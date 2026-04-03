W skrócie W Krakowie wjazd starszym samochodem do Strefy Czystego Transportu kosztuje do 1200 zł rocznie, a opłaty mają wzrosnąć w przyszłości.

Młodzieżowa Rada Krakowa złożyła wniosek o wprowadzenie 50-procentowej ulgi dla uczniów i studentów do 26. roku życia oraz zaproponowała okres przejściowy i jasną procedurę potwierdzania statusu.

Zwolnienie z opłat dotyczy mieszkańców Krakowa, którzy kupili samochód przed 26 czerwca 2025 roku, a wpływy z opłat mają być przeznaczane na działania ekologiczne.

SCT Kraków - ile kosztuje wjazd starszym autem?

Strefa Czystego Transportu obejmuje pojazdy niespełniające norm emisji spalin określonych w uchwale miasta, czyli w praktyce głównie starsze samochody.

Kierowcy takich aut muszą liczyć się z opłatami:

2,5 zł za godzinę,

5 zł za dzień,

100 zł za miesiąc.

Dla osób regularnie korzystających z auta oznacza to wydatek nawet 1200 zł rocznie. Opłaty mają rosnąć w kolejnych latach, a od 2029 roku planowany jest całkowity zakaz wjazdu dla pojazdów niespełniających norm.

Obecne zasady funkcjonowania SCT w tej formule obowiązują do 1 stycznia.

Ulga w SCT dla młodych - konkretna propozycja

Młodzieżowa Rada Krakowa skierowała do prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego wniosek o wprowadzenie 50 proc. ulgi dla uczniów i studentów do 26. roku życia.

Propozycja dotyczy osób, które korzystają ze starszych samochodów i nie spełniają wymogów SCT. Jak wskazano w uzasadnieniu, młodzi kierowcy często nie mają realnego wpływu na wybór pojazdu. "Młodzi ludzie dojeżdżający do szkół i na uczelnie często po prostu nie mają wyboru, czym jeżdżą" - podkreślono.

Wniosek obejmuje także dwa dodatkowe rozwiązania - wprowadzenie okresu przejściowego oraz przygotowanie jasnej procedury potwierdzania statusu ucznia lub studenta.

Kto nie płaci za SCT w Krakowie?

Nie wszyscy kierowcy podlegają opłatom. Zwolnienie dotyczy mieszkańców Krakowa, którzy kupili samochód przed 26 czerwca 2025 roku.

W praktyce oznacza to, że obowiązek opłat częściej dotyczy kierowców spoza miasta oraz osób korzystających ze starszych pojazdów nabytych po tej dacie.

SCT Kraków - wpływy i zapowiadane zmiany

System działa od niedawna, ale już generuje znaczące wpływy. W pierwszym miesiącu funkcjonowania strefy do budżetu miasta trafiło około 4,1 mln zł.

Władze Krakowa zapowiadają korekty w funkcjonowaniu SCT. Mają one wynikać z analizy pierwszych tygodni działania oraz zgłaszanych problemów.

Miasto deklaruje, że środki z opłat - obecnie na poziomie ok. 4,1 mln zł miesięcznie - będą przeznaczane na działania ekologiczne, w tym wsparcie dla gmin sąsiednich.

