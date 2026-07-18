mObywatel otrzymał dwie ważne funkcję. Przydadzą się w wakacje

W skrócie Funkcja "Bezpieczny autobus" w aplikacji mObywatel pozwala sprawdzić stan techniczny, ważność ubezpieczenia OC oraz status kradzieży pojazdu na podstawie numeru rejestracyjnego.

Usługa "Uprawnienia kierowcy" umożliwia weryfikację uprawnień osoby prowadzącej pojazd, pobierając aktualne dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców po wpisaniu danych.

Wakacyjne wyjazdy wspierają też inne funkcje, takie jak cyfrowa legitymacja w mObywatel Junior oraz system Odyseusz ułatwiający kontakt ze służbami konsularnymi za granicą.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Rozpoczynający się sezon wakacyjnych wyjazdów oznacza tysiące autokarów wyruszających z dziećmi na kolonie i obozy. Zanim pojazd ruszy w trasę, rodzice mogą samodzielnie sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące zarówno autobusu, jak i osoby siedzącej za kierownicą. Taką możliwość daje aplikacja mObywatel, która udostępnia usługi "Bezpieczny autobus" oraz "Uprawnienia kierowcy".

Jak podkreśla wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski - szybka weryfikacja autobusu i kierowcy może ograniczyć stres związany z wyjazdem dziecka i zwiększyć poczucie bezpieczeństwa. Dane pokazują, że użytkownicy chętnie korzystają z tych rozwiązań. W ciągu ostatniego roku funkcję "Bezpieczny autobus" uruchomiono blisko 95 tys. razy, natomiast usługę "Uprawnienia kierowcy" wykorzystano ponad 244 tys. razy.

Sprawdzenie autokaru. Nowa funkcja mObywatela

Usługa "Bezpieczny autobus" pozwala zweryfikować najważniejsze informacje dotyczące pojazdu jeszcze przed rozpoczęciem podróży. Po wpisaniu numeru rejestracyjnego użytkownik otrzymuje dane o ważności obowiązkowego ubezpieczenia OC, aktualnym badaniu technicznym oraz terminie kolejnego przeglądu.

Nowa funkcja w aplikacji mObywatel. Co sprawdzimy dzięki opcji "Bezpieczny Autobus"? INTERIA.PL

Na tym jednak zakres informacji się nie kończy. System pokazuje również, czy autobus nie figuruje jako wyrejestrowany lub skradziony. W raporcie znajdują się także dane techniczne pojazdu, w tym liczba miejsc, masa autokaru oraz stan licznika. Aby skorzystać z usługi, wystarczy zalogować się do aplikacji mObywatel, przejść do zakładki "Usługi", wybrać opcję "Bezpieczny autobus" i wpisać numer rejestracyjny pojazdu.

mObywatel umożliwia weryfikację uprawnień kierowcy

Przed wyjazdem warto sprawdzić nie tylko sam autokar, ale również kierowcę. Służy do tego funkcja "Uprawnienia kierowcy", która umożliwia potwierdzenie, czy osoba prowadząca pojazd posiada wymagane dokumenty i uprawnienia.

Po wpisaniu imienia i nazwiska kierowcy oraz numeru blankietu aplikacja wyświetla informacje o statusie prawa jazdy, tymczasowego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem. Dostępne są również dane dotyczące terminu ważności dokumentów, organu, który je wydał, kategorii posiadanych uprawnień oraz daty ich obowiązywania. Wszystkie informacje pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców i są na bieżąco aktualizowane.

Inne przydatne funkcje mObywatela na wakacje

Na czas wakacyjnych wyjazdów mObywatel oferuje także inne przydatne rozwiązania. Uczniowie mogą korzystać z mObywatela Junior i aktywować cyfrową legitymację szkolną, która pozwala potwierdzić status ucznia oraz uprawnienia do przysługujących zniżek.

Z kolei w przypadku podróży zagranicznych warto skorzystać z usługi Odyseusz. Zgłoszenie wyjazdu do systemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych ułatwia kontakt z polskimi służbami konsularnymi w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Dzięki temu aplikacja może okazać się pomocna nie tylko przed rozpoczęciem podróży, ale również w jej trakcie, zapewniając rodzicom dostęp do praktycznych narzędzi zwiększających bezpieczeństwo dzieci.

Lexus ES stał się większy i szybszy. Waży 2,2 tony, robi setkę w 5,5 s INTERIA.PL