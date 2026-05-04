Najdłuższy most morski na świecie ma 55 km. Połączył 3 potężne miasta

Wiktor Seredyński

To jedna z tych inwestycji, która nie tylko robi wrażenie swoją skalą, ale przede wszystkim kompletnie poprawia komfort i skraca czas przejazdu. Hongkong-Zhuhai-Makau Bridge to najdłuższy most morski na świecie, który mierzy aż 55 km długości i połączył trzy wielkie miasta. Ile miliardów złotych pochłonęła jego budowa?

Hongkong-Zhuhai-Makau to najdłuższy most morski na świecie.Stringer/Anadolu Agency via Getty ImagesGetty Images

W skrócie

  • Hongkong-Zhuhai-Makau Bridge jest najdłuższym mostem morskim na świecie, mającym 55 km długości i łączącym trzy duże miasta w południowych Chinach.
  • Kompleks infrastrukturalny obejmuje mosty, estakady, tunele i sztuczne wyspy, a do jego budowy użyto 420 tys. ton stali.
  • Projekt cechuje się wysokim poziomem zaawansowania inżynieryjnego, uwzględniając odporność na ekstremalne warunki pogodowe, trzęsienia ziemi i wpływ na środowisko.
Projekty, które jeszcze kilkanaście lat temu wydawały się odważną wizją konstruktorów, dziś są realizowane i potwierdzają tym samym, że specjalistyczne prace budowlane związane z mostami czy tunelami wzniosły się na nieprawdopodobny poziom. Najlepszym tego przykładem jest most Hongkong-Zhuhai-Makau Bridge, który połączył - jak sama nazwa wskazuje - trzy miasta w południowych Chinach i stworzył zupełnie nowy rozdział transportu w regionie Delty Rzeki Perłowej.

To najdłuższy most morski na świecie. Ma 55 km długości i budowano go 9 lat

Hongkong-Zhuhai-Makau Bridge to najdłuższy most morski na świecie, który rozciąga się na długości 55 km. Jego budowa rozpoczęła się 15 grudnia 2009 r., trwała dziewięć lat i kosztowała około 74 mld złotych.

Jeszcze przed powstaniem tej przeprawy podróż między tymi miastami wymagała korzystania z transportu promowego i zajmowała nawet godzinę, a dziś przejazd trwa około 30 minut. Most nie tylko poprawił komfort podróżowania mieszkańców regionu, ale przede wszystkim znacząco przyspieszył transport towarów w jednym z najważniejszych ośrodków gospodarczych Chin.

Most składa się z trzech pasów ruchu w każdym kierunku.
Most składa się z trzech pasów ruchu w każdym kierunku.Stringer/Anadolu Agency via Getty ImagesGetty Images

Hongkong-Zhuhai-Makau to nie tylko most. Estakady, tunele i sztuczne wyspy

Mimo że potocznie mówi się o jednym moście, to w rzeczywistości mamy do czynienia z rozbudowanym projektem. W jego skład wchodzą estakady, tunele oraz sztuczne wyspy, które łączą poszczególne odcinki w jedną spójną trasę. Do dyspozycji kierowców są po trzy pasy ruchu w każdym kierunku.

Centralna część przeprawy obejmuje trzy główne mosty przebiegające nad kluczowymi kanałami żeglugowymi Jiuzhou, Jianghai i Qingzhou. Dzięki temu zachowano pełną przepustowość jednego z najbardziej ruchliwych szlaków morskich w tej części świata. Każdy z tych mostów ma własny, charakterystyczny styl architektoniczny.

To jeden z najbardziej skomplikowanych mostów na świecie

Inżynierowie musieli zmierzyć się z wyjątkowo trudnym środowiskiem. Regularne tajfuny, silne prądy morskie i wymagające warunki geologiczne sprawiły, że projekt określany jest mianem jednego z najbardziej skomplikowanych na świecie.

Zastosowano rozwiązania, które miały nie tylko zapewnić trwałość konstrukcji, ale także ograniczyć wpływ inwestycji na środowisko. Filary mostu osadzono pojedynczo w dnie morskim, co pozwoliło zminimalizować zakłócenia przepływu wody i chronić lokalną faunę.

Hongkong-Zhuhai-Makau to rekordowy most. Do jego budowy wykorzystano 420 tys. ton stali

Do budowy tego mostu wykorzystano 420 tys. ton stali. Cała przeprawa liczy 55 km długości i składa się na nią most główny o długości 23 km, 6,7 km podwodnego tunelu oraz drogi dojazdowe, czyli 12 km tras od strony Hongkongu i 13,4 km od strony Zhuhai.

Co ciekawe, przeprawa została tak zaprojektowana, aby służyła przez 120 lat i wytrzymała trzęsienia ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera. Jest również w stanie wytrzymać tajfun o magnitudzie 16 oraz uderzenie statku o masie 300 tys. ton i powódź, która zdarza się raz na 300 lat w ujściu Rzeki Perłowej.

