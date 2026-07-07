Najwyższy most świata zmienia cały region. Auta jadą 625 m nad ziemią

W skrócie Huajiang Grand Canyon Bridge, wznoszący się na wysokość 625 metrów nad dnem wąwozu, funkcjonuje obecnie z maksymalną wydajnością, łącząc prowincje Guizhou oraz Yunnan jako najwyższa drogowa przeprawa na świecie.

Budowa sześciopasmowego mostu o długości niemal 2,9 kilometra trwała prawie cztery lata, kosztowała ponad 380 milionów euro i skróciła czas podróży między dwoma lokalnymi miastami z około dwóch godzin do dwóch minut.

Obiekt został wyposażony w systemy monitorujące oraz atrakcje turystyczne, takie jak szklane kładki i platformy widokowe, a jego powstanie wpłynęło na rozwój infrastruktury i wzrost turystyki w okolicznych miejscowościach.

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Jego budowa dobiegła końca pod koniec ubiegłego roku, jednak uruchamianie całej infrastruktury oraz wdrażanie docelowej organizacji ruchu przebiegało etapami. Dziś Huajiang Grand Canyon Bridge funkcjonuje już w pełnym zakresie jako część sześciopasmowej autostrady, a kierowcy mogą korzystać z przeprawy, która jeszcze kilka lat temu wydawała się niemożliwa do zrealizowania.

Rekordowa przeprawa nad kanionem

Most nad Wielkim Kanionem Huajiang nie tylko skrócił czas podróży przez górzysty region Chin, ale stał się także jedną z najbardziej rozpoznawalnych konstrukcji drogowych na świecie. Obiekt połączył bowiem dwa strome brzegi Wielkiego Kanionu Huajiang. Jezdnia znajduje się 625 metrów nad dnem wąwozu, a całkowita długość przeprawy wynosi blisko 2,9 kilometra. Główne przęsło ma aż 1420 metrów długości, dzięki czemu obiekt należy również do światowej czołówki pod względem rozpiętości.

Skalę konstrukcji najlepiej oddają porównania. Odległość między mostem a dnem kanionu odpowiada wysokości niemal trzech warszawskich Pałaców Kultury i Nauki, dwóch paryskich wież Eiffla lub ponad jedenastu Krzywych Wież w Pizie.

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Cztery lata budowy i ogromne wyzwanie

Prace rozpoczęły się 18 stycznia 2022 roku i trwały niespełna cztery lata. Koszt inwestycji przekroczył 380 milionów euro, a przy jej realizacji pracowało ponad 1200 inżynierów i specjalistów. Jeszcze na etapie budowy projekt określano jako jedno z najtrudniejszych przedsięwzięć inżynieryjnych w historii chińskiego budownictwa.

Po rekordowej przeprawie poprowadzono sześciopasmową autostradę będącą częścią strategicznego korytarza transportowego łączącego południowo-zachodnie i wschodnie Chiny. Most usprawnia transport między prowincjami Guizhou i Yunnan. Według lokalnych władz czas przejazdu pomiędzy dwoma miastami rozdzielonymi dotąd głębokim kanionem skróci się z około dwóch godzin do zaledwie dwóch minut.

Technologia czuwa nad bezpieczeństwem

Konstrukcja została wyposażona w inteligentne czujniki kontrolujące naprężenie lin oraz stabilność całego obiektu. Wspiera je monitoring satelitarny, który pozwala szybko wykrywać ewentualne nieprawidłowości. Dodatkowo zastosowano nowoczesną metodę nakładania warstw materiałów, zwiększającą odporność mostu na silny wiatr, ulewne deszcze i trzęsienia ziemi.

Most ma pełnić nie tylko funkcję komunikacyjną. Powstały na nim szklane kładki zawieszone nad przepaścią, platformy widokowe oraz przezroczysta winda, a w planach jest również uruchomienie kawiarni z widokiem na kanion. Władze Guizhou liczą, że nowa atrakcja przyciągnie turystów z całych Chin i z zagranicy.

Most zmienia życie okolicznych mieszkańców

To jednak nie wszystko. Nowa przeprawa wpływa także na rozwój okolicznych miejscowości. Jak informują chińskie media, wraz z inwestycją do regionu zaczęła docierać nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna, w tym sieć 5G, dzięki czemu mieszkańcy zyskali lepszy dostęp do szybkiego internetu. Pojawiają się również nowe sklepy, restauracje i pensjonaty przygotowujące się na obsługę coraz większej liczby odwiedzających.

Zmiany są widoczne także w historycznym Tianlong Tunpu, liczącym ponad 600 lat miasteczku położonym około 100 kilometrów od mostu. Miejscowość, założona w czasach dynastii Ming jako osada wojskowa, znana jest z tradycyjnych przedstawień opery Dixi z charakterystycznymi drewnianymi maskami. Dzięki poprawie dostępności regionu oraz większej obecności w mediach społecznościowych mieszkańcy obserwują rosnące zainteresowanie turystów.

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