W skrócie Tesla planuje rozszerzyć fabrykę w Niemczech, by produkować kompletne baterie do samochodów elektrycznych.

Elon Musk deklaruje chęć stworzenia największego na świecie zakładu akumulatorowego w Grunheide pod Berlinem.

Realizacja ambitnych planów zależy jednak od wsparcia publicznego, kosztów energii i stabilności przepisów.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Fabryka Tesli w Niemczech. Od półproduktów do kompletnych baterii

Tesla chce przygotować swój zakład w Grunheide w Brandenburgii do produkcji kompletnych baterii trakcyjnych do samochodów elektrycznych. Obecnie fabryka wytwarza jedynie elementy ogniw, natomiast kluczowe komponenty, same ogniwa powstają w Stanach Zjednoczonych i są transportowane do Europy. Jak informują agencja DPA oraz Deutsche Welle, zmiana modelu produkcji może nastąpić najwcześniej w 2027 roku.

Docelowo zakład pod Berlinem ma być zdolny do wytwarzania nawet ośmiu gigawatogodzin ogniw rocznie. Jedna gigawatogodzina to milion kilowatogodzin energii. Dla porównania, teoretycznie Tesla Model Y zużywa około 13,1 kilowatogodziny energii na 100 kilometrów. Taka skala produkcji oznacza potencjalnie baterie dla setek tysięcy samochodów rocznie.

Największa fabryka baterii na świecie? Plany Elona Muska

Elon Musk już wcześniej zapowiadał, że chce przekształcić fabrykę w Grunheide w największy zakład akumulatorowy na świecie. Według deklaracji Tesli, celem jest skupienie całego procesu produkcyjnego w jednym miejscu od wytwarzania ogniw, przez kompletne zestawy baterii, aż po gotowe pojazdy elektryczne.

Takie rozwiązanie miałoby być w Europie unikalne i zwiększać odporność łańcuchów dostaw. Firma zaznacza jednak, że realizacja tych planów zależy od tzw. warunków ramowych, czyli m.in. kosztów energii, stabilności regulacyjnej oraz dostępności wsparcia publicznego. To właśnie te czynniki do tej pory ograniczały rozwój pełnej produkcji ogniw na Starym Kontynencie.

Produkcja baterii w Europie. Trudna konkurencja z USA i Chinami

Produkcja ogniw akumulatorowych w Europie pozostaje dużym wyzwaniem. Kontynent wyraźnie odstaje od Azji, głównie od Chin, które dominują w tym segmencie rynku. Dodatkowo Stany Zjednoczone przyciągają inwestycje dzięki ustawie o zwalczaniu inflacji, oferującej szerokie dotacje i ulgi podatkowe. To właśnie tam Tesla przyspieszyła rozwój produkcji baterii w fabryce w Austin w Teksasie.

Mimo to amerykański producent zapowiada znaczące inwestycje w Niemczech. Tesla deklaruje nakłady rzędu niemal miliarda euro, co po przeliczeniu oznacza kilka mld zł. Środki te mają umożliwić uruchomienie produkcji ogniw w już istniejącym zakładzie, co, jak podkreśla firma było planowane od początku działalności fabryki w Grunheide.

Maybach S680 czy Rolls-Royce Ghost Extended? Porównanie samochodów dla milionerów Maciej Olesiuk INTERIA.PL