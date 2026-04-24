W skrócie Ceny paliw mogą ponownie wyraźnie wzrosnąć przez globalny kryzys energetyczny wywołany konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Sytuacja w Cieśninie Ormuz prowadzi do ograniczenia podaży surowców energetycznych na światowym rynku.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna uwolniła 400 mln baryłek ropy z rezerw strategicznych, by ograniczyć wzrost cen.

Ceny paliw 2026 - kierowcy zapłacą więcej?

Sytuacja na rynku ropy bezpośrednio przekłada się na ceny przy dystrybutorach. Wzrost napięć geopolitycznych oznacza ograniczenie dostaw surowców, a to z kolei prowadzi do podwyżek.

Mechanizm jest prosty: droższa ropa to wyższe koszty produkcji paliw. Zmiany na rynku hurtowym trafiają na stacje z opóźnieniem, ale zwykle są odczuwalne dla kierowców w ciągu kilku tygodni. W obecnych warunkach oznacza to rosnącą presję na wzrost cen benzyny i oleju napędowego także w Polsce.

Cieśnina Ormuz - kluczowy punkt dla rynku paliw

Jednym z najważniejszych elementów obecnego kryzysu jest Cieśnina Ormuz. To strategiczny szlak transportowy dla surowców energetycznych.

Przez ten rejon przepływa około 20 proc. światowej ropy naftowej oraz skroplonego gazu LNG. Każde zakłócenie ruchu w tym miejscu oznacza realne ograniczenie podaży na globalnym rynku.

Największy kryzys paliwowy w historii - stanowisko IEA

Skalę problemu potwierdza IEA, czyli Międzynarodowa Agencja Energetyczna. Szef organizacji, Fatih Birol, ocenił, że obecna sytuacja to największy kryzys energetyczny w historii.

- To największy kryzys w historii - powiedział Birol w wywiadzie radiowym.

Według IEA obecny kryzys jest poważniejszy niż łącznie sytuacje z lat 1973, 1979 oraz 2022. Wynika to z nakładania się kilku czynników: konfliktu na Bliskim Wschodzie, napięć na rynku ropy i gazu oraz wcześniejszych skutków wojny w Ukrainie.

Rezerwy ropy - rekordowa interwencja rynku

W odpowiedzi na rosnące napięcia Międzynarodowa Agencja Energetyczna zdecydowała o uwolnieniu 400 mln baryłek ropy z rezerw strategicznych.

To największa taka operacja w historii. Jej celem jest ograniczenie wzrostu cen i stabilizacja rynku. IEA podkreśla jednak, że działanie to ma charakter krótkoterminowy. Rezerwy mogą złagodzić skutki kryzysu, ale nie rozwiążą problemów związanych z ograniczoną podażą surowców.

