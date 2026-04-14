Spis treści: Pył saharyjski nad Polską - gdzie i kiedy będzie go najwięcej? Samochody pod warstwą pyłu - dlaczego mycie teraz się nie opłaca? Wpływ pyłu saharyjskiego na zdrowie i warunki jazdy Jak długo utrzyma się pył saharyjski w Polsce?

Pył saharyjski nad Polską - gdzie i kiedy będzie go najwięcej?

Do Polski dociera chmura drobnego pyłu znad Sahary. Zjawisko obejmuje znaczną część Europy, a jego skraj sięga również naszego kraju. Największe stężenie prognozowane jest na południu kontynentu, jednak w Polsce także będzie odczuwalne.

Według symulacji WMO Barcelona Dust Regional Center największe ilości pyłu pojawią się na zachodzie i południowym zachodzie Polski. W tych regionach niebo może stracić przejrzystość, a jego barwa zmieni się z błękitnej na bardziej żółtą lub pomarańczową.

Obecność pyłu będzie zauważalna przede wszystkim we wtorek. W środę jego stężenie zacznie stopniowo spadać, choć drobiny wciąż mogą utrzymywać się w powietrzu.

Samochody pod warstwą pyłu - dlaczego mycie teraz się nie opłaca?

Pył saharyjski składa się z mikroskopijnych cząstek piasku, które unoszą się w powietrzu i osiadają na powierzchniach, w tym na karoseriach aut.

Nawet świeżo umyty samochód może pokryć się cienką warstwą osadu w ciągu kilkunastu godzin. Szczególnie widoczne jest to na ciemnych lakierach.

Sytuacja pogarsza się w przypadku opadów. Deszcz łączy się z pyłem, tworząc charakterystyczne zacieki i zabrudzenia przypominające błoto. Oznacza to, że wydatek rzędu 20-40 zł na mycie auta może okazać się krótkotrwały.

Warto pamiętać, że suchy pył działa jak drobne ścierniwo. Przecieranie zabrudzonej karoserii bez wcześniejszego spłukania może prowadzić do mikrozarysowań lakieru.

Wpływ pyłu saharyjskiego na zdrowie i warunki jazdy

Pył saharyjski nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, jednak może powodować dyskomfort. Drobiny mogą podrażniać drogi oddechowe, oczy oraz zatoki, szczególnie u osób z alergiami.

Zjawisko wpływa także na widoczność. Powietrze może być mniej przejrzyste, zwłaszcza rano i wieczorem, choć nie są to warunki porównywalne z mgłą czy intensywnymi opadami.

Warto też pamiętać, że pył saharyjski może zawierać śladowe ilości izotopów promieniotwórczych, które nie stanowią zagrożenia dla ludzi.

Jak długo utrzyma się pył saharyjski w Polsce?

Zjawisko potrwa kilka dni. Obecna chmura pyłu powinna utrzymywać się nad Polską do połowy tygodnia.

Przemieszczanie się pyłu związane jest z układem niskiego ciśnienia nad Morzem Śródziemnym, który transportuje drobiny z północnej Afryki w kierunku Europy.

