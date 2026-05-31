Przez lata funkcjonowało przekonanie, że najbezpieczniej w aucie podróżuje pasażer siedzący tuż za kierowcą. Statystyki amerykańskiego Institute of Highway Safety dotyczące zderzeń czołowych przyniosły zaskakujące wnioski. Okazuje się, że pasażerowie zajmujący tylne fotele w wielu przypadkach odnosili poważniejsze obrażenia niż osoby siedzące z przodu.

Gdzie jest najbezpieczniejsze miejsce w samochodzie?

Tak naprawdę, i wbrew wielu opiniom, nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie. Wiele zależy od konkretnego modelu auta, charakteru zderzenia oraz wyposażenia konkretnego egzemplarza w systemy bezpieczeństwa.

Analiza wszystkich śmiertelnych wypadków w Stanach Zjednoczonych z lat 2000-2003 wskazuje na przykład, że jedno miejsce ma lekką przewagę nad pozostałymi. Środkowy fotel z tyłu daje statystycznie o około 25 proc. większe szanse przeżycia w porównaniu z innymi pozycjami w aucie. Powód jest dość logiczny - osoba siedząca dokładnie pośrodku znajduje się najdalej od wszystkich możliwych punktów uderzenia bocznego.

Środkowe miejsce na kanapie jest też zdecydowanie najbezpieczniejszym wyborem dla dzieci. Badania oparte na danych ubezpieczeniowych z lat 1998-2006 wykazały, że dzieci do trzeciego roku życia odnoszą o 43 proc. mniej obrażeń, gdy podróżują na środku tylnej kanapy zamiast po bokach.

Badaniem objęto ponad 117 osób w wieku od 6 do 92 lat, które ucierpiały w wypadkach jako pasażerowie tylnych foteli. Dokumentacja medyczna wykazała, że część obrażeń u poszkodowanych spowodowana była zbyt dużym naciskiem pasów bezpieczeństwa na klatkę piersiową. Problem nie tkwi jednak w samych pasach, lecz w ich starszej technologii. W wielu modelach aut tylne pasy bezpieczeństwa nie mają tak zwanych ograniczników napięcia, które od lat są standardem na fotelach przednich.

Najbezpieczniejsze miejsce w aucie dla dziecka

American Academy of Pediatrics rekomenduje, by dzieci do ukończenia 13 roku życia podróżowały wyłącznie z tyłu auta, niezależnie od tego, jak bardzo proszą o miejsce z przodu.

To dlatego, że poduszki powietrzne są projektowane pod kątem dorosłych ciał ważących około 70 kg. Kości dzieci są znacznie delikatniejsze i mogą łatwo pęknąć przy uderzeniu poduszki wybuchającej z prędkością ponad 300 km/h.

Najlepszym miejscem jest środkowe na kanapie, o ile auto posiada w tej pozycji trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówek. W przypadku dzieci podróżujących w fotelikach z mocowaniem Isofix sprawa wygląda inaczej, bo te są zwykle umieszczone na skrajnych miejscach, bardzo rzadko na środkowym. Oczywiście wówczas trzeba umieścić fotelik tam, gdzie jest Isofix, najlepiej z prawej strony (za pasażerem), by wysiadanie odbywało się od chodnika, a nie ulicy, a także by mieć kontakt wzrokowy z dzieckiem.





