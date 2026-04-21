Mniej aut, więcej czołgów. Niemcy przestawiają gospodarkę na tory wojenne
Niemiecka gospodarka wyraźnie zmienia kurs. Branża motoryzacyjna, która przez lata była fundamentem wzrostu i symbolem technologicznej przewagi, dziś mierzy się z poważnymi problemami. W tym samym czasie coraz większe znaczenie zyskuje przemysł obronny, napędzany rosnącymi wydatkami państw europejskich na bezpieczeństwo. To właśnie tam niemieckie przedsiębiorstwa widzą szansę na odbudowę swojej pozycji.
W skrócie
- Niemiecka branża motoryzacyjna boryka się ze spadkiem zysków, redukcjami zatrudnienia i wzrostem konkurencji, co skłania firmy do poszukiwania alternatyw.
- Część zakładów produkcyjnych, wcześniej zajmujących się motoryzacją, zaczyna wytwarzać sprzęt wojskowy, a przedsiębiorstwa takie jak Deutz przekierowują swoje kompetencje na potrzeby przemysłu obronnego.
- Zwiększone wydatki państw NATO na obronność oraz dążenie do uniezależnienia się od dostaw spoza Europy mogą prowadzić do wzmocnienia niemieckiego przemysłu zbrojeniowego i zmian w układzie sił w Europie.
Sektor samochodowy, przez dekady będący symbolem niemieckiej siły gospodarczej, przechodzi trudny okres. Spadki zysków, redukcje zatrudnienia i rosnąca konkurencja sprawiają, że firmy szukają alternatywy. W tym samym czasie rośnie znaczenie przemysłu zbrojeniowego, napędzanego sytuacją geopolityczną w Europie i zwiększonymi wydatkami na bezpieczeństwo.
Zmiana kierunku nie jest przypadkowa. Niemcy, jako kraj o silnym zapleczu produkcyjnym, dysponują infrastrukturą i kadrą, które można stosunkowo szybko dostosować do nowych potrzeb. To sprawia, że transformacja przebiega szybciej, niż można było się spodziewać.
Niemieckie firmy motoryzacyjne inwestują w przemysł zbrojeniowy
Jak informuje dziennik The Wall Street Journal - Niemcy chcą wykorzystać tę sytuację, a jednym z najbardziej widocznych efektów tej zmiany jest przekształcanie zakładów produkcyjnych. Obiekty, które wcześniej służyły motoryzacji, zaczynają być wykorzystywane do produkcji sprzętu wojskowego. Towarzyszy temu ponowne zatrudnianie pracowników, którzy wcześniej stracili pracę w sektorze samochodowym.
Przykładem może być firma Deutz, która dotychczas zajmowała się produkcją silników dla branży motoryzacyjnej. Przedsiębiorstwo szybko przystosował się do nowych realiów i obecnie wytwarza silniki m.in. dla systemów Patriot. Jak wskazuje WSJ - istotną rolę odgrywa tu doświadczenie zdobyte w produkcji masowej. Firmy motoryzacyjne są przyzwyczajone do zarządzania rozbudowanymi łańcuchami dostaw i wytwarzania na dużą skalę. Przeniesienie tych kompetencji do przemysłu obronnego może przyspieszyć produkcję i wpłynąć na jej koszty.
NATO zwiększa wydatki na obronność. Co z układem sił w Europie?
Coraz więcej niemieckich firm związanych z motoryzacją angażuje się w projekty obronne. Przykłady obejmują zarówno dostawy komponentów, jak i rozwój nowych obszarów działalności. Niektóre przedsiębiorstwa stawiają sobie ambitne cele, zakładając istotny udział sektora zbrojeniowego w swoich przychodach.
Zmiany te wpisują się w szerszy kontekst europejski. Państwa NATO planują znaczące zwiększenie wydatków na obronność w najbliższych latach. Jednocześnie rośnie dążenie do uniezależnienia się od dostaw spoza Europy, co sprzyja lokalnym producentom.
Zachodnie media z branży obronności wskazują, że rozwój niemieckiego przemysłu obronnego może wpłynąć na układ sił w Europie. Dotychczas przewagę zdobywały firmy oferujące szybkie dostawy i konkurencyjne ceny, w tym producenci z Korei Południowej. Wzmocnienie lokalnych mocy produkcyjnych w Niemczech może jednak zmienić tę sytuację.