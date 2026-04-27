W skrócie ADAC opublikował raport dotyczący usterkowości samochodów w Niemczech w 2025 roku, analizując 158 modeli 27 marek.

W 2025 roku najczęstszą przyczyną interwencji drogowego assistance ADAC były awarie 12-voltowych akumulatorów rozruchowych, odpowiadające za 45,7 proc. wszystkich zgłoszeń.

W raporcie znalazło się pięć modeli Toyoty, które trafiły tam z powodu problemów z wadliwymi akumulatorami rozruchowymi.

Nowy raport ADAC - Panenstatistik 2025 - bazuje na danych dotyczących interwencji mobilnych mechaników wzywanych w ramach klubowej pomocy assistance. Z ich pomocy korzystają głównie kierowcy samochodów, które zepsuły się na drodze. Z jednej strony, w przeciwieństwie np. do danych Dekra czy TUV, które skupiają się na obowiązkowych badaniach technicznych, mamy więc do czynienia z zestawieniem pojazdów, które rzeczywiście przysporzyły właścicielom niespodziewanych kłopotów.

By zminimalizować wpływ zdarzeń losowych, przy tworzeniu raportu specjaliści ADAC odrzucają np. takie zdarzenia losowe, jak zatrzymanie auta na drodze z powodu braku paliwa czy pomyłkę przy tankowaniu. Z drugiej strony, główną przyczyną unieruchomienia niemieckich aut są problemy z akumulatorem rozruchowym, a aż za 8,9 proc. interwencji odpowiadają np. różnej maści uszkodzenia kół i opon.

Co najczęściej psuje się w samochodach?

W ubiegłym roku aż za 45,7 proc. wszystkich interwencji drogowego assistance ADAC odpowiadały usterki 12-voltowego akumulatora rozruchowego. Samo ADAC zauważa, że współczesne samochody wyposażone w zaawansowane systemy elektroniczne, stały się bardzo wrażliwe na problemy tego typu. Jeszcze w 2015 roku niesprawny akumulator rozruchowy odpowiadał za 35,7 proc. interwencji.

Z kolei drugą najczęstszą przyczyną awarii są problemy z silnikiem lub elektroniką silnika (21,8 procent). Daleko w tyle plasują się awarie związane z rozrusznikiem, alternatorem, instalacją elektryczną lub oświetleniem (10,4 procent).

Specjaliści ADAC najczęściej musieli interweniować w związku z rozładowanymi akumulatorami 123RF/PICSEL

Najbardziej usterkowe auta używane. ADAC Pannenstatistik 2026

Z danych ADAC wynika, że w 2025 roku mobilni mechanicy najczęściej wyjeżdżali do 14 popularnych modeli 7 producentów. Co ciekawe, na liście znalazło się aż 5 modeli Toyoty, które w powszechnej opinii - jak podkreśla samo ADAC "całkiem zasłużenie" - dorobiły się statusu ikon niezawodności.

Lista 14 modeli, które w 2025 roku najczęściej potrzebowały pomocy mechaników ADAC:

segment B

Opel Meriva (2016-2017)

Toyota Yaris (2021-2023)

Toyota Yaris Cross (2022-2023)

samochody kompaktowe

Nissan Qashqai (2019)

Renault Scénic (2018-2019)

Toyota Corolla (2023)

Toyota C-HR (2020-2022)

Mazda 3 (2020),

Mazda CX-30 (2020),

Ford Kuga (2021)

klasa niższa średnia

Opel Insignia (2016-2019, 2022)

Toyota RAV4 (2017-2022)

Ford S-Max (2016-2018),

Hyundai Ioniq 5 (2022-2023)

Używana Toyota? Lepiej zainwestuj w dobry akumulator

Czyżby Toyota przestała produkować bezawaryjne samochody, a wybór takiego auta z rynku wtórnego oznaczał dla kierowcy gwarancje problemów? Nie, o ile uda nam się zweryfikować, czy poprzedni właściciel wymienił już akumulator rozruchowy.

ADAC tłumaczy, że wszystkie z modeli japońskiego producenta trafiły na listę za sprawą, znanego użytkownikom hybrydowych Toyot, problemu z wadliwymi akumulatorami rozruchowymi. Chociaż producent przekonuje, że udało mu się rozwiązać problem zmieniając dostawcę, oprogramowanie pojazdów i procedury, kłopoty z uruchomieniem wciąż trapią nieco starsze Toyoty RAV4 i stosunkowo młode egzemplarze Yarisa i Yarisa Cross.

Abstrahując od przepychanek z serwisami, które nie zawsze potrafią zdiagnozować problem i nie kwapią się z zakwalifikowaniem akumulator do wymiany, użytkownicy - w tym liczni taksówkarze - potwierdzają, że najlepszym rozwiązaniem jest po prostu wymiana fabrycznego akumulatora na nowy, najlepiej wykonany w technologii żelowej. Co ciekawe, z podobnymi problemami mierzyli się nawet użytkownicy starszych modeli, jak Auris czy Prius, które w Polsce znajdziemy na liście pięciu najpopularniejszych w kraju taksówek.

Chcesz mieć spokój z nowym autem? Zadbaj o akumulator

W opinii ADAC we współczesnych samochodach akumulatory rozruchowe wytrzymują z reguły między 5 a 6 lat. Ich usterkom nie sprzyja "dużą liczbą odbiorników elektrycznych" i korzystanie z pojazdu na krótkich dystansach, gdy bateria nie jest w stanie się doładować.

Eksperci ADAC podkreślają, że "Producenci powinni ulepszać systemy zarządzania", ale przypominają też, by nie wierzyć w "bezobsługowość" nowych akumulatorów i - "od czasu do czasu doładować akumulator". Uściślijmy - warto to robić przynajmniej dwa razy w roku: przed i po zimie. Paradoksalnie wysokie letnie temperatury potrafią dawać się akumulatorom we znaki równie mocno, jak siarczyste mrozy.

Toyota GR Cup na Torze Poznań. Amatorskie ściganie od środka INTERIA.PL