programu może zaskoczyć część zainteresowanych. Dotacja dotyczy wyłącznie inwestycji już zakończonych.
Koszty muszą pochodzić z okresu od 1 sierpnia 2024 r. do 31 października 2025 r. Na moment składania wniosku instalacja musi być opłacona, zamontowana i przyłączona do sieci. To oznacza, że program nie finansuje nowych realizacji. Można jedynie odzyskać część wydanych wcześniej pieniędzy.
Z perspektywy użytkownika auta taka instalacja ma praktyczne zastosowanie. Wiata zabezpiecza pojazd przed opadami, śniegiem czy nagrzewaniem kabiny latem. Jednocześnie może produkować energię, którą da się wykorzystać do zasilania domu lub - w przypadku aut elektrycznych - do ich ładowania. W połączeniu z magazynem energii rośnie poziom autokonsumpcji, co ogranicza koszty prądu i zmniejsza zależność od sieci.