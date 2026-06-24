Policja szybko dotarła do sprawcy. Badanie wykazało, że miał aż 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Aston Martin Vantage taranował samochody w Szczecinie

Do zdarzenia doszło w niedzielny poranek około godziny 6:00 na ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinie. Na nagraniu, które błyskawicznie zdobyło popularność w sieci, widać jadącego Aston Martina Vantage, który nie utrzymuje prawidłowego toru jazdy i uderza w stojące przy ulicy samochody.

Film szybko trafił do internetu, gdzie wywołał falę komentarzy. Wielu internautów zwracało uwagę, że kierowca sprawiał wrażenie całkowicie niepanującego nad samochodem.

Kierowca Astona miał 2,5 promila alkoholu

Sprawca nie uniknął odpowiedzialności. Policjanci szybko ustalili jego tożsamość i zatrzymali go po zdarzeniu. Jak przekazała Polsat News st. sierż. Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, mężczyzna uszkodził trzy zaparkowane samochody.

Wjechał w trzy zaparkowane pojazdy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ale po badaniu kierowcy, który spowodował kolizję, okazało się, że był w stanie nietrzeźwości. Miał 2,5 promila alkoholu we krwi

Choć sytuacja wyglądała bardzo groźnie, obyło się bez osób rannych. Straty ograniczyły się do uszkodzonych pojazdów.

Prawo jazdy zatrzymane. Kierowcy grozi więzienie

Po zatrzymaniu kierowcy policja odebrała mu prawo jazdy. Obecnie prowadzone są dalsze czynności mające wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia.

Jak przypomina policja, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

To jednak nie koniec konsekwencji. Kierowca będzie musiał również pokryć koszty naprawy uszkodzonych samochodów. Właściciele zniszczonych aut mogą dochodzić odszkodowania za poniesione straty.

Możliwa konfiskata Aston Martina

Sprawa może mieć dla kierowcy jeszcze poważniejsze skutki. Jeśli okaże się, że był właścicielem prowadzonego Aston Martina, samochód może zostać skonfiskowany zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu.

Na filmie widać Aston Martina Vantage w wersji produkowanej w latach 2018-2024. Taki samochód jest napędzany przez podwójnie doładowany silnik V8 o mocy 510 KM. Ceny takiego używanego samochodu oscylują wokół 400-500 tys. zł w zależności od rocznika.

Natomiast cena nowego Vantage'a w zależności od konfiguracji z łatwością może przebić milion złotych.

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