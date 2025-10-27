Za projekt stylistyczny modelu Atto 2 odpowiada zespół pod kierownictwem Wolfganga Eggera, byłego szefa designu Alfy Romeo i Audi. Widać to w dopracowanych detalach nadwozia, ale prawdziwa rewolucja czeka w środku, a także pod maską.

BYD Atto 2 DM-i kontra Duster i Yaris Cross. Wymiary

Nowy BYD Atto 2 (na rodzimym rynku znany bliżej jako Yuan Up) mierzy 4,31 m długości, 1,83 m szerokości i 1,68 m wysokości. Te wymiary plasują go idealnie pomiędzy miejskimi crossoverami a pełnoprawnymi kompaktami. Wielkością jest podobny do Dacii Duster, która mierzy 4,34 m. Do tego jest około 10 cm dłuższy od Toyoty Yaris Cross.

Kluczem do przestronności jest tutaj rozstaw osi wynoszący ponad 2,62 metra - to wartość typowa dla samochodów o klasę większych, co przekłada się na dużą ilość miejsca na tylnej kanapie. Bagażnik o pojemności 400 litrów to solidny wynik, choć nieco mniejszy niż w konkurencyjnym Dusterze (472 litry). Przestronne gabaryty to zasługa autorskiej konstrukcji e-Platform 3.0, zaprojektowanej od podstaw z myślą o napędach zelektryfikowanych.

BYD Atto 2 ma dwa ekrany i karaoke

Kokpit zdominowany jest przez dwa ekrany: 8,8-calowy wyświetlacz wirtualnych zegarów oraz potężną, centralną stację multimedialną o przekątnej 10,1 lub 12,8 cala.

Ciekawostką, która stała się już wizytówką BYD, jest możliwość elektrycznego obracania centralnego ekranu z pozycji poziomej do pionowej, co ułatwia korzystanie np. z nawigacji czy aplikacji takich jak Spotify, YouTube czy Zoom. System infotainment obsługuje aktualizacje zdalne (OTA), a nawet funkcję karaoke, co jest niezwykle popularnym dodatkiem na rynkach azjatyckich.

Warto dodać, że BYD nie rezygnuje całkowicie z ergonomii na rzecz ekranów. Na tunelu środkowym i kierownicy znajdziemy fizyczne przyciski do najważniejszych funkcji, takich jak tryby jazdy (Eco, Normal, Sport, Snow) czy szybkie odparowywanie szyb.

Jaki zasięg oferuje BYD Atto 2 DM-i? Ponad 1000 km

BYD Atto 2 DM-i zaoferuje dwa warianty, różniące się między sobą m.in. wielkością akumulatora, mocą, osiągami oraz zasięgiem (zarówno w trybie elektrycznym, jak i całkowitym).

Sercem jest ten sam układ hybrydowy plug-in (PHEV), co w większych modelach tej marki. Technologia Hybrid Super DM (Dual Mode) opiera się na wolnossącym silniku benzynowym o pojemności 1,5 litra. Jednostka wyróżnia się niezwykle wysoką sprawnością cieplną na poziomie 43 proc.

W praktyce jednak silnik spalinowy pełni głównie rolę generatora, doładowując w trakcie jazdy dużą baterię Blade Battery (technologia LFP) o pojemności 18,3 kWh. Za napęd w większości sytuacji odpowiada silnik elektryczny. Silnik spalinowy jest wykorzystywany głównie od ładownia akumulatora, ale w określonych scenariuszach (np. podczas szybkiej jazdy autostradowej) może być przekazywany bezpośrednio na koła.. Producent deklaruje, że w trybie czysto elektrycznym auto pokona nawet 90 km.

Dla wielu użytkowników oznacza codzienną jazdę bez uruchamiania silnika spalinowego. Łączny zasięg układu to imponujące 1020 km. To wynik deklasujący rywali. Dla porównania, Dacia Duster Eco-G z instalacją gazową osiąga podobny zasięg, ale musi w tym celu wykorzystać paliwo z dwóch oddzielnych zbiorników.

Kiedy premiera BYD Atto 2 DM-i w Polsce?

Oficjalna prezentacja hybrydowego BYD Atto 2 z napędem DM-i dla Europy odbędzie się podczas targów Fleet Europe Days w Luksemburgu, a przedsprzedaż ma ruszyć jeszcze w listopadzie. Choć oficjalny cennik pozostaje tajemnicą, można pokusić się o szacunki. W Polsce elektryczny wariant tego modelu startuje od około 129 900 zł.

Patrząc na politykę cenową marki (gdzie większy model Seal U w wersji hybrydowej jest tańszy od elektrycznej o około 6000 zł), można spodziewać się, że BYD Atto 2 DM-i będzie kosztował w granicach 115 000 - 120 000 zł.

To kwota, która stawia go w bezpośredniej konkurencji z wyższymi wersjami wspomnianego Dustera. Jeśli te przewidywania się sprawdzą, na polskim rynku pojawi się niezwykle groźny gracz, łączący zalety auta miejskiego z zasięgiem długodystansowca.