W skrócie W pierwszy weekend czerwca 2026 roku w Mikołajkach odbędzie się wydarzenie łączące rajdy historyczne oraz rajdy cross country i baja.

Program Mikołajki Rally 2026 obejmie Rajd Kormoran Classic i AKPOL Mikołajki Rally, które zostaną rozegrane jeden po drugim, umożliwiając start w obu rajdach podczas jednego weekendu.

W trakcie wydarzenia przewidziano również atrakcje towarzyszące, spotkania z zawodnikami i dodatkowe wydarzenia dla publiczności.

Mikołajki Rally 2026 zapowiada się jako jeden z najważniejszych motoryzacyjnych weekendów w regionie. Organizatorzy przygotowali formułę, w której kibice będą mogli śledzić dwa różne wydarzenia sportowe, rozgrywane jedno po drugim. Najpierw na mazurskich szutrach pojawią się uczestnicy Rajdu Kormoran Classic, a następnie załogi startujące w AKPOL Mikołajki Rally.

Taki układ harmonogramu ma znaczenie nie tylko dla widzów, ale też dla samych zawodników. Program imprezy został ułożony tak, aby chętni mogli wystartować w obu rajdach w trakcie jednego weekendu. Listy zgłoszeń do obu części Mikołajki Rally 2026 mają zostać opublikowane 2 czerwca.

Rajd Kormoran Classic otworzy rywalizację

Pierwszą częścią wydarzenia będzie Rajd Kormoran Classic, określany jako najdłuższy w Polsce rajd płaski rozgrywany na szutrze. Impreza ma szczególne znaczenie dla środowiska rajdów samochodów historycznych, ponieważ znajduje się wśród kandydatów do przyszłorocznego kalendarza Historycznych Rajdowych Mistrzostw Europy.

Sportowy program ruszy w czwartek 4 czerwca. Tego dnia zaplanowano shakedown na Torze Mikołajki oraz odcinek kwalifikacyjny, którego wyniki zdecydują o kolejności wyboru pozycji startowych. Sam wybór odbędzie się wieczorem podczas ceremonii startu na rynku w Mikołajkach.

Osiem odcinków i 53 kilometry ścigania

Właściwa rywalizacja w Rajdzie Kormoran Classic zakończy się w piątek 5 czerwca. Załogi przejadą osiem odcinków specjalnych o łącznej długości 53 kilometrów. Trasa została oparta na dwóch pełnych pętlach, w skład których wejdą próby Lubiewo, Baranowo i Sady.

Rajdy wracają na Mazury. Mikołajki Rally potrwa kilka dni

W końcowej fazie rajdu zawodnicy po raz trzeci pokonają odcinek Baranowo. Finałem będzie Superoes Mikołajki na Torze Mikołajki, czyli próba szczególnie atrakcyjna dla kibiców. Ceremonia mety oraz podium odbędą się w piątek o godzinie 17:30 na rynku w Mikołajkach.

AKPOL Mikołajki Rally po klasykach

Po zakończeniu Rajdu Kormoran Classic rozpocznie się druga część imprezy, czyli AKPOL Mikołajki Rally. Będzie to runda Mistrzostw Polski w Rajdach Cross Country, Mistrzostw Polski w Rajdach Baja, Pucharu Polski w Rajdach Baja, Can-Am Baja Promo oraz Pucharu Cross Country.

Start tej części zawodów zaplanowano na piątek 5 czerwca, a rywalizacja potrwa do soboty 6 czerwca. Podobnie jak w przypadku Rajdu Kormoran Classic, zarówno ceremonia startu, jak i zakończenie rajdu odbędą się na rynku w Mikołajkach.

Ponad 128 kilometrów odcinków specjalnych

AKPOL Mikołajki Rally będzie znacznie dłuższy pod względem dystansu. Organizatorzy przewidzieli ponad 128 kilometrów odcinków specjalnych. Próby poprowadzą przez okolice Mikołajek, Starych Sadów, Lubiewa, Baranowa, Tałt oraz Mateuszka.

W programie znajdą się również przejazdy na Torze Mikołajki. Dzięki temu kibice będą mogli oglądać zarówno fragmenty rywalizacji w terenie, jak i bardziej widowiskowe odcinki w miejscu przygotowanym do bezpiecznego śledzenia rajdowej jazdy.

Motorsport i atrakcje dla kibiców

Mikołajki Rally 2026 nie ograniczy się wyłącznie do sportowej rywalizacji. W planach są także wydarzenia towarzyszące, spotkania z zawodnikami oraz dodatkowe atrakcje przygotowane z myślą o publiczności. Całość odbędzie się w scenerii Mikołajek i Mazur, które od lat są kojarzone z dużymi imprezami rajdowymi.

