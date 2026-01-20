W skrócie MSWiA przypomniało o obowiązku odśnieżania przyczep ciężarówek, gdyż spadający lód i śnieg stanowi zagrożenie.

Usuwanie śniegu z dachu przyczepy wymaga uprawnień BHP, co utrudnia wykonanie obowiązku przez kierowców.

Kierowcy zawodowi krytykują brak infrastruktury do odśnieżania i wskazują na związane z tym ryzyko oraz ograniczenia prawne.

W ostatnich tygodniach dochodziło do wypadków, w których tafle lodu przebijały szyby, a kierowcy osobówek lądowali autem w rowie - zresztą spory kawałek lodu jest na tyle niebezpieczny, że nie tylko może uszkodzić pojazd, ale też zranić kierowcę czy pasażera.

Dlatego właśnie MSWiA przypomina o konieczności przygotowania auta ciężarowego do jazdy. Ma rację, bo zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie Prawo o ruchu drogowym "Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego (…) nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę." Z pewnością spadający z dachu przyczepy lód stanowi zagrożenie, a więc, w świetle przepisów, powinien być przed jazda usunięty.

Usuwanie lodu z przyczepy ciężarówki

Problem w tym, że równolegle zastosowanie w tej sytuacji mają także inne przepisy - te o bezpieczeństwie i higienie pracy. Zgodnie z nimi praca na wysokości powyżej jednego metra wymaga już zrobienia oddzielnych badań i uprawnień. Przyczepy ciężarówek zwykle mają od 3 do 4 metrów wysokości. Wchodzenie na nie zimą może skończyć się tragicznie, o czym przekonał się już niejeden kierowca.

Co więcej, w takiej sytuacji może być nawet problem z wypłaceniem odszkodowania, o czym mówi Patrycja Dudek, Specjalista ds. PR w Polskiej Izbie Ubezpieczeń: "Decyzja o wypłacie odszkodowania jest podejmowana przez zakład ubezpieczeń po starannym przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy. Kluczowe znaczenie ma ustalenie rodzaju ubezpieczenia, którego dotyczy zgłoszenie, a następnie odniesienie go do zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU). Ocena stanu faktycznego bywa czasami złożona - w takich przypadkach zakład ubezpieczeń zestawia konkretne okoliczności z zapisami OWU i na tej podstawie podejmuje decyzję w przedmiocie wypłaty odszkodowania."

Jak zatem odśnieżać przyczepę ciężarówki?

MSWiA w swoim poście oraz komunikacie radzi, by kierowcy pojazdów ciężarowych korzystali z dostępnej infrastruktury - czyli specjalnych ramp do odśnieżania, które powstają w miejscach obsługi podróżnych. Problem w tym, że w całym kraju jest ich na razie dwadzieścia cztery plus jedna dmuchawa. I choć kolejne kilkadziesiąt jest w planach i, jak podkreśla GDDKiA, "Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, gdzie dostępne jest tak wiele ramp", to jednak liczba stanowisk jest po prostu niewystarczająca. Nawet, jeśli, jak czytamy dalej w komunikacie, "Występują one w szerszym zakresie w Niemczech, a zaledwie po kilka sztuk w Austrii w rejonach górskich, w Szwajcarii, Estonii czy Słowenii."

Post MSWiA wywołał gorące komentarze kierowców zawodowych. Podkreślają oni fakt, że nie będą ryzykować wchodzenia na dach przyczepy z uwagi na brak uprawnień (jeden z kierowców napisał nawet, że zabronił tego pracodawca) i ryzyko wypadku. W ich ocenie stanowisk do odśnieżania jest zwyczajnie zbyt mało. Z drugiej strony - odpowiednie miejsce do oczyszczenia przyczepy powinien zapewnić pracodawca, choć problem powstaje wtedy, gdy kierowca jest w trasie i po nocce na parkingu nie ma jak odśnieżyć przyczepy. Po pierwsze, z uwagi na brak infrastruktury, po drugie - bo konkretne wymagania zawarte są w przepisach BHP.

Pojawiają się głosy, że w ramach pomocy kierowcom GDDKiA powinna zapewnić na przykład podnośniki koszowe na MOP-ach, które ułatwiałaby odśnieżenie dachu przyczepy - choć trzymając się litery prawa wchodzenia do kosza też jest przecież pracą na wysokości.

