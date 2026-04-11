Najczęściej kradzione samochody w Polsce. Jedna marka na celowniku
Kradzieże samochodów są w Polsce coraz mniejszym problemem, ale nadal się zdarzają. Najbardziej na baczności powinni się mieć właściciele samochodów jednej marki, którą złodzieje szczególnie sobie upodobali.
W skrócie
- Liczba kradzieży samochodów w Polsce w 2025 roku spadła o 10,8 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.
- Najczęściej kradzioną marką w Polsce w 2025 roku była Toyota, z liczbą 950 skradzionych aut.
- Złodzieje najczęściej wybierali kilkuletnie samochody, głównie z roczników 2019 i 2021.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Kradzieże samochodów w Polsce na rekordowo niskim poziomie
Według najnowszych danych liczba kradzieży aut w Polsce spadła o 10,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W praktyce oznacza to, że skradzione pojazdy stanowiły niespełna 0,02 proc. z liczącego ok. 23,5 mln parku samochodów osobowych i dostawczych. Trend spadkowy utrzymuje się już czwarty rok z rzędu, a wynik za 2025 r. jest najlepszy od momentu rozpoczęcia analiz przez IBRM Samar.
Dla porównania - pod koniec lat 90. sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. W rekordowym 1999 r. złodzieje ukradli aż 71 543 auta. Nawet w 2005 r., gdy mówiono już o wyraźnej poprawie, statystyki zamknęły się liczbą 45 292 pojazdów.
Gdzie najczęściej kradzione są samochody?
Pomimo spadku liczby kradzieży aut w Polsce, nie zmieniły się miejsca, gdzie złodzieje działają najczęściej. Tak jak i w poprzednich latach najłatwiej stracić samochód w woj. mazowieckim. W minionym roku ukradziono tam 1811 pojazdów, co dało aż 38 proc. udziału w skali kraju.
Kluczową rolę odgrywa tu Warszawa, gdzie wyrejestrowano 1146 skradzionych aut. To 24,1 proc. wszystkich kradzieży w Polsce i więcej niż łącznie w 10 województwach o najniższych statystykach. Na drugim biegunie znalazły się woj. opolskie i podlaskie, gdzie liczba kradzieży wyniosła odpowiednio 48 i 47 szt. Te regiony można dziś uznać za relatywnie najbezpieczniejsze.
Najczęściej kradzione marki i modele samochodów w Polsce
Liderem rankingu najczęściej kradzionych marek po raz kolejny została Toyota. W 2025 r. skradziono 950 aut tej marki, czyli więcej niż w roku wcześniejszym - wzrost wyniósł 3,6 proc. Co istotne, była to jedyna marka w pierwszej dziesiątce, która zanotowała wzrost.
Top 10 najczęściej kradziony marek w Polsce w 2025 roku:
- Toyota - 950 szt.
- Audi - 397 szt.
- BMW - 385 szt.
- Volkswagen - 344 szt.
- Mercedes - 250 szt.
- Hyundai - 222 szt.
- Kia - 214 szt.
- Renault - 210 szt.
- Ford - 175 szt.
- Fiat - 161 szt.
Aż blisko 3/4 wszystkich skradzionych Toyot pochodziło z Mazowsza - 687 szt., z czego 473 z samej Warszawy. Stolica odpowiadała więc za niemal połowę krajowych kradzieży tej marki.
Najczęściej kradzionym modelem w Polsce w 2025 r. była Toyota Corolla (360 szt.). Kolejne miejsca zajęły Toyota RAV4 (201 szt.) oraz Toyota C-HR (138 szt.). Zestawienie pokazuje, że popularność rynkowa często idzie w parze z "atrakcyjnością" dla złodziei.
Ciekawostką w Top 10 są dwa auta użytkowe: Fiat Ducato (96 szt.) oraz Renault Master (84 szt.). W przypadku kilku marek - m.in. Mercedes, Peugeot czy Citroen, to właśnie modele dostawcze były najczęściej kradzione. Z kolei Audi, a szczególnie model A4, wyraźnie straciło na "popularności" i wypadło poza czołową dziesiątkę.
Auta z których roczników kradzione są najczęściej?
Jak wynika z ostatnich danych, złodzieje interesują się przede wszystkim kilkuletnimi samochodami - rzadko kradzione są auta mające ponad 10 lat. Najczęściej znikają pojazdy z 2019 r. (543 szt.) oraz 2021 r. (449 szt.). Dane potwierdzają, że sama liczba samochodów danej marki na drogach nie zawsze przekłada się na zainteresowanie przestępców.
W statystykach pojawiają się również modele rzadko spotykane na polskich drogach, jak Jeep Grand Cherokee (62 szt.), Jeep Wrangler (23), Alfa Romeo Stelvio (22), Range Rover Sport (21), Porsche Cayenne (19) czy Volkswagen Multivan (12). Zniknęło też 12 egzemplarzy Maserati, głównie modelu Levante.
Dla kontrastu - Dacia Duster, jeden z najpopularniejszych SUV-ów w Polsce, została skradziona tylko 4 razy, a Renault Austral nie zniknął ani razu. Wśród aut elektrycznych (49 szt.) najczęściej kradziono Nissan Leaf (9) oraz Porsche Taycan (6).