W skrócie Najdłuższy most w Finlandii, Kruunuvuorensilta, został otwarty w Helsinkach i ma długość blisko 1200 metrów.

Przeprawa przeznaczona jest wyłącznie dla transportu publicznego, pieszych i rowerzystów; samochody nie mają tam wstępu.

Docelowo most będzie wykorzystywany przez tramwaje, a jego budowa kosztowała około 130 mln euro.

Most bez samochodów zmieni transport w Helsinkach

Nowy most Kruunuvuorensilta nie został zaprojektowany z myślą o kierowcach. Przeprawa przeznaczona jest wyłącznie dla transportu publicznego, pieszych oraz rowerzystów.

To oznacza, że samochody nie mają tam wstępu. W praktyce most ma odciążyć inne połączenia i skrócić czas dojazdu do centrum Helsinek bez zwiększania ruchu drogowego.

Rozwiązanie wpisuje się w politykę ograniczania ruchu aut w dużych miastach Europy, gdzie coraz większy nacisk kładzie się na komunikację zbiorową i ruch niezmotoryzowany.

Najdłuższy most w Finlandii - ile ma metrów?

Kruunuvuorensilta to najdłuższy most w Finlandii. Konstrukcja ma blisko 1200 metrów długości i łączy dwie wyspy nad wodami zatoki.

Dzięki tej inwestycji wschodnie dzielnice Helsinek zyskują bezpośrednie połączenie z centrum. Most ma realnie wpłynąć na układ komunikacyjny miasta, skracając codzienne trasy mieszkańców.

Podczas otwarcia przeprawa została udostępniona pieszym i rowerzystom. W wydarzeniu uczestniczyły tysiące osób, co pokazuje skalę zainteresowania inwestycją.

Tramwaje na moście Kruunuvuorensilta

Docelowo most będzie wykorzystywany przez tramwaje. To one stanowią kluczowy element całego projektu. Testowy przejazd odbył się już w marcu. Regularne kursy mają ruszyć na początku przyszłego roku. Do tego czasu infrastruktura pozostaje gotowa, ale nie jest jeszcze w pełni wykorzystywana.

Dzięki tramwajom możliwe będzie szybkie i bezpośrednie połączenie nowych obszarów miasta z jego centralną częścią.

Konstrukcja mostu i parametry techniczne

Kruunuvuorensilta to most wantowy z charakterystycznym wysokim pylonem. Jego centralny element ma 135 metrów wysokości. Kluczowe elementy konstrukcji mają wytrzymać nawet 200 lat użytkowania.

Ze względu na warunki pogodowe przeprawa może być czasowo zamykana. Silne wiatry występujące nad wodą mogą wpływać na bezpieczeństwo ruchu.

Koszt budowy mostu w Helsinkach

Budowa rozpoczęła się jesienią 2021 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 130 mln euro, czyli blisko 560 mln zł. To jedna z większych inwestycji infrastrukturalnych w Helsinkach w ostatnich latach. Projekt ma znaczenie nie tylko lokalne, ale także pokazuje kierunek rozwoju transportu miejskiego.

"Wydarzenia": Im AI pracy nie zabierze. Mechanicy samochodowi pilnie poszukiwani Polsat News