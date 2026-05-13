W skrócie Według raportu Gethelp.pl do najmniej usterkowych marek używanych samochodów w Polsce należą Suzuki, Honda i Mitsubishi, a do najczęściej psujących się BMW oraz Audi.

Największe ryzyko poważnej usterki dotyczy marek takich jak BMW, Audi, Chevrolet, Opel i Citroen.

Spośród popularnych modeli najniższe ryzyko awarii wykazują Volkswagen Passat i Ford Fiesta, natomiast najwyższe BMW serii 3.

Takie wnioski płyną z raportu firmy Gethelp, która od 2016 roku oferuje w Polsce usługę tzw. rozszerzonej gwarancji, czyli ubezpieczenia od kosztów naprawy samochodów używanych. Jej analitycy sprawdzili dane z ostatnich 10 lat i 60 tys. naprawionych w ramach gwarancji pojazdów.

W ten sposób powstało zestawienie najmniej i najbardziej usterkowych marek samochodów poruszających się po polskich drogach. Szczegółowej ocenie pod względem ryzyka wystąpienia poważnej usterki poddano też dziesiątkę bardzo popularnych w Polsce samochodów używanych. Które z nich warto kupić, a od których lepiej trzymać się z daleka?

Najlepsze marki używanych samochodów w Polsce. Te auta nie chcą się psuć

Firma, która oferuje nabywcom rozszerzoną gwarancję, na podstawie własnych danych i rachunków z warsztatów szacuje procentowe ryzyko usterki w konkretnych markach i modelach pojazdów. Dane zapewniają całkiem dobre odzwierciedlenie rzeczywistej kondycji pojazdów poruszających się po polskich drogach. Maksymalny wiek i przebieg auta, jakie może zostać objęte rozszerzoną gwarancją to 20 lat i 300 000 km. Dla porównania, średni wiek samochodu osobowego w Polsce przekracza obecnie 16 lat, a szacowany przebieg to ponad 200 000 km. Jak w tak szerokim ujęciu radzą sobie poszczególne marki?

Z najnowszego raportu na rok 2026 wynika, że piątka najmniej awaryjnych marek samochodów poruszających się dziś po naszych drogach to:

Suzuki (ryzyko usterki 17 proc.),

Honda (ryzyko usterki 19 proc.),

Mitsubishi (ryzyko usterki 20 proc.),

Seat (ryzyko usterki 24 proc.),

Toyota (ryzyko usterki 26 proc.).

Najgorsze marki używanych aut. Te psują się zaraz po zakupie

Podkreślmy - wynik to efekt uśrednionych danych z około 60 tys. umów o rozszerzoną gwarancję zawartych w naszym kraju i zgłaszanych w ramach nich usterek. Listy nie sposób więc traktować na wprost jako wyznacznika usterkowości. To raczej jedyny w swoim rodzaju probierz jakości oferty pojazdów danej marki na rynku wtórnym.

Mówiąc wprost - zadbane auta z listy najbardziej awaryjnych marek mogą być w praktyce o wiele mniej usterkowe, niż pojazdy marek z listy najmniej usterkowych producentów, które nie miały odpowiedniej opieki serwisowej. Mowa przecież o samochodach w różnym wieku, z różnymi przebiegami i często o skrajnie różniącym się od siebie stanie technicznym.

Nie zmienia to jednak faktu, że na liście pięciu marek z największym ryzykiem poważnej usterki znajdziemy kolejno:

Citroena (ryzyko usterki 42 proc.),

Opla (ryzyko usterki 42 proc.),

Chevroleta (46 proc.),

Audi (51 proc.),

BMW (ryzyko usterki 59 proc.)

Najlepsze i najgorsze używane auta w Polsce

Autorzy raportu wytypowali też dziesiątkę bardzo popularnych na polskim rynku modeli aut używanych i uszeregowali ją przez pryzmat szacowanego dla każdego z nich ryzyka wystąpienia awarii. Takie podejście pozwala pobieżnie zorientować się nie tyle w usterkowości, co raczej daje całościowy obraz jakości oferty rynkowej i trwałości konkretnych pojazdów.

W ich przypadku raport określa średnie ryzyko wystąpienia awarii na 35 proc. Poniżej tej wartości uplasowały się kolejno:

Nissan Qashqai - ryzyko awarii 34 proc.,

Ford Focus - ryzyko awarii 33 proc.,

Volkswagen Golf - ryzyko awarii 30 proc.,

Ford Fiesta - ryzyko awarii 24 proc.,

Volkswagen Passat - ryzyko awarii 23 proc.

Oznacza to, że Forda Fiestę i Volkswagena Passata uznać można, za auta których statystyczny stan - w ujęciu całej oferty rynkowej - wyróżnia się na plus, a ryzyko kupienia skrajnie wyeksploatowanego egzemplarza jest stosunkowo niskie.

Wartości ryzyka powyżej średniej dotyczą natomiast:

Opla Astry - ryzyko awarii 40 proc.

Audi A3 - ryzyko awarii 44 proc.

Forda Kugi - ryzyko awarii 47 proc.

BMW serii 3 - ryzyko awarii 63 proc.

Szczególnie w ostatnim przypadku szacunki dotyczące ryzyka poważnej usterki są druzgocące i świadczą o skrajnie niskim poziomie jakościowym oferty używanych BMW serii 3 na polskim rynku.

By lepiej uzmysłowić sobie ryzyko związane z zakupem konkretnego modelu autorzy zestawienia odnieśli też swoje prognozy do ubiegłorocznych danych dotyczących importu do Polski samochodów używanych. W przypadku zwycięskich Fiesty i Passata roczny import oscyluje w okolicach 12,1 tys. egzemplarzy, co oznacza że poważne usterki dotkną około 2,7-2,8 tys. ze sprowadzonych pojazdów. Dla porównania, według szacunków GetHelp.pl, z niespełna 16,8 tys. sprowadzonych do Polski w ubiegłym roku BMW serii 3 poważnych usterek spodziewać się mogą nabywcy przeszło 10,5 tys.

