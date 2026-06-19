Ministerstwo szykuje zmiany w przepisach. Chodzi o zasady przewozu osób

Spis treści: Nowe przepisy dla taksówkarzy. Ministerstwo chce uszczelnić system Zaświadczenie o niekaralności z kraju pochodzenia Dyskusje o bezpieczeństwie wywołał tragiczny wypadek

O planowanych zmianach mówił w piątek na antenie RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jak podkreślił, resort pracuje nad doprecyzowaniem przepisów regulujących wykonywanie przewozów taksówkami. Zmiany mają objąć zarówno kwestie związane z licencjami, jak i weryfikacją osób ubiegających się o możliwość przewozu pasażerów.

Nowe przepisy dla taksówkarzy. Ministerstwo chce uszczelnić system

W sondażu przeprowadzonym przez IBRiS dla "Rzeczpospolitej" ankietowanych zapytano, czy wszyscy kierowcy taksówek, niezależnie od narodowości, powinni zdawać polski egzamin na prawo jazdy. Aż 83,9 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco.

Minister infrastruktury przyznał, że rozumie takie oczekiwania społeczne. Jak zaznaczył, Polacy chcą przede wszystkim czuć się bezpiecznie na drogach i mieć pewność, że osoby przewożące pasażerów spełniają odpowiednie wymagania.

Klimczak poinformował, że jednym z obszarów wymagających doprecyzowania jest kwestia powiązania licencji z konkretnym pojazdem. Według resortu obecne przepisy pozostawiają pole do interpretacji, dlatego mają zostać uszczegółowione.

- "Przede wszystkim chcemy uszczegółowić wymagania dotyczące powiązania licencji i samochodu, tak żeby sprawa była jasna" - powiedział minister.

Zaświadczenie o niekaralności z kraju pochodzenia

Ważniejsze będą jednak zapowiadane zmiany dotyczące weryfikacji niekaralności kierowców. Obecnie osoby ubiegające się o możliwość wykonywania przewozów taksówkarskich muszą przedstawić zaświadczenie z polskiego systemu, a to oznacza lukę, bo nie jest weryfikowana niekaralność w państwach nienależących do Unii Europejskiej.

Dotychczas wymagane jest tylko zaświadczenie o niekaralności z polskiego systemu. A wiemy, że jeżeli ktoś przyjechał z państwa spoza Unii Europejskiej, jak jest od kilkunastu czy kilku tygodni w Polsce, to trudno, żeby był w tym systemie. Będziemy wymagać zaświadczenia o niekaralności z kraju pochodzenia

Dyskusje o bezpieczeństwie wywołał tragiczny wypadek

Temat wymagań wobec kierowców taksówek wrócił do debaty publicznej po tragicznym wypadku, do którego doszło 6 czerwca w Zielonce pod Warszawą.

Według informacji przekazanych przez prokuraturę, 37-letni obywatel Turcji kierujący Hondą podjął manewr zawracania z prawego pasa ruchu na dwujezdniowej, wielopasmowej ulicy Piłsudskiego. W trakcie wykonywania manewru przeciął lewy pas, po którym poruszało się Audi, które jechało na wprost przez skrzyżowanie, mając przy tym zielone światło.

Doszło do zderzenia obu pojazdów. Siła uderzenia była na tyle duża, że Audi wpadło następnie w słup sygnalizacji świetlnej. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby, a jedna została ciężko ranna.

Na razie Ministerstwo Infrastruktury nie przedstawiło szczegółów projektowanych przepisów ani terminu ich wejścia w życie. Wiadomo jednak, że resort chce zaostrzyć zasady dotyczące weryfikacji kandydatów na kierowców taksówek i doprecyzować obowiązki związane z wykonywaniem przewozów.

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