W skrócie Podczas pierwszych trzech dni nowych zasad parkowania w Sopocie zarejestrowano ponad 8,7 tys. pobranych biletów, a dochód wyniósł ok. 290 tys. zł.

Od 1 maja w Sopocie poszerzono strefę płatnego parkowania o weekendy i wprowadzono wyższe stawki w centrum miasta.

Najwięcej zysków z parkowania odnotowano w trakcie długiego weekendu majowego, gdy większość turystów stanowili Polacy.

Od 1 maja w Sopocie zaczęła funkcjonować Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, która rozszerzyła dotychczasowe zasady o pobór opłat także w weekendy. Zmiany objęły nie tylko zakres czasowy, ale też wysokość opłat w centrum miasta.

Nowa taryfa przewiduje koszt 9,50 zł za pierwszą godzinę, 11,00 zł za drugą, 13,00 zł za trzecią oraz 9,50 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę postoju. Równolegle obowiązuje standardowa Strefa Płatnego Parkowania, a system opłat działa w 140 parkomatach rozmieszczonych na terenie popularnego kurortu.

Nowe zasady parkowania. Celem większa rotacja pojazdów

Jak informuje PAP - wprowadzenie nowych zasad było możliwe dzięki zmianom w przepisach dotyczących dróg publicznych, które weszły w życie w 2025 roku. Umożliwiły one miastom poniżej 100 tys. mieszkańców oraz miejscowościom uzdrowiskowym pobieranie opłat za parkowanie również w weekendy.

Władze Sopotu uzasadniały reformę potrzebą zwiększenia rotacji pojazdów w centrum. Z wcześniejszych analiz wynikało, że ponad 90 proc. samochodów parkujących w śródmieściu należy do osób przyjezdnych, a głównymi powodami wizyt są wypoczynek, kultura i rozrywka.

Przychody miasta z parkowania sięgnęły 290 tys. zł

Z danych przekazanych przez Zarząd Dróg i Zieleni wynika, że w okresie od 1 do 3 maja kierowcy wpłacili w parkomatach około 218 tys. zł. Dodatkowe 70 tys. zł pochodziło z płatności realizowanych przez aplikacje mobilne, co łącznie dało blisko 290 tys. zł wpływów. Najczęściej wybieraną opcją był postój dwugodzinny, co sugeruje, że wielu kierowców ogranicza wizyty w centrum do krótszych aktywności. Wśród najchętniej opłacanych kwot pojawiały się 20 zł, 10 zł oraz 22 zł, ale odnotowano także pojedyncze wysokie opłaty sięgające 200 zł.

Długi weekend majowy w Sopocie. Większość turystów to Polacy

Wysokie przychody z parkowania zbiegły się z dużym ruchem turystycznym w Sopocie podczas długiego weekendu majowego. Według danych branży hotelowej, obłożenie obiektów było bardzo wysokie, a większość miejsc noclegowych była zajęta. Analizy wskazują, że dominującą grupą odwiedzających byli turyści z Polski. Jednocześnie istotną część ruchu generowały osoby przyjeżdżające tylko na kilka godzin.

