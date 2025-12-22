Najczęściej kupowane auto w Polsce potaniało. Toyota Corolla od 119 600 zł
Toyota wykonała na koniec roku ruch, który może zainteresować zarówno klientów indywidualnych, jak i floty. Najczęściej rejestrowany nowy samochód osobowy w Polsce doczekał się obniżonej oferty cenowej na rok modelowy 2026.
W skrócie
- Toyota obniżyła ceny Corolli na rok modelowy 2026, obejmując wszystkie wersje nadwoziowe oraz napędy hybrydowe.
- Najtańsza wersja Corolli Sedan 1.8 Hybrid kosztuje teraz od 119 600 zł i oferuje bogate wyposażenie w standardzie.
- Obniżka cen dotyczy także wersji Kombi i Hatchback.
Toyota Corolla 2026 taniej - ile kosztuje?
Toyota rozpoczęła przyjmowanie zamówień na Corollę z roku modelowego 2026. Obniżona oferta obejmuje wszystkie trzy wersje nadwoziowe: Sedan, Hatchback oraz TS Kombi. Najtańszą propozycją w gamie pozostaje Corolla Sedan z napędem hybrydowym, której cena startuje od 119 600 zł. Kwota ta uwzględnia Ekobonus w wysokości 1,5 proc. i dotyczy samochodów z aktualnej produkcji.
Od 2021 roku Corolla nieprzerwanie pozostaje najczęściej kupowanym nowym autem osobowym w Polsce. Wprowadzenie specjalnych cen nie oznacza zmiany pozycji modelu w gamie Toyoty, lecz korektę cennika w dół, co w obecnych realiach rynkowych jest rzadko spotykane w segmencie kompaktów. Oferta dotyczy wszystkich wersji wyposażenia oraz pełnej gamy napędów hybrydowych piątej generacji.
Napędy hybrydowe Corolli - dane techniczne i spalanie
Toyota Corolla 2026 dostępna jest z dwoma układami hybrydowymi. Podstawowy napęd 1.8 Hybrid generuje 140 KM i według danych producenta zużywa średnio od 4,4 l/100 km. Mocniejszy wariant 2.0 Hybrid oferuje 178 KM i spalanie od 4,7 l/100 km.
Producent nie wprowadza zmian konstrukcyjnych w napędach, stawiając na sprawdzoną technologię, niskie zużycie paliwa i przewidywalne koszty eksploatacji. To właśnie te cechy od lat decydują o wysokich wynikach sprzedaży modelu w Polsce.
Toyota Corolla Sedan od 119 600 zł - wyposażenie
Najtańsza Corolla Sedan 1.8 Hybrid w wersji Active oferuje w standardzie m.in. 7-calowy cyfrowy zestaw wskaźników, 8-calowy ekran systemu multimedialnego Toyota Smart Connect, dwustrefową automatyczną klimatyzację oraz kamerę cofania. Na liście wyposażenia znalazły się także zaawansowane systemy bezpieczeństwa, w tym układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów.
Specjalnymi cenami objęto również wyższe wersje wyposażenia, takie jak Comfort, Style, GR SPORT oraz Executive, dostępne zarówno dla Sedana, jak i pozostałych odmian nadwoziowych.
Toyota Corolla TS Kombi i Hatchback
Toyota Corolla TS Kombi z napędem 1.8 Hybrid w wersji Comfort została wyceniona od 130 000 zł. W standardzie oferuje cyfrowy kokpit o przekątnej 12,3 cala, ekran multimediów 10,5 cala oraz rozbudowany pakiet systemów wsparcia kierowcy Toyota T-MATE. To wariant skierowany głównie do rodzin oraz firm oczekujących większej przestrzeni bagażowej.
Corolla Hatchback startuje od 126 000 zł. W standardzie oferuje podobny poziom wyposażenia, w tym wirtualne zegary i rozbudowany pakiet systemów bezpieczeństwa. Dostępne są również wersje z mocniejszym napędem 2.0 Hybrid.