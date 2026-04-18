W skrócie Erich Jaeger GmbH złożyła wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego.

Firma działa również w Polsce oraz posiada biura i zakłady produkcyjne w kilku krajach.

Problemy spółki wpisują się w szerszy kryzys branży motoryzacyjnej w Niemczech, w wyniku którego ubyło około 120 tys. miejsc pracy.

Erich Jaeger ogłasza upadłość. Firma złożyła wniosek w sądzie

Niemiecka firma Erich Jaeger GmbH złożyła w sądzie rejonowym w Friedbergu wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego. Na tymczasowego syndyka wyznaczono Jana Plathnera z kancelarii Brinkmann & Partner, specjalizującej się w restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Samo rozpoczęcie procedury nie oznacza jeszcze końca działalności. W praktyce taki proces ma umożliwić zabezpieczenie firmy, utrzymanie produkcji i próbę znalezienia inwestora.

Co produkuje Erich Jaeger? To ważny dostawca dla motoryzacji

Erich Jaeger działa od ponad 90 lat i specjalizuje się w produkcji systemów połączeń elektrycznych. Chodzi m.in. o instalacje do haków holowniczych, gniazda przyczep, wiązki elektryczne oraz rozwiązania stosowane w samochodach osobowych, dostawczych i ciężarowych.

To segment, który rzadko trafia na pierwsze strony, ale ma duże znaczenie dla rynku. Brak dostaw takich komponentów może opóźniać produkcję pojazdów i montaż wyposażenia dodatkowego. Ostatnie raportowane roczne przychody firmy wynosiły około 77 mln euro, czyli blisko 330 mln zł.

Erich Jaeger działa także w Polsce

Grupa zatrudnia około 1000 pracowników na świecie. Około 200 osób pracuje w Niemczech, a pozostała część załogi znajduje się w zagranicznych oddziałach.

Zakłady produkcyjne spółki działają w Niemczech, Meksyku, Czechach i Chinach. Firma posiada również biura sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, Francji, Włoszech oraz w Polsce.

Na ten moment nie podano informacji o zmianach dotyczących polskiej działalności spółki.

Upadłość dostawców motoryzacji. Niemcy tracą miejsca pracy

Problemy Erich Jaeger wpisują się w szerszy kryzys niemieckiego sektora automotive. W latach 2019-2025 w branży motoryzacyjnej ubyło około 120 tys. miejsc pracy. Około dwie trzecie tej liczby przypadło na firmy dostarczające części i komponenty.

Wśród najczęściej wskazywanych przyczyn są wysokie koszty energii, słabszy popyt w Europie, presja cenowa oraz kosztowna transformacja związana z elektromobilnością.

Tymczasowy syndyk ma przeanalizować sytuację finansową spółki i przygotować możliwe scenariusze dalszego działania. Trwają także rozmowy z klientami, dostawcami i potencjalnymi inwestorami.

Najbliższe tygodnie pokażą, czy Erich Jaeger przejdzie restrukturyzację, czy zakończy działalność po ponad dziewięciu dekadach obecności na rynku.

"Wydarzenia": Im AI pracy nie zabierze. Mechanicy samochodowi pilnie poszukiwani Polsat News