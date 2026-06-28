Spis treści: Chińskie samochody w Europie. MG pozostaje liderem BYD umacnia pozycję. Seal U szybko zwiększa sprzedaż Mocne wzrosty sprzedaży Jaecoo 7 i MG 3 Sprzedaż chińskich samochodów w Europie. Tylko kilka modeli w europejskim Top 50

Według wstępnych danych firmy analitycznej Dataforce, obejmujących 98 proc. sprzedaży w Unii Europejskiej, krajach EFTA i Wielkiej Brytanii, w zestawieniu najchętniej kupowanych modeli w tym roku (w okresie styczeń - maj) na 50 modeli aut, chińskich jest tylko kilka. Najlepiej radzi sobie MG, ale mocną pozycję buduje także BYD, a coraz odważniej na rynek wchodzi Jaecoo.

Chińskie samochody w Europie. MG pozostaje liderem

Najchętniej kupowanym modelem w Europie w tym roku jest MG ZS. Ten kompaktowy, SUV zajmuje 22. miejsce w rankingu sprzedaży po pięciu miesiącach roku z wynikiem 52 846 sprzedanych egzemplarzy. To jednak rezultat o 9,6 proc. słabszy niż rok wcześniej.

Mimo tego spadku MG ZS pozostaje zdecydowanie najpopularniejszym samochodem chińskiej marki na europejskim rynku. To jedyny model producenta, który znalazł się w pierwszej połowie zestawienia obejmującego 50 najchętniej kupowanych aut.

W Polsce MG ZS z silnikiem benzynowym, manualną skrzynią biegów i w podstawowej wersji wyposażeniowej można kupić już za około 80 tys. zł.

MG ZS materiały prasowe

BYD umacnia pozycję. Seal U szybko zwiększa sprzedaż

Drugim najlepiej sprzedającym się samochodem chińskiej marki w Europie niespodziewanie jest BYD Seal U. Model uplasował się na 42. miejscu z wynikiem 38 822 egzemplarzy. W przeciwieństwie do MG notuje jednak bardzo wyraźny wzrost. Sprzedaż w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku zwiększyła się aż o 49,4 proc.

BYD Seal U to duży SUV o napędzie hybrydowym typu plug-in. Jego ceny w Polsce obecnie zaczynają się od około 150 tys. zł, ale wciąż są dostępne samochody wyprodukowane w 2025 roku, wyceniane około 10 tys. zł taniej.

BYD Seal U Jan Guss-Gasiński INTERIA.PL

W zestawieniu sprzedaży za sam maj w czołówce najchętniej kupowanych modeli pojawił się jeszcze BYD Atto 2, który od razu zajął 24. miejsce dzięki sprzedaży 10 232 samochodów. To aż 1434 proc. więcej niż rok wcześniej, co pokazuje, jak szybko marka rozwija swoją obecność na europejskim rynku.

Jest to kompaktowy SUV, który oferowany jest w wersji elektrycznej i jako hybryda plug-in. Ceny w Polsce, niezależnie od napędu, zaczynają się od 113 tys. zł. To właśnie wprowadzenie wersji hybrydowej tak wywindowało sprzedaż.

BYD Atto 2 Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Mocne wzrosty sprzedaży Jaecoo 7 i MG 3

Do grona najchętniej kupowanych aut w 2026 roku w Europie dołączyło także Jaecoo 7. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku sprzedano 34 547 egzemplarzy tego modelu. To jednocześnie jeden z największych wzrostów w całym zestawieniu. Sprzedaż modelu zwiększyła się o 142,8 proc. rok do roku.

Jaecoo 7 to SUV klasy średniej. Ceny takich aut z napędem benzynowym zaczynają się obecnie od 130 tys. zł.

Jaecoo 7 Grzegorz Bandura INTERIA.PL

W rankingu za maj pojawił się również MG 3. Ten miejski samochód uplasował się na 39. pozycji, osiągając sprzedaż na poziomie 7 910 egzemplarzy. Oznacza to wzrost o 27,6 proc. względem maja ubiegłego roku. Po pięciu miesiącach model nie zmieścił się jeszcze w pierwszej pięćdziesiątce, ale jego obecność w miesięcznym zestawieniu pokazuje rosnące zainteresowanie klientów.

Atutem tego modelu jest cena, MG 3 w Polsce kosztuje od około 70 tys. zł.

MG 3 MG Motors materiały prasowe

Sprzedaż chińskich samochodów w Europie. Tylko kilka modeli w europejskim Top 50

W zestawieniu obejmującym 50 najchętniej kupowanych w 2026 roku w Europie samochodów znalazły się tylko trzy modele chińskich producentów: MG ZS, BYD Seal U i Jaecoo 7.

Najwyższą pozycję utrzymuje MG ZS z wynikiem 52 846 sprzedanych egzemplarzy, przed BYD Seal U z 38 822 autami oraz Jaecoo 7, który przekroczył poziom 34,5 tys. rejestracji.

Czyżby więc chiński smok nie był taki straszny, jak go malują? Otóż nie. Maj pokazał, że oferta chińskich producentów szybko się poszerza. Debiutujący w czołówce BYD Atto 2 zanotował jeden z najbardziej spektakularnych wzrostów w całym zestawieniu, a MG 3 potwierdził, że marka skutecznie rozszerza swoją ofertę o kolejne modele.

Trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że w Europie obecnych jest już kilkanaście chińskich marek, których portfolio jest bardzo szerokie. W efekcie wśród chińskich modeli niewiele jest typowych lokomotyw sprzedaży, a zainteresowanie rozkłada się na wiele różnych pojazdów.

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