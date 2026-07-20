Katastrofalne powodzie wywołane przez sztorm Daniel we wrześniu 2023 r. zniszczyły setki kilometrów dróg i wiele mostów w środkowej Grecji. Jednym z najbardziej charakterystycznych symboli tamtych wydarzeń pozostaje przeprawa w Palaiopyrgos w prefekturze Larisa. Choć od katastrofy minęły niemal trzy lata, most nadal nie został odbudowany.

Most nadal nie został odbudowany

Most łączył gminy Tempi i Agia, zapewniając szybkie połączenie między nadmorskimi miejscowościami regionu. Podczas powodzi ogromna masa wody doprowadziła do zapadnięcia środkowej części konstrukcji. Dziś most w kilku miejscach jest wyraźnie uszkodzony, a jego środkowy fragment osiadł niemal na poziomie lustra wody.

Nowe nagrania wykonane z drona pokazują, że mimo uszkodzeń przeprawa wciąż nie została całkowicie wyłączona z użytkowania. Na filmach widać samochody powoli pokonujące zapadnięty odcinek mostu.

Kierowcy wolą zaryzykować niż nadrabiać drogę

Dla mieszkańców okolicznych miejscowości zniszczenie mostu oznacza konieczność korzystania z długiego objazdu. Lokalne media podkreślają, że część mieszkańców każdego dnia decyduje się na przejazd uszkodzonym mostem, aby uniknąć długiego objazdu. Niektórzy właściciele pól muszą dziś pokonywać nawet około 20 kilometrów więcej, aby dotrzeć do swoich działek.

Problem dotyczy również kierowców spoza regionu. Nie znając lokalnej sytuacji, dojeżdżają do mostu i dopiero na miejscu orientują się, że dalszy przejazd jest niemożliwy lub zbyt niebezpieczny. W efekcie muszą zawracać i szukać alternatywnej trasy.

Nadal nie wiadomo, kiedy most zostanie odbudowany

Choć od zniszczenia przeprawy minęły już niemal trzy lata, nadal nie przedstawiono publicznie harmonogramu jej odbudowy. Jak informuje lokalny serwis Larissapress, w połowie lipca sprawa ponownie trafiła do greckiego parlamentu. Posłowie zwrócili się do ministra infrastruktury z pytaniami o termin rozpoczęcia prac i plan przywrócenia połączenia między obiema gminami.

W interpelacji podkreślono, że brak mostu wciąż utrudnia codzienne życie mieszkańców i negatywnie wpływa na funkcjonowanie okolicznych miejscowości. Na razie jednak nie podano daty rozpoczęcia odbudowy.

Uszkodzony most stał się symbolem skutków sztormu Daniel

Sztorm Daniel, który we wrześniu 2023 r. uderzył w Grecję, był jednym z najbardziej niszczycielskich zjawisk pogodowych w historii kraju. Ulewne deszcze doprowadziły do rozległych powodzi, niszcząc drogi, mosty i budynki, szczególnie w Tesalii.

Most w Palaiopyrgos do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych śladów tamtej katastrofy. Mimo upływu czasu przeprawa nadal nie została odbudowana, a mieszkańcy wciąż czekają na decyzję władz dotyczącą rozpoczęcia prac.

Podobne historie zdarzają się także w Polsce

Historia z Grecji może wydawać się odległa, ale polscy kierowcy również znają podobne problemy. Dobrym przykładem jest obwodnica Bolesławia na Dolnym Śląsku. Trasa, na którą mieszkańcy czekali blisko 40 lat, po zaledwie kilku miesiącach od otwarcia została wyłączona z ruchu z powodu zalania. Póki co sąd ma zdecydować, kto ponosi odpowiedzialność za tę sytuację, ale nikt nie mówi nawet o realnych planach naprawy sytuacji. Choć przyczyny są inne niż w Grecji, oba przypadki pokazują, że odbudowa lub przywrócenie kluczowej infrastruktury drogowej potrafi ciągnąć się latami, a największe konsekwencje ponoszą kierowcy.



