W skrócie UPS zapowiada zwolnienie około 30 tys. pracowników na całym świecie w 2026 roku.

Firma ogranicza współpracę z Amazonem, zmniejszając wolumen przesyłek o około 1 mln dziennie.

Redukcje etatów i zamykanie obiektów wynikają z optymalizacji kosztów, mimo wysokich przychodów UPS.

Masowe zwolnienia w UPS. Kolejna fala redukcji

UPS potwierdził, że w 2026 r. z firmą pożegna się około 30 tys. osób na całym świecie. To kontynuacja procesu rozpoczętego rok wcześniej. W 2025 r. pracę straciło 48 tys. pracowników, a działalność zakończyły 93 obiekty logistyczne. W bieżącym roku planowane jest zamknięcie kolejnych 24 lokalizacji.

Redukcje obejmują zarówno zaplecze operacyjne: sortownie i centra przeładunkowe, jak i struktury administracyjne. Spółka nie wskazała konkretnych rynków, na których zwolnienia będą największe, podkreślając globalny charakter zmian.

UPS ogranicza współpracę z Amazonem

UPS otwarcie przyznaje, że dąży do zmniejszenia zależności od Amazona, który generuje ogromny wolumen przesyłek, ale przy niskiej rentowności. Dyrektor generalna Carol Tome zapowiedziała, że w 2026 r. liczba przesyłek obsługiwanych dla Amazona będzie stopniowo ograniczana o około 1 mln paczek dziennie. To skala porównywalna z dziennym wolumenem obsługiwanym przez duże rynki kurierskie w Europie. Firma chce rozwijać segmenty o wyższej marży, m.in. logistykę dla ochrony zdrowia, transport specjalistyczny oraz obsługę kontraktową dla przemysłu.

Wyniki finansowe nie chronią przed zwolnieniami

Redukcja etatów nie jest reakcją na spadek przychodów. W ostatnim kwartale 2025 r. UPS osiągnął przychody na poziomie 24,5 mld dolarów, czyli około 98 mld zł. Prognozy na cały 2026 r. zakładają przychody rzędu 89,7 mld dolarów, co odpowiada około 360 mld zł.

To pokazuje, że decyzje kadrowe wynikają z optymalizacji kosztów i zmiany struktury działalności, a nie z problemów płynnościowych. W logistyce kluczowa staje się dziś marża na pojedynczej przesyłce, a nie sam wolumen.

UPS działa nieprzerwanie od 1907 r. i pozostaje największym przedsiębiorstwem kurierskim na świecie. Według raportu rocznego za 2024 r. firma zatrudniała około 490 tys. pracowników, z czego 78 tys. na stanowiskach kierowniczych.

