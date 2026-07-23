W skrócie Brytyjskie małżeństwo, które podróżowało motocyklem dookoła świata, zostało w Iranie skazane na 10 lat więzienia pod zarzutem szpiegostwa, mimo posiadania wiz i planu podróży.

Władze Iranu zwiększyły wyrok Craiga Foremana o dodatkowe dwa lata więzienia, argumentując to jego wypowiedziami dla mediów, przy czym odbyło się to bez udziału prawnika czy tłumacza.

Od maja 2026 roku para prowadzi głodówkę w związku z odcięciem od kontaktu z rodziną, a eksperci ONZ wzywają Iran do ich natychmiastowego uwolnienia z powodu poważnych nieprawidłowości.

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Podróż miała być spełnieniem marzeń małżeństwa - Lindsay i Craig Foreman wyruszyli motocyklem dookoła świata na początku 2024 r. i pod koniec grudnia przekroczyli granicę Armenii z Iranem posiadając wizy, zatwierdzony plan podróży oraz lokalnego przewodnika. 3 stycznia 2025 r. zostali zatrzymani przez irańskie służby, a kontakt z nimi całkowicie się urwał. Przez ponad sześć tygodni rodzina nie wiedziała, co się z nimi dzieje. Dopiero państwowe media poinformowały, że Brytyjczycy zostali oskarżeni o szpiegostwo.

Podróżnicy dostali 10 lat więzienia. Teraz Iran dołożył kolejne dwa lata

Jak informowaliśmy wcześniej w październiku 2025 r. para stanęła przed Islamskim Sądem Rewolucyjnym w Teheranie. Proces prowadził sędzia Abolghasem Salvati objęty wcześniej sankcjami Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej za naruszenia praw człowieka oraz prowadzenie pokazowych procesów.

W wyprawę dookoła świata małżeństwo ruszyło na początku 2024 r. / FB. Lindsey Foreman Wiktor Seredyński materiał zewnętrzny

Craig i Lindsay Foreman usłyszeli wyrok 10 lat pozbawienia wolności za rzekome szpiegostwo. Rodzina oraz prawnicy od początku podkreślali, że nie przedstawiono żadnych dowodów potwierdzających zarzuty, a podróżnikom nie umożliwiono skutecznej obrony. Odrzucono również wnioski o zwolnienie za kaucją.

Jak poinformował portal Visordown, na początku lipca irańskie władze wydłużyły wyrok Craiga Foremana o kolejne dwa lata. Powodem miały być jego wypowiedzi udzielane mediom podczas odbywania kary.

Prawa człowieka są wielokrotnie łamane. Foreman nie mógł skorzystać z prawnika

Rodzina twierdzi, że sposób przekazania decyzji był kolejnym przykładem łamania podstawowych praw oskarżonego.

Zrozumieliśmy, że powiedziano mu, iż zostanie zaprowadzony do swojego prawnika, ale zamiast tego stanął przed sędzią, który poinformował go o dodatkowym wyroku

Jak dodał, Craigowi nie pozwolono na obecność prawnika, tłumacza ani nie dano możliwości obrony.

Nie sądziliśmy, że możemy być bardziej zszokowani ich haniebnym traktowaniem, ale w tym przypadku jesteśmy absolutnie oszołomieni

Podróżnicy prowadzą głodówkę. Ich stan zdrowia jest niepokojący

Od maja 2026 r. Craig i Lindsay Foreman prowadzą protest głodowy po tym, jak władze więzienia uniemożliwiły im kontakt telefoniczny z rodziną. To już drugi taki protest - pierwszy rozpoczęli jeszcze w listopadzie ubiegłego roku.

Według organizacji zajmującej się prawami człowieka HRANA stan zdrowia podróżników systematycznie się pogarsza. Craig schudł już o około 16 kilogramów, natomiast Lindsay zmaga się z zawrotami głowy i drżeniem ciała. Rodzina twierdzi również, że więzienie nie przekazało im listu z prośbą o zakończenie protestu ani leków i podstawowych środków niezbędnych do funkcjonowania.

ONZ twierdzi, że Foremanowie nie powinni przebywać w więzieniu

Sprawa brytyjskiego małżeństwa odbiła się szerokim echem na arenie międzynarodowej. Eksperci ONZ ds. praw człowieka wezwali niedawno Iran do natychmiastowego uwolnienia podróżników. W wydanym oświadczeniu wskazali, że postępowanie wobec Craiga i Lindsay Foreman było obarczone "poważnymi nieprawidłowościami".

Lindsay i Craig Foreman nie powinni być w więzieniu

Zdaniem ekspertów para została zatrzymana bez wystarczających podstaw, a sam proces nie spełniał elementarnych standardów rzetelnego postępowania. Choć Foremanowie wjechali do kraju legalnie - posiadając komplet wymaganych dokumentów - od ponad półtora roku pozostają w więzieniu.