W skrócie W norweskim Ryfylketunnelen obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h, a kierowcy są kontrolowani przez odcinkowy pomiar prędkości.

Tunel ma długość 14,4 km, prowadzi na głębokość 292 metrów pod poziomem morza i został oddany do użytku w 2019 roku.

Za przekroczenie prędkości o 1-5 km/h w Norwegii można otrzymać mandat wynoszący około 500 zł.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Mandat za 1 km/h - jak działa system kontroli w tunelu?

W norweskim Ryfylketunnelen obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. Kierowcy kontrolowani są przez odcinkowy pomiar prędkości. Na całej długości tunelu pracują tylko dwa urządzenia - jedno przy wjeździe i jedno przy wyjeździe. System oblicza średnią prędkość przejazdu i porównuje ją z limitem.

W praktyce oznacza to, że nie wystarczy zwolnić przed kamerą. Liczy się tempo jazdy na całym odcinku. W Norwegii stosowana jest niewielka tolerancja pomiarowa - około 3 km/h przy prędkościach do 100 km/h. Jeśli więc kierowca pojedzie 84 km/h, do systemu trafia wynik 81 km/h. To już przekroczenie.

Najgłębszy tunel świata

Tunel znajduje się w pobliżu Stavanger i został oddany do użytku w 2019 roku. Ma długość 14,4 km i prowadzi na głębokość 292 metrów pod poziomem morza.

To obecnie najgłębszy tunel drogowy świata. Powstał w latach 2013-2019 jako alternatywa dla przepraw promowych. Warunki geologiczne wymusiły zastosowanie klasycznej metody drążenia z użyciem materiałów wybuchowych. W trakcie budowy wykonano około 15 tys. kontrolowanych eksplozji.

Rozwiń

Najgłębszy tunel świata - dlaczego kierowcy przekraczają prędkość?

Specyfika trasy ma duże znaczenie dla stylu jazdy. Na wjeździe do tunelu występuje nachylenie około 9 proc. Samochód zaczyna przyspieszać nawet bez użycia pedału gazu.

Dodatkowo długość odcinka ponad 14 km sprzyja utracie koncentracji. Monotonne otoczenie i brak punktów odniesienia mogą prowadzić do nieświadomego zwiększenia prędkości. Z tego powodu zastosowano specjalne oświetlenie, które ma utrzymywać uwagę kierowców i ograniczać ryzyko mikrodrzemki.

Mandaty w Norwegii - ile zapłaci kierowca?

Norweski system kar za przekroczenie prędkości należy do najbardziej restrykcyjnych w Europie. Już przekroczenie o 1-5 km/h oznacza mandat na poziomie około 500 zł (w przeliczeniu z około 110 euro). Przy większych naruszeniach kary rosną szybko.

Przekroczenie o ponad 30 km/h może kosztować nawet około 6,5 tys. zł (około 1500 euro). W poważniejszych przypadkach kierowca może stracić prawo jazdy.

