W skrócie Niemiecki automobilklub ADAC przeanalizował i wytypował modele samochodów, które najlepiej spełniają potrzeby kierowców powyżej 60. roku życia.

Wymagania ekspertów obejmowały między innymi nadwozie o długości do 4,50 metra i wysokości minimum 1,50 metra, a także próg załadunkowy na wysokości maksymalnie 78 centymetrów.

Na liście rekomendowanych przez ADAC modeli znalazły się między innymi BMW X1, Citroen Berlingo, Ford Puma, Hyundai Kona Electric oraz Mercedes Klasy B.

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Eksperci przygotowali zestawienie modeli, które wyróżniają się rozwiązaniami ważnymi z punktu widzenia starszych kierowców. Wśród najważniejszych cech znalazły się wyższe nadwozie, wygodny dostęp do wnętrza, dobra obserwacja otoczenia oraz łatwa obsługa najważniejszych funkcji. Wiele z polecanych modeli oferuje także przestronną kabinę i systemy wspierające bezpieczeństwo, ale bez nadmiernego komplikowania codziennego użytkowania.

Jakie wymagania przyjęli eksperci ADAC?

ADAC przy wyborze odpowiednich samochodów dla starszych kierowców uwzględniło konkretne parametry. Według niemieckich ekspertów auto powinno mieć co najmniej cztery miejsca siedzące, a jego długość nie może przekraczać 4,5 metra. Taki rozmiar ułatwia codzienne poruszanie się i parkowanie, jednocześnie zapewniając wystarczającą przestrzeń wewnątrz.

Kolejne kryteria dotyczyły wysokości samochodu i pozycji zajmowanej przez kierowcę. Nadwozie powinno mieć minimum 1,5 metra wysokości, a siedzisko musi znajdować się przynajmniej 47 centymetrów nad ziemią. Ważna była także wysokość progu załadunkowego, która nie mogła przekraczać 78 centymetrów. Takie wartości mają ułatwiać zarówno wsiadanie, jak i korzystanie z bagażnika.

Wysoka pozycja za kierownicą i wygodny dostęp do kabiny to kluczowe cechy auta dla seniora. 123RF/PICSEL

Najlepsze auta dla seniorów według ADAC

Niemieccy eksperci po analizie wskazali długą listę modeli, które świetnie sprawdzą się w roli samochodu dla seniora. W kolejności alfabetycznej są to:

BMW X1: Stabilna pozycja za kierownicą i wygodne fotele zmniejszają zmęczenie. Podwyższone nadwozie poprawia dostęp do kabiny.

Citroen Berlingo: Wysokie nadwozie, wygodne fotele, dobra widoczność, pudełkowaty kształt pomaga wyczuć rozmiary auta, łatwa pakowność i przestronne wnętrze.

Ford Puma: Zwrotny i niewielki, ale z podwyższonym siedziskiem. Ułatwia parkowanie i zapewnia dobrą widoczność do przodu.

Ford Tourneo Courier: Wysoka pozycja za kierownicą, łatwe wsiadanie dzięki przesuwnym drzwiom, duże okna, łatwy załadunek, wsparcie technologii bezpieczeństwa.

Hyundai Kona Electric: Cicha i płynna jazda elektryczna ogranicza zmęczenie. Kompaktowe nadwozie i wyższa pozycja za kierownicą poprawiają komfort użytkowania.

Lexus LBX: Niewielki crossover premium z wygodnymi fotelami i dobrą izolacją akustyczną. Ułatwia dostęp do kabiny i oferuje spokojny charakter jazdy.

Mercedes Klasy B: Podwyższona sylwetka, komfortowe fotele, poczucie przestronności i dobrze zagospodarowane miejsce w drugim rzędzie. Solidna jakość wykonania.

Mini Countryman: Wysoka pozycja za kierownicą, proste w obsłudze wnętrze, dobra widoczność, mały promień skrętu, wysoki komfort podróży

Mitsubishi ASX: Intuicyjny system multimedialny oparty na Androidzie, niskie zużycie paliwa, dobra widoczność za kierownicą, stosunkowo prosta obsługa

Nissan Juke: Mały crossover z wyższą pozycją siedzenia niż typowe auta segmentu B. Sprawdza się w gęstej zabudowie miejskiej.

Co powinien mieć samochód dla seniora?

Dla wielu starszych kierowców najważniejsza nie jest moc silnika ani liczba nowoczesnych rozwiązań elektronicznych. Znacznie większe znaczenie ma komfortowa, wyprostowana pozycja za kierownicą oraz możliwość łatwego wejścia i wyjścia z samochodu. Istotna jest również dobra widoczność we wszystkich kierunkach, ponieważ z wiekiem manewrowanie i ocena sytuacji wokół auta mogą wymagać większego wysiłku.

Samochód dla seniora powinien być przede wszystkim funkcjonalny i przewidywalny w codziennym użytkowaniu. Obsługa urządzeń pokładowych powinna być intuicyjna, a wnętrze zaprojektowane tak, aby nie wymagało skomplikowanych czynności. Z tego powodu bardzo duże SUV-y nie zawsze są najlepszym wyborem, podobnie jak niskie, sportowe samochody. Optymalnym rozwiązaniem okazują się zazwyczaj kompaktowe modele o podwyższonym nadwoziu.

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