W skrócie W dniach 13-14 lipca na północno-wschodnich drogach Polski odbywa się planowe szkolenie wojskowe, co wiąże się ze zwiększonym ruchem kolumn pojazdów wojskowych.

Dowództwo operacyjne apeluje do kierowców i mieszkańców o niepublikowanie zdjęć ani nagrań przemieszczającego się sprzętu wojskowego w mediach społecznościowych.

Podczas ruchu kolumn wojskowych należy zachować szczególną ostrożność, a wyprzedzanie formacji jest dozwolone tylko w całości, o ile nie jest ona eskortowana.

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W dniach 13 i 14 lipca na północno-wschodnim obszarze Polski odbywa się planowe szkolenie wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych RP. Jak podkreśla Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, celem ćwiczeń jest utrzymanie gotowości operacyjnej oraz doskonalenie zdolności bojowych. Tego typu ćwiczenia są stałym elementem szkolenia Wojska Polskiego i odbywają się regularnie.

Na drogach pojawią się wojskowe kolumny. Kierowcy powinni zachować ostrożność

Najważniejsza informacja dla kierowców jest taka, że w czasie ćwiczeń żołnierze oraz sprzęt wojskowy będą przemieszczać się również po drogach publicznych, więc na trasach w północno-wschodniej części kraju będzie można spotkać większą liczbę pojazdów wojskowych. Zmotoryzowani powinni przede wszystkim zachować szczególną ostrożność, utrzymywać odpowiedni odstęp, unikać gwałtownych manewrów oraz obserwować oznakowanie i stosować się do poleceń służb.

Wojsko apeluje: nie publikuj zdjęć ani nagrań w internecie

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zwróciło się również z nieco innym apelem do mieszkańców i kierowców. Chodzi o powstrzymanie się od publikowania w mediach społecznościowych zdjęć, filmów czy informacji pokazujących przemieszczanie się żołnierzy i sprzętu wojskowego.

Kierowcy mijający kolumny pojazdów wojskowych powinni zachować szczególną ostrożność. 123RF/PICSEL

Jak podkreśla wojsko, nawet pozornie niewinne materiały mogą zostać wykorzystane do celów rozpoznawczych lub w działaniach dezinformacyjnych. Dotyczy to zarówno fotografii wykonanych przy drogach, jak i nagrań z wideorejestratorów czy relacji publikowanych na żywo. W dobie wojny trwającej w Ukrainie szczególnie ważne jest, aby nie publikować w sieci tego typu materiałów - lokalizacja, godzina wykonania fotografii czy kierunek przemieszczania się pojazdów mogą stanowić cenne informacje dla osób, które nie powinny mieć do nich dostępu.

Ćwiczenia są planowe. Wojsko uspokaja mieszkańców

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podkreśla, że obecność większej liczby żołnierzy i pojazdów wojskowych na drogach jest związana wyłącznie z wcześniej zaplanowanym szkoleniem. Ćwiczenia mają na celu utrzymanie gotowości operacyjnej oraz doskonalenie umiejętności pododdziałów i są standardowym elementem funkcjonowania Wojska Polskiego.

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Czym jest kolumna pojazdów wojskowych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kolumnę wojskową tworzy grupa co najmniej sześciu pojazdów jadących w zorganizowany sposób. Pierwszy pojazd oznaczony jest pomarańczową tablicą oraz niebieską chorągiewką umieszczoną po stronie kierowcy, natomiast ostatni - pomarańczową tablicą i zieloną chorągiewką. Co istotne, wszystkie pojazdy muszą poruszać się z włączonymi światłami ostrzegawczymi.

Przepisy przewidują, że jedna kolumna może liczyć maksymalnie 20 pojazdów, a od kolejnej musi ją dzielić odstęp wynoszący co najmniej 500 metrów. Dzięki temu kierowcy mogą łatwiej ocenić, kiedy kończy się jedna kolumna, a rozpoczyna następna.

Czy można wyprzedzać pojazdy wojskowe?

Część kierowców mylnie zakłada, że kolumny wojskowej nie wolno wyprzedzać. W rzeczywistości wszystko zależy od tego, czy jest ona kolumną uprzywilejowaną. Jeżeli pojazdy wojskowe są pilotowane przez policję lub Żandarmerię Wojskową to obowiązują szczególne zasady - taką kolumnę można wyprzedzić wyłącznie poza obszarem zabudowanym i tylko w miejscach, gdzie przepisy na to pozwalają.

Natomiast w przypadku zwykłej kolumny wojskowej, która nie jest eskortowana, wyprzedzanie jest dopuszczalne, ale wyłącznie całej kolumny jednocześnie. Kierowca nie może wjeżdżać pomiędzy jadące w szyku pojazdy, ponieważ przepisy traktują je jako jeden zespół. Inaczej wygląda sytuacja, gdy drogą poruszają się pojedyncze pojazdy wojskowe, które nie tworzą formalnej kolumny - wtedy obowiązują standardowe przepisy ruchu drogowego i można je wyprzedzać na takich samych zasadach jak każdy inny pojazd.

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