W skrócie Chińska marka MG rozważa rozpoczęcie produkcji samochodów elektrycznych w Europie, analizując szczególnie Hiszpanię jako potencjalną lokalizację fabryki zamiast Węgier.

Jednym z głównych powodów rozważania produkcji w Europie są wysokie cła na samochody elektryczne, które w przypadku MG wynoszą 45,3 proc., znacząco wpływając na konkurencyjność cenową.

MG notuje dynamiczny wzrost sprzedaży w Europie, rejestrując w 2025 roku 307 282 samochody, co oznacza wzrost o 37 proc. względem 2024 roku.

MG nie zamierza zwalniać tempa na europejskim rynku. Marka, należąca do koncernu SAIC, zapowiada znaczące rozszerzenie oferty i w ciągu najbliższych dwóch lat chce powiększyć gamę modelową. Jednocześnie jednym z priorytetów przedsiębiorstwa jest rozpoczęcie produkcji samochodów na Starym Kontynencie.

MG postawi na Hiszpanie? Wcześniej mówiono o Węgrzech

Jak informuje serwis Automotive News Europe - europejski oddział MG analizuje możliwość budowy fabryki w Hiszpanii. Fakt ten oznaczałby porzucenie koncepcji budowy fabryki na Węgrzech, które wcześniej rozważano jako alternatywną lokalizację. Źródła donoszą jednak, że na ten moment nie zapadła ostateczna decyzja, a szczegóły dotyczące skali inwestycji pozostają otwarte i mogą jeszcze ulec zmianie.

Wiadomo jednak, że nowy zakład miałby produkować samochody elektryczne, co wpisuje się w strategię ograniczania kosztów związanych z eksportem z Chin. Jednym z głównych powodów rozważania produkcji w Europie są wysokie cła na samochody elektryczne. W przypadku MG sięgają one aż 45,3 proc., co istotnie wpływa na konkurencyjność cenową pojazdów na rynku unijnym. Unia Europejska uzasadnia te regulacje koniecznością wyrównania warunków konkurencji wobec wsparcia, jakie chińscy producenci otrzymują od swojego rządu.

Chińskie marki omijają cła. Celem wzrost sprzedaży

W tej sytuacji lokalna produkcja staje się dla chińskich marek nie tyle opcją, co koniecznością. Własna fabryka w Unii Europejskiej pozwoliłaby ograniczyć obciążenia i lepiej dostosować się do realiów europejskiego rynku. Coraz więcej producentów z Chin postrzega taki krok jako kluczowy dla dalszego wzrostu sprzedaży na Starym Kontynencie. Przykładami mogą być m.in. BYD oraz Changan Automobile. Co ciekawe, drugi z wymienionych także jest zainteresowany Hiszpanią.

Europa już dawno pokochała MG. Ciągły wzrost sprzedaży

Eksperci wskazują, że decyzja o budowie fabryki w Europie nie jest przypadkowa. MG od dawna notuje dynamiczny wzrost na większości rynków motoryzacyjnych. Dobrą passę producenta potwierdzają m.in. dane firmy analitycznej Dataforce. Zgodnie z nimi w 2025 roku MG zarejestrowało w Europie 307 282 samochody, co oznacza wzrost o 37 proc. względem 2024 roku. Jednocześnie w pierwszym kwartale 2026 roku sprzedaż wyniosła 80 348 egzemplarzy, wobec 77 899 rok wcześniej.

