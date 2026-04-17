O odkryciu poinformowała GDDKiA. Zgodnie z przekazaną informacją, na szczątki samolotu natrafiono podczas prac w marcu. Prace odkrywkowe trwały niemal dwa tygodnie i był prowadzone w wąskim gronie saperów przy udziale archeologów, istniała bowiem obawa, że w miejscu, gdzie spoczywał wrak, mogły znajdować się również materiały niebezpieczne.

Ostatecznie pozostałości udało się wykopać, prace zostały już zakończone.

Na budowie drogi S8 natrafiono na szczątki samolotu z II Wojny Światowej

Z ziemi wydobyto fragmenty silnika, części podwozia i wyposażenia. Na ich podstawie udało się dokonać wstępnej identyfikacji samolotu - jest to niemiecki Focke-Wulf Fw 190 w wersji myśliwsko-bombowej.

Fw 190 został oblatany tuż przed wybuchem II Wojny Światowej. W czasie trwania globalnego konfliktu konstrukcja była systematycznie rozwijana, pojawiały się również nowe odmiany. Samolot został opracowany jako jednoosobowy myśliwiec, ale wkrótce powstała wersja szturmowa i myśliwsko-bombowa. Ta ostatnia miała nieco mniejsze uzbrojenie, ale wyposażono ją w wyrzutniki bomb o masie do 500 kg.

W sumie, w latach 1938 - 1945 powstało ponad 20 tysięcy egzemplarzy Focke-Wulfa Fw 190, w tym około 6 tysięcy wyprodukowano w wersji myśliwsko-bombowej.

Co stanie się z pozostałościami samolotu wykopanymi na budowie drogi S8?

Szczątki samolotu z okresu II Wojny Światowej to duża gratka dla miłośników historii i militariów. Nasuwa się więc pytanie, co stanie z wykopanymi z ziemi artefaktami.

Jak informuje GDDKiA, elementy samolotu zostały zabezpieczone, a o ich dalszych losach zadecyduje dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Droga ekspresowa S8 Kobierzyce - Jordanów

Fragment drogi ekspresowej S8 - Kobierzyce - Jordanów ma niespełna 14 km i położony jest na Dolnym Śląsku, na południe od Wrocławia.

Umowę na budowę podpisano w grudniu 2023 roku, czas realizacji wynosi 39 miesięcy, co oznacza, że droga ma zostać wybudowana do września 2027 roku. Koszt inwestycji przekracza 400 mln zł.

W ramach budowy powstaną dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz węzeł Jordanów Śląski.

