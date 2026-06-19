Spis treści: Jakie marki wybierali Polacy z programu NaszEauto? Jakie były środki w programie NaszEauto? Ile przyznano z programu NaszEauto?

Zgodnie z harmonogramem programu NaszEauto nabór wniosków o dofinansowanie zakupu leasingu lub wynajmu samochodu elektrycznego zakończył się 30 kwietnia 2026 r. Nie wszystkie wnioski zostały póki co rozpatrzone - analiza jeszcze trwa, ale z tych, które zostały już wypłacone, możemy dowiedzieć się, jakie marki samochodów preferowali Polacy.

Jakie marki wybierali Polacy z programu NaszEauto?

Pierwsze miejsce przesadnym zaskoczeniem raczej nie będzie. Przypadło ono bowiem Tesli - wynika z zestawienia marek, których samochody zostały kupione z dofinansowaniem programu NaszEauto udostępnionego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej redakcji Business Insidera. Liczba dofinansowań na samochody tego brandu wyniosła 2 575, natomiast łączna ich kwota to blisko 79,1 mln zł. Wicelider może jednak zaskoczyć, bowiem na tej pozycji znalazł się chiński producent - BYD. W tym przypadku dofinansowano 1 623 złożonych wniosków, a łączna ich wartość opiewała na niemal 54,6 mln zł. Podium zamyka natomiast europejska firma - BMW. Tutaj liczba dofinansowań wyniosła 1 371, a wartość prawie 42 mln zł.

Jakie były środki w programie NaszEauto?

Nabór do programu NaszEauto rozpoczął się 3 lutego 2025 r. i trwał do 30 kwietnia 2026 r. Początkowo na realizację programu przeznaczono 1,6 mld złotych z funduszy KPO. W październiku 2025 r. natomiast budżet został zmniejszony do 1,18 mld zł - to oznaczało redukcję o ponad 400 mln zł. Decyzja była uzasadniana niewystarczającym zainteresowaniem w początkowej fazie programu.

Sytuacja zmieniła się jednak pod koniec roku, kiedy to Polacy zaczęli intensywnie kupować samochody elektryczne. Wzrost popytu zbiegł się z rozszerzeniem programu na kolejne grupy beneficjentów, co dodatkowo przyspieszyło tempo składania wniosków. W efekcie dostępna pula środków zaczęła się szybko kurczyć, a liczba zgłoszeń przekroczyła możliwości finansowe programu.

Mimo wyczerpywania się budżetu kontynuowano jednak przyjmowanie wniosków, ale warunkowo - zaznaczono, że ich rozpatrzenie nie oznacza automatycznej wypłaty środków. Na koniec kwietnia 2026 r. wpłynęło 42 170 wniosków, zaś poziom wykorzystania środków osiągnął 109,78 proc. Niestety proces oceny wniosków znacząco odbiegał od tempa ich składania. Do końca statystyki dotyczące zainteresowania danymi markami mogą ulec zmianie.

Ile przyznano z programu NaszEauto?

Zgodnie z najnowszymi danymi NFOŚiGW do 15 czerwca 2026 r. złożono w sumie 42 506 wniosków (zarówno pod kątem zakupu samochodu elektrycznego, jak również leasingu/wynajmu). Dotychczas wypłacono pieniądze w odpowiedzi na 17 616 z nich - kwota opiewa na 561,5 mln zł.

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