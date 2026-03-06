W skrócie Silnik 2.0 TSI EA888 stosowany w samochodach Volkswagen i Audi został objęty pozwem zbiorowym w Stanach Zjednoczonych z powodu nadmiernego zużycia oleju.

Według właścicieli problem związany jest z wadliwymi pierścieniami tłokowymi, co skutkuje spalaniem oleju i może prowadzić do poważnych usterek silnika.

Pozew dotyczy modeli wyprodukowanych w latach 2018-2026, takich jak Volkswagen Tiguan, Atlas, Passat, Jetta GLI oraz Audi Q3, Q5 i Q7.

Właściciele samochodów Audi oraz Volkswagen z jednostką EA888 skarżą się na nadmierne zużycie oleju między planowanymi przeglądami. Przyczyną problemu mają być wadliwe pierścienie tłokowe, które pozwalają olejowi przedostawać się do komór spalania, gdzie zostaje spalony razem z mieszanką paliwowo-powietrzną. Konsekwencją tego problemu może być powstawanie nagaru w silniku oraz problemy z układem odpowietrzania skrzyni korbowej (zawór PCV), a w skrajnym przypadku - w wyniku braku odpowiedniej ilości oleju - może dojść nawet do zatarcia jednostki napędowej.

Benzynowy 2.0 TSI z nadmiernym zużyciem oleju. Właściciele mają dość

Zmotoryzowani posiadający modele z silnikiem 2.0 TSI podkreślają, że zdecydowanie zbyt często muszą dolewać olej między kolejnymi wymianami, co nie jest typowe dla nowoczesnych jednostek benzynowych. Część z nich zgłasza również spadek osiągów, nierówną pracę silnika, a także pojawiającą się kontrolkę "Check engine".

Mechanicy podkreślają, że spalanie oleju w silniku prowadzi do odkładania się nagaru, który nie tylko negatywnie wpływa na pracę jednostki napędowej, ale również na trwałość i zużycie poszczególnych podzespołów. Co więcej, zbyt niski poziom oleju może doprowadzić nawet do zatarcia silnika.

Problematyczny silnik 2.0 TSI EA888. Trafia do aut wielu marek

Problem z nadmiernym zużyciem oleju w silniku 2.0 TSI o oznaczeniu EA888 nie jest niczym nowym. Jednostka ta od lat powszechnie stosowana jest w modelach różnych marek - od Volkswagena, przez Audi, po Skodę i Seata - a swoją popularność zawdzięcza stosunkowo niskiemu zużyciu paliwa oraz dobrym osiągom.

Jednostka 2.0 TSI EA888. Volkswagen materiały prasowe

W starszych generacjach tego silnika również pojawiał się problem nadmiernego poboru oleju. Powodem była konstrukcja tłoków i pierścieni tłokowych, które nie radziły sobie z prawidłowym zgarnianiem oleju z cylindra. Efektem było przedostawanie się go do komory spalania i jego spalanie podczas pracy silnika. W skrajnych przypadkach zużycie oleju było na tyle duże, że konieczne było dolewanie nawet 2-3 litrów na kilka tysięcy kilometrów przebiegu.

Modele samochodów z jednostką 2.0 TSI objęte pozwem

Pozew został złożony w stanie New Jersey i dotyczy samochodów produkowanych w latach 2018-2026. Wśród modeli wymienionych w dokumentach znajdują się m.in. Volkswagen Tiguan, Atlas, Passat, Jetta GLI, a także Audi Q3, Q5 oraz Q7.

Koncern Volkswagen nie zgadza się z zarzutami kierowców, a podobny pozew dotyczący silników tej rodziny został w ubiegłym roku oddalony przez sąd w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli jednak sąd uzna argumenty powodów, producent może zostać zobowiązany do wypłaty odszkodowań lub przeprowadzenia dodatkowych napraw.

