mObywatel ostrzega. Masz czas do 5 sierpnia, potem problem

W skrócie użytkownicy mObywatela powinni zalogować się do aplikacji przed 5 sierpnia 2026 roku, aby automatycznie odnowić certyfikaty swoich cyfrowych dokumentów.

w przypadku legitymacji studenckiej część osób może otrzymać komunikat o konieczności samodzielnego pobrania nowego kodu QR w dziekanacie uczelni.

brak logowania przed wskazanym terminem nie oznacza bezpowrotnej utraty dokumentów, jednak ich ponowne aktywowanie może wymagać ręcznych działań lub weryfikacji tożsamości.

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Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o zbliżającym się terminie aktualizacji certyfikatów dokumentów dostępnych w aplikacji mObywatel. Jest to standardowa, cykliczna procedura związana z utrzymaniem ważności cyfrowych dokumentów oraz zapewnieniem bezpieczeństwa ich użytkownikom.

Większość dokumentów odnowi się automatycznie. Jest jeden wyjątek

Sama aktualizacja nie wymaga od większości osób wykonywania dodatkowych czynności. Wystarczy uruchomić aplikację i zalogować się przed 5 sierpnia 2026 roku. System sam odświeży potrzebne certyfikaty, a pojawiające się komunikaty o aktualizacji dokumentów będą miały charakter wyłącznie informacyjny.

Wyjątek stanowi Legitymacja studencka w mObywatelu. W tym przypadku część użytkowników może otrzymać w aplikacji informację o konieczności samodzielnego działania. Osoby, których dotyczy aktualizacja, będą musiały pobrać nowy kod QR w dziekanacie swojej uczelni, a następnie ponownie dodać legitymację w aplikacji.

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Co zrobić, jeśli certyfikaty wygasną po terminie?

Osoby, które nie zalogują się do aplikacji przed 5 sierpnia i nie odnowią certyfikatów, nie stracą dokumentów bezpowrotnie, ale konieczne będzie przywrócenie ich ważności. Sposób działania będzie zależał od rodzaju dokumentu.

W przypadku mDowodu oraz Dokumentu ochrony czasowej użytkownik będzie musiał ponownie potwierdzić swoją tożsamość. Można to zrobić za pomocą e-dowodu, profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Dopiero po takiej weryfikacji dokumenty odzyskają ważność.

Dla pozostałych dokumentów dostępnych w aplikacji konieczne będzie wejście w szczegóły konkretnego dokumentu i ręczne wykonanie aktualizacji. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku dokumentów szkolnych i studenckich.

Legitymacja szkolna w mObywatelu Juniorze będzie wymagała ponownego wygenerowania kodu QR w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Następnie rodzic lub uczeń będzie musiał wykorzystać kod, aby ponownie dodać dokument do aplikacji dziecka.

Aktualizacja certyfikatów ma zapewnić bezpieczeństwo dokumentów

Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Centralnym Ośrodkiem Informatyki podkreśla, że odświeżanie certyfikatów jest elementem regularnego utrzymania systemu. Procedura ma pozwolić zachować ważność dokumentów cyfrowych oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z aplikacji.

Dla zdecydowanej większości użytkowników cały proces będzie praktycznie niezauważalny. Najważniejszym działaniem jest jedynie zalogowanie się do mObywatela przed 5 sierpnia 2026 roku. Osoby, które tego nie zrobią, mogą później poświęcić więcej czasu na ponowne uruchomienie swoich dokumentów.

Aktualizacja certyfikatów nie jest zmianą funkcji aplikacji ani wprowadzeniem nowych dokumentów. To techniczna procedura, która ma utrzymać sprawne działanie cyfrowych dokumentów i ich bezpieczeństwo.