W skrócie W Chinach planowany jest tunel kolejowy pod Cieśniną Bohajską o długości około 123 km, z czego 90 km przebiegałoby pod wodą.

Tunel połączy Dalian i Yantai, a podróż pociągiem na tej trasie miałaby trwać około 40 minut, podczas gdy obecnie promem zajmuje 8 godzin, a drogą lądową nawet 20 godzin.

Projekt zakłada budowę trzech tuneli, szacowany koszt to ponad 32 miliardy euro, a inwestycja musi uwzględniać zagrożenia sejsmiczne i wyzwania geologiczne.

Współczesne miasta coraz częściej mierzą się z problemem rosnącego ruchu i ograniczeń geograficznych. Tam, gdzie morza, rzeki czy zatoki dzielą ważne ośrodki miejskie, tradycyjne mosty i promy nie zawsze są wystarczającym rozwiązaniem. Inżynierowie szukają nowych sposobów, aby skrócić czas podróży i połączyć regiony w bardziej efektywny sposób. Przykładem takiej inwestycji może być projekt tunelu kolejowego pod Cieśniną Bohajską w Chinach.

Chiny idą na rekord. 123 km długości, z czego 90 km pod wodą

Mowa o inwestycji, której skala byłaby bezprecedensowa na świecie. Planowany tunel miałby łącznie około 123 kilometrów długości, z czego aż 90 kilometrów przebiegałoby pod wodą. Oznaczałoby to, że stałby się najdłuższym podwodnym tunelem kolejowym na świecie.

Nowe połączenie połączyłoby dwa portowe miasta: Dalian na półwyspie Liaodong oraz Yantai na półwyspie Shandong. Obecnie podróż między nimi wymaga albo skorzystania z promu, który pokonuje trasę w 8 godzin, albo przejazdu dłuższą trasą lądową, którego czas wydłuża się nawet do 20 godzin. Po uruchomieniu tunelu pociągi dużych prędkości mogłyby pokonać tę odległość w zaledwie około 40 minut.

Fot. Google Maps materiał zewnętrzny

Trzy główne tunele dla pociągów. Koszt to ponad 32 mld euro

Projekt imponuje nie tylko swoją skalą, ale również kosztami. Szacuje się, że jego realizacja może wynieść od 220 do 260 miliardów juanów, co w przeliczeniu daje ponad 32 miliardy euro. Konstrukcja miałaby składać się z trzech równolegle biegnących tuneli - dwóch głównych dla ruchu pociągów oraz trzeciego przeznaczonego do celów technicznych, naprawczych i ewakuacyjnych.

Zdaniem chińskich inżynierów takie rozwiązanie zwiększyłoby bezpieczeństwo pasażerów, jednocześnie stawiając ogromne wyzwania inżynieryjne. Projektanci musieliby uwzględnić zarówno olbrzymie ciśnienie wody na dziesiątkach metrów pod dnem morskim, jak i konieczność wydobycia ogromnych ilości urobku.

Koszt to jedno. Problemem wyzwania geologiczne

To jednak nie wszystko. Tunel przebiegałby przez obszary o potencjalnej aktywności sejsmicznej. Cieśnina Bohajska nie jest bowiem wolna od ryzyka trzęsień ziemi, dlatego wszelkie prace muszą uwzględniać wzmocnienia i specjalne zabezpieczenia konstrukcyjne. Głębsze warstwy podłoża skalnego, które planuje się wykorzystać, mają zapewnić większą stabilność oraz ograniczyć wpływ wody i ewentualnych wstrząsów.

Choć koncepcja tunelu brzmi bez wątpienia imponująco, jego realizacja wciąż znajduje się na etapie planowania i uzyskiwania niezbędnych pozwoleń. Oficjalne dokumenty dotyczące projektu były przedstawiane już od kilku lat, a centralne władze Chin wielokrotnie deklarowały chęć rozpoczęcia prac, gdy tylko wszystkie warunki zostaną spełnione. Eksperci szacują, że budowa mogłaby potrwać nawet 10-15 lat, o ile nie wystąpią poważniejsze przeszkody techniczne lub administracyjne.

