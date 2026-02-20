Podczas zamkniętego spotkania z wąskim gronem dziennikarzy prezes Renault, François Provost, odniósł się do największych wyzwań stojących dziś przed europejską motoryzacją. Rozmowa dotyczyła rosnących kosztów transformacji w kierunku elektromobilności, presji regulacyjnej związanej z normami emisji CO2 oraz nasilającej się konkurencji ze strony producentów spoza Europy - szczególnie z Chin. Szef francuskiego koncernu przedstawił również swoją diagnozę sytuacji rynkowej i wskazał rozwiązania, które jego zdaniem mogą ograniczyć wzrost cen nowych samochodów i poprawić konkurencyjność europejskiego przemysłu.

Nowe samochody mogą być tańsze. "Zamroźmy regulacje na 10 lat"

Europejski rynek motoryzacyjny znalazł się dziś w sytuacji, która jeszcze kilka lat temu wydawała się mało prawdopodobna. Producenci inwestują miliardy euro w elektryfikację, rozwój oprogramowania i nowe platformy, a jednocześnie sprzedaż nowych samochodów wciąż nie wróciła do poziomów sprzed pandemii. Flota na europejskich drogach starzeje się, w Polsce średni wiek auta wynosi już przeszło 15 lat, a w Europie, jak wskazuje prezes Renault, to 13 lat.

Na tę sytuację nakłada się dodatkowy, często pomijany problem. Producenci muszą dziś równolegle finansować transformację w kierunku elektromobilności oraz dostosowywać swoje samochody spalinowe do coraz bardziej restrykcyjnych norm emisji CO2 wynikających z unijnego rozporządzenia CAFE. W praktyce oznacza to konieczność jednoczesnego inwestowania w rozwój napędów zeroemisyjnych oraz modernizację technologii spalinowych, które wciąż odpowiadają za większość sprzedaży.

Normy CO2 CAFE i rok 2030. Dlaczego auta w Europie drożeją?

Kluczowym momentem będzie rok 2030, kiedy limity emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych zostaną w Unii Europejskiej gwałtownie zaostrzone. Oznacza to dalsze obniżanie emisji całej sprzedawanej floty - pod groźbą wielomilionowych kar finansowych. W efekcie producenci są dziś zmuszeni prowadzić kosztowny "dwutorowy" wyścig technologiczny, który bezpośrednio przekłada się na cenę samochodu dla klienta.

Prezes Renault: do 2030 roku motoryzację czeka 108 nowych regulacji

Podczas spotkania z mediami szef Renault wskazał, że skala planowanych zmian legislacyjnych zaczyna wpływać nie tylko na strategie producentów, ale również na dostępność nowych samochodów na rynku.

"Skupmy się na EV? Nie ma problemu. Ale bądźmy teraz bardziej pragmatyczni i realistyczni. Pragmatyczni w redukcji CO2. Pragmatyczni w regulacjach. Do 2030 r. oczekuje się 108 regulacji dla sektora motoryzacyjnego. Możemy dziś podjąć prostą decyzję polityczną: Zamrażamy wszystkie regulacje. Zostawiamy je takimi, jakie są dziś - bardzo surowe. Ale przez 10 lat - żadnych zmian. Zamrażamy wszystko. I prosimy przemysł motoryzacyjny w Europie, by przeznaczył zasoby na to, by do 2030 r. samochody elektryczne kosztowały tyle co hybrydy. Zaufajcie mi - jeśli podejmiecie taką decyzję, nie będziecie potrzebować dodatkowych budżetów rządowych. A jeśli ludzie znów będą kupować nowe samochody, a nasz rynek w Europie wróci do poziomów sprzed COVID-u, pomoże to wszystkim - również dostawcom."

Prezes Renault nie kwestionuje tu samego kierunku elektryfikacji, ale wskazuje na problem operacyjny: przy obecnym tempie zmian legislacyjnych producenci część zasobów muszą przeznaczać na bieżące dostosowywanie produktów do nowych wymogów, zamiast na skalowanie produkcji i obniżanie kosztów napędów elektrycznych.

W praktyce oznacza to konflikt między koniecznością spełniania kolejnych przepisów tu i teraz, a długoterminowym celem, jakim jest obniżenie ceny samochodów do poziomu, przy którym byłyby konkurencyjne wobec chociażby produktów z Chin. Propozycję "zamrożenia regulacji" na 10 lat można więc rozumieć jako próbę ustabilizowania prawa, tak aby producenci mogli skupić się na rozwoju technologii i obniżaniu kosztów produkcji, zamiast na ciągłym dostosowywaniu aut do nowych wymogów.

