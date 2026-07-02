Ministerstwo walczy z szarą strefą. Na celowniku warsztaty samochodowe

W skrócie Ministerstwo Finansów planuje ograniczyć szarą strefę w branży budowlanej oraz sektorze naprawy pojazdów, stawiając przede wszystkim na digitalizację i rozwiązania cyfrowe zamiast nakładania nowych obowiązków sprawozdawczych.

Katalog proponowanych rozwiązań, opracowany przez Międzyresortowy Zespół do spraw Przeciwdziałania Szarej Strefie, opiera się na analizach ryzyka przeprowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową.

Resort rozważa wspieranie obrotu bezgotówkowego, realizację dużego projektu informatycznego na wzór Krajowego Systemu e-Faktur oraz wykorzystanie podejścia behawioralnego do zachęcania obywateli do przestrzegania przepisów.

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Podczas VI Kongresu Statystyki Polskiej w Warszawie przedstawiono postępy prac Międzyresortowego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Szarej Strefie. Zespół powstał w 2025 roku i przygotowuje propozycje zmian legislacyjnych, które mają ułatwić walkę z nielegalną działalnością gospodarczą w wybranych sektorach.

Warsztaty samochodowe na celowniku Ministerstwa Finansów

Jedna z czterech grup roboczych działających w ramach zespołu zajmuje się ograniczaniem szarej strefy w branży budowlanej oraz sektorze naprawy pojazdów. Jak wyjaśnił dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów Tomasz Tratkiewicz, właśnie te obszary zostały wytypowane na podstawie analiz ryzyka prowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową.

Jak poinformował przedstawiciel resortu, katalog proponowanych rozwiązań jest już gotowy. Ministerstwo nie chce jednak opierać zmian wyłącznie na nowych obowiązkach administracyjnych.

Można zaproponować różne zmiany przepisów, w tym nakładające kolejne obowiązki sprawozdawcze, ale chcemy pójść w nieco innym kierunku

Digitalizacja zamiast nowych obowiązków dla przedsiębiorców

Ministerstwo zapowiada, że jednym z kierunków zmian może być dalsze wspieranie płatności bezgotówkowych. Największy nacisk ma jednak zostać położony na rozwiązania cyfrowe.

- Pewnie coś zaproponujemy, jeśli idzie o obrót bezgotówkowy - żeby to wspierać - ale przede wszystkim stawiamy na digitalizację - zapowiedział Tratkiewicz.

Na razie nie ujawniono szczegółów przygotowywanych propozycji. Z wypowiedzi dyrektora wynika jednak, że resort rozważa realizację dużego projektu informatycznego. Jako przykład podał Krajowy System e-Faktur.

Ministerstwo chce zachęcać do płacenia podatków

W ramach Międzyresortowego Zespołu działa również grupa robocza zajmująca się wykorzystaniem podejścia behawioralnego w administracji publicznej. Celem takich działań jest zachęcanie obywateli do przestrzegania przepisów, między innymi do terminowego płacenia podatków, przy wykorzystaniu narzędzi psychologicznych zamiast dodatkowych sankcji.

- Stawiamy na wykorzystanie podejścia behawioralnego. To bardzo niedoceniony temat, a mamy tutaj bardzo duży odzew od kolegów i koleżanek z innych ministerstw - powiedział Tratkiewicz.

VI Kongres Statystyki Polskiej, podczas którego zaprezentowano założenia prac zespołu, zakończył się w czwartek. Organizatorami wydarzenia byli Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne.





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