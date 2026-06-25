Motoryzacja Interia zawsze wysoko w Google. Ustaw nas jako ulubione źródło

Wyszukiwarka Google od lat decydowała sama, które serwisy zobaczysz na samej górze wyników, gdy szukasz aktualnych informacji. Algorytm brał pod uwagę popularność i wiarygodność źródeł, ale czytelnik nie miał większego wpływu na to, co zobaczy wśród "Najważniejszych artykułów".

Niedawno to się zmieniło i Google daje czytelnikom więcej kontroli. Powstała funkcja "Preferowane źródła", która pozwala każdemu użytkownikowi oznaczyć ulubione serwisy gwiazdką.

Dzięki temu treści z nich pojawiają się częściej i wyżej w wynikach wyszukiwania newsów - oraz w nowej, dodatkowej sekcji "Z Twoich źródeł". W Polsce funkcja jest dostępna od kwietnia 2026 roku.

Co to oznacza w praktyce?

Wybierając Motoryzacja Interia jako preferowane źródło, dajesz wyszukiwarce jasny sygnał: "te wiadomości chcę widzieć jako pierwsze". Gdy następnym razem wpiszesz w Google zapytanie o aktualne wydarzenia - premiery samochodowe, przepisy drogowe czy testy aut - nasze materiały dostaną priorytet w sekcji najważniejszych artykułów.

Ważne: Google nie zamyka cię w bańce informacyjnej. Inne serwisy nadal będą się pojawiać w wynikach. Po prostu twoje ulubione źródło ma pierwszeństwo.

Jak ustawić Motoryzację Interia jako preferowane źródło?

Ustawiając serwis Motoryzacja Interia jako preferowane źródło, zyskujesz szybszy dostęp do informacji. Nasze artykuły będą widoczne na samej górze wyników wyszukiwania Google i nie będą konkurować z dziesiątkami innych witryn.

Sposób najszybszy - jeden klik. Wystarczy kliknąć w przycisk na górze lub na dole tego artykułu albo w ten link.

Otworzy ci się narzędzie Google z wpisaną domeną motoryzacja.interia.pl. Zatwierdzasz wybór i gotowe. Całość zajmuje kilkanaście sekund.

Interia Motoryzacja jako preferowane źródło w Google. INTERIA.PL

Sposób drugi - preferowane źródła w Najważniejszych artykułach

Gdy wyszukiwarka Google wykryje zapytanie związane z wiadomościami, może wyświetlić sekcję "Najważniejsze artykuły". Możesz dodać preferowane źródła bezpośrednio w tym miejscu.

1. Otwórz google.com.

2. Wyszukaj ważne wiadomości z ostatniego czasu (np. Porsche Boxster)

3. Jeśli na stronie wyników wyszukiwania pojawi się sekcja Najważniejsze artykuły, po prawej stronie jej nagłówka kliknij ikonę gwiazdki kart.

4. Wyszukaj interesujące Cię źródło (Motoryzacja Interia).

5. Zaznacz pole wyboru.

5. U dołu kliknij Ponownie załaduj wyniki.

Gotowe!

Interia Motoryzacja w Najważniejszych artykułach w Google. INTERIA.PL





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