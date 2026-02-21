Spis treści: Szef BMW namawia do współpracy z Chinami Dlaczego europejskie firmy mają problem ze sprzedażą w Chinach? Chińskie marki rosną w siłę

Szef BMW namawia do współpracy z Chinami

Jeszcze całkiem niedawno Chiny, czyli największy rynek motoryzacyjny na świecie, były głównym źródłem wzrostu dla europejskich marek premium. Według danych branżowych za rok 2025, opublikowanych przez serwis Gasgoo.com, trzy największe europejskie marki premium (Mercedes, BMW i Audi) zanotowały wyraźne spadki dostaw w Państwie Środka. Żaden liczący się koncern motoryzacyjny nie może jednak pozwolić sobie na rezygnowanie z chińskiego rynku i niemieckie firmy również nie mają zamiaru tego robić.

Dyrektor generalny BMW, Oliver Zipse, zapowiedział, że współpraca z Państwem Środka jest podstawową kwestią przy okazji pierwszej wizyty obecnego kanclerza Niemiec, Friedericha Merza w tym kraju - informuje agencja Reuters. Co więcej szef bawarskiego koncernu będzie wchodził w skład delegacji przy szefie rządu.

I najprawdopodobniej nie będzie jedynym tak wysokim przedstawicielem branży motoryzacyjnej, ponieważ z nieoficjalnych źródeł wspomnianej agencji wynika, że z kanclerzem Merzem do Chin wybiorą się również dyrektorzy generalni Volkswagena i Mercedesa. To wyraźnie pokazuje, jak wielką wagę przykładają do rynku Państwa Środka niemieckie firmy motoryzacyjne.

Berlin z jednej strony widzi Chiny jako kluczowego partnera handlowego, ale z drugiej ostrzega przed uzależnieniem, sugerując, że obecna koalicja może kontynuować, sformułowane jeszcze przez poprzedni rząd, krytyczne podejście do drugiej największej gospodarki świata. "Ci, którzy zamykają oczy na ogromny potencjał rynkowy i innowacyjny Chin, tracą wspaniałe okazje na globalny wzrost i sukces gospodarczy" - stwierdził Zipse. Z kolei sam Merz zapowiedział, że w czasie wizyty będzie zabiegał o "strategiczne partnerstwa".

Dlaczego europejskie firmy mają problem ze sprzedażą w Chinach?

Jedną z przyczyn spadku zainteresowania chińskich klientów europejskimi autami jest fakt, że w siłę rosną lokalni producenci. Marki Państwa Środka sprzedają samochody szybciej, taniej i przy niższych kosztach, co dodatkowo osłabia europejską konkurencyjność. Nie bez znaczenia jest tutaj również presja społeczna, by stawiać na samochody tamtejszych producentów.

To wszystko składa się na sytuację, w której firmy ze Starego Kontynentu zamykają swoje tzw. salony 4S, czyli rozbudowane centra dealerskie, które w jednym miejscu łączą sprzedaż samochodów, autoryzowany serwis, magazyn części zamiennych i pełną obsługę posprzedażową. Oczywiście producenci nie ogłaszają jeszcze całkowitej likwidacji sieci, jednak ten rozproszony proces wyraźnie pokazuje pewną tendencję - model ten nie odpowiada potrzebom dynamicznego rynku chińskiego. Najlepszym przykładem jest Porsche, które z jeszcze niedawno ok. 150 salonów w Państwie Środka, zredukuje ich liczbę o prawie połowę: do 80 placówek.

Chińskie marki rosną w siłę

Co ważne, chińskie marki rozpychają się łokciami nie tylko na rodzimym rynku. Wszak coraz śmielej poczynają sobie również w mateczniku europejskich marek. Chińscy producenci w ostatnich latach prowadzą ofensywę produktową na Stary Kontynent i śmiało można prognozować, że część tych marek już na stałe wpisała się w krajobraz rynku motoryzacyjnego w Europie. Wziąwszy to wszystko pod uwagę można wnioskować, że choć Niemcy mają nadzieję na rozwój współpracy Chinami, to druga strona dyskretnie pokazuje, że europejscy producenci nie są już jej potrzebni.

