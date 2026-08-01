Spis treści: Jaka jest największa firma samochodowa na świecie? Toyota traci w Chinach Gdzie Toyota sprzedaje najwięcej samochodów? Jaki jest najpopularniejsza marka w Polsce?

Jaka jest największa firma samochodowa na świecie?

Toyota jako grupa (czyli wliczając w to również sprzedaż samochodów Lexusa, Daihatsu, a także producenta autobusów i ciężarówek Hino Motors) w ciągu pierwszego półrocza - od stycznia do czerwca 2026 roku globalnie sprzedała 5,39 mln samochodów. Dla porównania druga największa grupa świata, czyli Volkswagen, sprzedała w sumie 4 mln samochodów.

Od stycznia do czerwca 2026 roku koncern Toyoty globalnie sprzedał 5,39 mln samochodów. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Różnica znacząca, ale łyżką dziegciu w tej beczce miodu jest fakt, że po raz pierwszy od dwóch lat po sześciu miesiącach roku zanotowano spadek sprzedaży względem analogicznego okresu roku poprzedniego - w 2026 spadła ona o 2,8 proc.

Wynika to ze spadku sprzedaży poza samą Japonią. Na świecie do klientów trafiło blisko 4,3 mln samochodów, o 4,5 proc. mniej niż w pierwszej połowie roku 2025. Wzrosła natomiast sprzedaż w ojczyźnie grupy - o 4,4 proc., do prawie 1,1 mln.

Toyota traci w Chinach

Japończycy udostępnili również dane sprzedażowe dotyczące tego, jak na poszczególnych kontynentach i rynkach radziły sobie razem Toyota i Lexus. Patrząc pod kątem kontynentów obie japońskie marki sprzedają w Ameryce Północnej - w pierwszej połowie 2026 r. do klientów trafiło 1,45 mln samochodów, to wzrost o 0,9 proc.

Drugie miejsce przypadło Azji. Tutaj w ciągu pierwszej połowy roku sprzedano prawie 1,44 mln samochodów - choć jest to spadek o 7 proc. Wynika to niewątpliwie ze znaczącego spadku sprzedaży na największym rynku motoryzacyjnym świata, czyli w Chinach. Zgodnie z danymi z samego Państwa Środka, ale też dwóch specjalnych regionów administracyjnych (Makau i Hongkong) w pierwszej połowie 2026 r. do klientów trafiło prawie 695 tys. samochodów - to spadek o 17,1 proc. Japończycy tłumaczą, że wynikało to z "trudnych warunków rynkowych", na które miał wpływ choćby wzrost cen benzyny.

Europa znalazła się dopiero na czwartym miejscu, po liczonej oddzielnie Japonii (niemal 805 tys. samochodów, wzrost o 4,7 proc.). Na Starym Kontynencie w pierwszej połowie 2026 r. sprzedano 612 tys. samochodów Toyoty i Lexusa - to wzrost zaledwie o 0,04 proc.

Gdzie Toyota sprzedaje najwięcej samochodów?

Największym rynkiem dla marek japońskiej grupy w Europie były Włochy. W pierwszej połowie roku sprzedano tam prawie 74 tys. samochodów (wzrost o 2,3 proc.). Globalnie największym rynkiem dla Toyoty i Lexusa były Stany Zjednoczone. Tam do klientów trafiło 1,24 mln samochodów - jest to jednak relatywnie niewielki wzrost względem pierwszej połowy 2025 r., bo o 0,5 proc.

Jaki jest najpopularniejsza marka w Polsce?

Toyota to również najpopularniejsza marka w Polsce. Z danych IBRM Samar wynika, że po pierwszej połowie roku do klientów trafiło nieco ponad 43 tys. samochodów. To znacząca różnica względem znajdującej się na drugiej pozycji Skody (blisko 33 tys. samochodów). Najlepiej sprzedającym się autem w naszym kraju jest Corolla - od początku stycznia do końca czerwca do klientów trafiło delikatnie powyżej 12 tys. egzemplarzy.

Najpopularniejszym nowym samochodem w Polsce jest Toyota Corolla. Michał Domański INTERIA.PL



