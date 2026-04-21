Mniej aut, więcej czołgów. Niemcy przestawiają gospodarkę na tory wojenne

W skrócie Niemiecka branża motoryzacyjna boryka się ze spadkiem zysków, redukcjami zatrudnienia i wzrostem konkurencji, co skłania firmy do poszukiwania alternatyw.

Część zakładów produkcyjnych, wcześniej zajmujących się motoryzacją, zaczyna wytwarzać sprzęt wojskowy, a przedsiębiorstwa takie jak Deutz przekierowują swoje kompetencje na potrzeby przemysłu obronnego.

Zwiększone wydatki państw NATO na obronność oraz dążenie do uniezależnienia się od dostaw spoza Europy mogą prowadzić do wzmocnienia niemieckiego przemysłu zbrojeniowego i zmian w układzie sił w Europie.

Sektor samochodowy, przez dekady będący symbolem niemieckiej siły gospodarczej, przechodzi trudny okres. Spadki zysków, redukcje zatrudnienia i rosnąca konkurencja sprawiają, że firmy szukają alternatywy. W tym samym czasie rośnie znaczenie przemysłu zbrojeniowego, napędzanego sytuacją geopolityczną w Europie i zwiększonymi wydatkami na bezpieczeństwo.

Zmiana kierunku nie jest przypadkowa. Niemcy, jako kraj o silnym zapleczu produkcyjnym, dysponują infrastrukturą i kadrą, które można stosunkowo szybko dostosować do nowych potrzeb. To sprawia, że transformacja przebiega szybciej, niż można było się spodziewać.

Niemieckie firmy motoryzacyjne inwestują w przemysł zbrojeniowy

Jak informuje dziennik The Wall Street Journal - Niemcy chcą wykorzystać tę sytuację, a jednym z najbardziej widocznych efektów tej zmiany jest przekształcanie zakładów produkcyjnych. Obiekty, które wcześniej służyły motoryzacji, zaczynają być wykorzystywane do produkcji sprzętu wojskowego. Towarzyszy temu ponowne zatrudnianie pracowników, którzy wcześniej stracili pracę w sektorze samochodowym.

Przykładem może być firma Deutz, która dotychczas zajmowała się produkcją silników dla branży motoryzacyjnej. Przedsiębiorstwo szybko przystosował się do nowych realiów i obecnie wytwarza silniki m.in. dla systemów Patriot. Jak wskazuje WSJ - istotną rolę odgrywa tu doświadczenie zdobyte w produkcji masowej. Firmy motoryzacyjne są przyzwyczajone do zarządzania rozbudowanymi łańcuchami dostaw i wytwarzania na dużą skalę. Przeniesienie tych kompetencji do przemysłu obronnego może przyspieszyć produkcję i wpłynąć na jej koszty.

NATO zwiększa wydatki na obronność. Co z układem sił w Europie?

Coraz więcej niemieckich firm związanych z motoryzacją angażuje się w projekty obronne. Przykłady obejmują zarówno dostawy komponentów, jak i rozwój nowych obszarów działalności. Niektóre przedsiębiorstwa stawiają sobie ambitne cele, zakładając istotny udział sektora zbrojeniowego w swoich przychodach.

Zmiany te wpisują się w szerszy kontekst europejski. Państwa NATO planują znaczące zwiększenie wydatków na obronność w najbliższych latach. Jednocześnie rośnie dążenie do uniezależnienia się od dostaw spoza Europy, co sprzyja lokalnym producentom.

Zachodnie media z branży obronności wskazują, że rozwój niemieckiego przemysłu obronnego może wpłynąć na układ sił w Europie. Dotychczas przewagę zdobywały firmy oferujące szybkie dostawy i konkurencyjne ceny, w tym producenci z Korei Południowej. Wzmocnienie lokalnych mocy produkcyjnych w Niemczech może jednak zmienić tę sytuację.

Myślałem, że GT3 bez dachu to pomyłka. Porsche udowodniło, że się mylę INTERIA.PL