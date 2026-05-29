W skrócie Rozpoczęcie budowy mostu nad Cieśniną Mesyńską planowane jest na ostatni kwartał 2026 roku, a otwarcie przewidziane na 2034 rok.

Projekt zakłada powstanie najdłuższego wiszącego mostu świata o długości 3666 metrów, odpornego na wiatry do 215 km/h i trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,1.

Koszt inwestycji oszacowano na 14,442 miliarda euro, a całość infrastruktury ma obejmować około 40 km nowych połączeń, głównie w tunelach.

Pomysł stworzenia stałego połączenia przez obszar Cieśniny Mesyńskiej ma wyjątkowo długą historię. Pierwsze koncepcje pojawiały się już w XIX wieku. Od tamtej pory projekt wielokrotnie odkładano, modyfikowano i analizowano na nowo, głównie ze względu na trudne warunki geograficzne i sejsmiczne regionu oraz bardzo wysokie koszty realizacji.

Obecnie za przygotowanie inwestycji odpowiada spółka Stretto di Messina, która ponownie uruchomiła procedury przygotowawcze. Zgodnie z aktualnymi założeniami formalne decyzje mają zostać podjęte do końca lata 2026 roku. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z harmonogramem, budowa mogłaby rozpocząć się jeszcze w ostatnim kwartale tego roku.

Most nad Cieśniną Mesyńską będzie najdłuższy na świecie

Plan zakłada budowę ogromnego mostu wiszącego o długości 3666 metrów, czyli około 3,6 km. Kluczowym elementem konstrukcji będzie przęsło o rozpiętości 3300 metrów, co już dziś plasuje tę inwestycję wśród najbardziej ambitnych tego typu przedsięwzięć na świecie. Cała konstrukcja opierać się ma na dwóch wysokich pylonach oraz systemie lin nośnych, które utrzymają szeroki pomost zawieszony nad cieśniną.

Most ma pełnić funkcję wielofunkcyjnej przeprawy. Przewidziano na nim sześć pasów ruchu drogowego oraz dwutorową linię kolejową. Według założeń przeprawa będzie w stanie obsłużyć bardzo duże natężenie ruchu - nawet do 6 tys. pojazdów na godzinę oraz do 200 pociągów dziennie.

Odporny na silne wiatry i trzęsienia ziemi

W projekcie duży nacisk położono również na parametry eksploatacyjne, które mają zapewnić wyjątkowo długą żywotność obiektu, szacowaną nawet na 200 lat. Uwzględniono także odporność na trudne warunki środowiskowe, w tym duże obciążenia dynamiczne wynikające z ruchu kolejowego oraz silne podmuchy wiatru oddziałujące na tak rozległą konstrukcję.

Inżynierowie zakładają, że most będzie odporny na wiatry osiągające prędkość do 215 km/h oraz trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,1. To poziom zbliżony do katastrofalnego w skutkach trzęsienia ziemi z 1908 roku, które spustoszyło region i doprowadziło do śmierci ponad 80 tys. osób.

40 km nowych połączeń. 80 proc. będzie przebiegać w tunelach

To jednak nie wszystko. Sam most ma stanowić jedynie element większego systemu infrastrukturalnego. W planach przewidziano około 40 kilometrów nowych połączeń drogowych i kolejowych, z czego aż 80 proc. ma przebiegać w tunelach, integrując przeprawę z istniejącą siecią transportową po obu stronach cieśniny.

Według analiz spółki Stretto di Messina przejazd pociągiem między Villa San Giovanni a Mesyną miałby trwać około 15 minut, natomiast podróż samochodem skróciłaby się do 10-13 minut. Oznaczałoby to radykalną zmianę w stosunku do dzisiejszych, wielogodzinnych przepraw promowych.

Koszt budowy to niemal 15 miliardów euro

Całość inwestycji oszacowano na 14,442 mld euro. Z tej kwoty 2,787 mld euro rozłożono w czasie, planując wydatki aż do 2034 roku. Rząd zapewnia, że finansowanie projektu jest zabezpieczone, a prace administracyjne postępują zgodnie z planem.