Według tej logiki główną barierą dla rozwoju elektromobilności nie są dziś dopłaty, lecz wysoka cena samochodów. Stabilne i przewidywalne przepisy mogłyby pomóc szybciej obniżyć koszty produkcji, a tym samym zmniejszyć potrzebę dalszego finansowania zakupu aut elektrycznych z publicznych pieniędzy.

Recepta Renault: Europa powinna zrobić to, co Chiny 20 lat temu

Na rosnące koszty transformacji nakłada się presja konkurencyjna ze strony producentów spoza Europy, szczególnie z Chin. W ostatnich latach zwiększyli oni swoją obecność na rynku pojazdów elektrycznych, oferując często dobrze wyposażone modele w konkurencyjnych cenach.

Zdaniem prezesa Renault odpowiedzią na tę sytuację nie musi być jednak zamykanie rynku czy ograniczanie importu.

"Moim zdaniem, jeśli celem jest ochrona europejskiego przemysłu, dobrym sposobem byłoby wdrożenie tego, co Chiny zrobiły tak dobrze 20 lat temu. Oznacza to nie zamykanie granic, ale powiedzenie chińskim producentom: 'jeśli chcecie być w Europie, musicie tu lokalizować produkcję, wchodzić w partnerstwa, korzystać z naszych dostawców i inwestować w badania i rozwój w Europie'. To dobry sposób na określenie kryteriów, które skłonią chińską konkurencję do osiedlenia się tutaj i ochrony europejskich producentów."

Takie podejście oznaczałoby przeniesienie części inwestycji, produkcji i badań do Europy, co mogłoby wzmocnić lokalne łańcuchy dostaw oraz ograniczyć ryzyko utraty wartości dodanej poza regionem. W dłuższej perspektywie mogłoby to również przyczynić się do stabilizacji kosztów i zwiększenia konkurencyjności europejskich producentów.

Ale nawet jeśli auta elektryczne będą produkowane w Europie, dla wielu kierowców nadal będą po prostu za drogie. Dlatego producenci zaczynają patrzeć na rynek aut używanych jako część rozwiązania, a nie problem.

Używane jak nowe: tak Europa przesiądzie się na elektryki?

Prezes Renault zwrócił uwagę na możliwości, jakie daje wykorzystanie projektów takich jak Renew Factory. To w skrócie "fabryka odnawiania" używanych samochodów należących do Grupy Renault - głównie modeli Renault i Dacii. Taki obiekt mamy też w Polsce - Renew Factory Krubagroup działa w Jankach koło Warszawy.

To nie jest zwykły komis ani standardowe przygotowanie auta do sprzedaży u dealera. Samochód trafia do specjalnego zakładu, gdzie przechodzi ustandaryzowany proces renowacji obejmujący m.in. sprawdzenie mechaniki, nadwozia i wnętrza, naprawy zużytych elementów czy odświeżenie lakieru. Jeśli pojazd spełni wymagania producenta, otrzymuje certyfikat "Refactory Certified" oraz dodatkową gwarancję i dopiero wtedy wraca do sprzedaży.

"Samochody elektryczne sprzedajemy głównie w leasingu. Po trzech-czterech latach wracają do nas lub do dealerów. Możemy je odnowić i ponownie zaoferować klientom. Dzięki temu chcemy zwiększyć lojalność klientów wobec naszego ekosystemu - zwłaszcza dealerów. To sposób na rozszerzenie naszej działalności."

Takie odnowione auta elektryczne mogą wracać na rynek jako tańsza alternatywa dla nowych elektryków. W krajach, gdzie nowe samochody elektryczne są poza zasięgiem wielu kierowców - w tym w Europie Środkowo-Wschodniej - może to być jeden z najprostszych sposobów na zwiększenie liczby samochodów elektrycznych na drogach. Prezes zapowiedział, że będzie kładł większy nacisk na wykorzystanie tej możliwości w działalności marki.

Zamrożenie regulacji i lokalna produkcja. Plan na tańsze auta w Europie

W praktyce to właśnie najbliższe lata pokażą, czy europejska motoryzacja będzie w stanie konkurować cenowo z producentami spoza regionu, czy też nowe samochody staną się produktem dla coraz węższej grupy klientów. W ocenie Renault bez stabilnych regulacji i bardziej wyrównanych zasad konkurencji transformacja może przełożyć się przede wszystkim na wzrost kosztów.

Propozycje takie jak czasowe "zamrożenie" przepisów czy uzależnienie dostępu do rynku od lokalizacji produkcji - na wzór działań, które Chiny wdrożyły dwie dekady temu - mają więc w założeniu dać europejskim producentom czas na obniżenie kosztów i odzyskanie konkurencyjności. To, czy taki kierunek zostanie przyjęty, może przesądzić o tym, jak będą wyglądać ceny nowych samochodów w Europie w kolejnej dekadzie.

