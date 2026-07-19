MG szykuje rewolucję na 2027 r. Chodzi o napęd hybrydowy plug-in
MG zapowiada kolejny etap rozwoju techniki hybryd plug-in i chce w nim wyprzedzić konkurencję. Podczas Tech Day w Londynie chińska marka ogłosiła, że zamierza montować baterie półprzewodnikowe (ze stałym elektrolitem) w nowych modelach z tym napędem, już od 2027 roku.
W skrócie
- Od 2027 roku MG zamierza stosować w hybrydach plug-in baterie półprzewodnikowe SolidCore, które mają poprawić efektywność i stabilność pracy w niskich temperaturach.
- Marka wprowadzi nową platformę dla hybryd plug-in z doładowanymi silnikami benzynowymi o pojemności 1,1 oraz 1,5 litra, oferującymi wyższą sprawność cieplną.
- Nowe modele MG otrzymają system Navigate on Autopilot oraz udoskonalony asystent parkowania, a osiągi przyspieszenia do 100 km/h mają wynosić poniżej sześciu sekund.
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Kierunek jest o tyle nietypowy, że rozwój ogniw półprzewodnikowych koncentrował się dotąd głównie na samochodach w pełni elektrycznych. MG idzie inną drogą. Równolegle marka wprowadza zupełnie nową generację napędu plug-in z oszczędniejszymi, doładowanymi silnikami benzynowymi, nową architekturą hybrydową i rozbudowanymi systemami wspomagania jazdy. Debiut w pierwszej kolejności obejmie trzy SUV-y z segmentów B, C i D.
Akumulatory MG SolidCore - co to za rozwiązanie?
Nazwana SolidCore bateria ma trafić najpierw właśnie do hybryd plug-in. Według producenta opiera się na półstałej architekturze ogniw z trójwymiarową strukturą spinelu. W porównaniu z klasycznymi akumulatorami litowo-jonowymi z ciekłym elektrolitem MG obiecuje szybsze oddawanie mocy, wyższą efektywność energetyczną oraz wyraźnie stabilniejsze działanie w szerokim zakresie temperatur.
Największą różnicę ma robić zachowanie baterii w niekorzystnych warunkach - przy niskiej temperaturze albo niskim stanie naładowania. To właśnie wtedy hybrydy plug-in często tracą część wsparcia elektrycznego i mocniej korzystają z silnika spalinowego. Nowa bateria ma ten scenariusz ograniczyć. Producent nie zdradził jednak ani pojemności ogniw SolidCore, ani dokładnej daty debiutu pierwszych seryjnych modeli.
Co zaoferuje nowa generacja hybryd plug-in MG?
Niezależnie od baterii, już w 2027 roku MG startuje z całkowicie nową platformą dla swoich modeli z napędem hybrydowym plug-in. Jako pierwszy dostanie ją model ZS Plug-in Hybrid+, a kolejne mają dołączać później. Sercem napędu są dwa doładowane silniki benzynowe zaprojektowane specjalnie do aut hybrydowych. Mniejszy to jednostka o pojemności 1,1 litra z turbodoładowaniem o mocy 100 KM i momencie obrotowym 175 Nm, z wydajnością cieplną przekraczającą 42 proc. Większy - 1,5-litrowy silnik turbo, osiąga 163 KM i 255 Nm, przy sprawności ponad 43 proc.
Do tego dochodzi nowa przekładnia z dwiema kluczowymi funkcjami. W trybie Power Split płynnie rozdziela moc między silnik spalinowy a elektryczny, utrzymując obroty silnika spalinowego możliwie często w zakresie optymalnej sprawności. Z kolei Motor Decoupling całkowicie odłącza generator od układu napędowego podczas jazdy wyłącznie na prądzie. Znikają wtedy opory, co podnosi sprawność elektryczną i jednocześnie obniża hałas. Według MG silnik spalinowy pracuje dzięki temu w około 90 proc. sytuacji drogowych ze sprawnością powyżej 40 proc., a w trybie elektrycznym można osiągnąć nawet 90 proc. sprawności.
O ile poprawią się osiągi nowego MG ZS?
Poza efektywnością producent obiecuje odczuwalny postęp w osiągach. Rozpędzenie od 0 do 100 km/h ma zajmować mniej niż sześć sekund, a przyspieszenie od 80 do 120 km/h zaledwie 3,5 s. Odłączenie generatora obniża też hałas w trybie elektrycznym nawet o pięć decybeli, przez co prowadzenie ma bardziej przypominać jazdę autem czysto elektrycznym.
Równolegle MG rozwija nowy napęd typu full hybrid, który dostanie nietypowo dużą jak na tę technologię baterię o pojemności 3,6 kWh oraz nową przekładnię. Więcej szczegółów technicznych producent na razie nie ujawnił.
Marka inwestuje też w jazdę zautomatyzowaną. Już w 2027 roku nowy SUV ma jako pierwszy model MG zadebiutować z systemem Navigate on Autopilot, który na autostradach wspiera między innymi przy wjeździe i zjeździe, zmianie pasa oraz wyprzedzaniu.
Rozbudowie ulegnie także asystent parkowania. System ma radzić sobie z ponad 30 scenariuszami parkowania i rozpoznawać ponad 300 rodzajów miejsc postojowych. W planach są też funkcje takie jak parkowanie przodem, zdalne parkowanie czy automatyczne cofanie po wcześniej zarejestrowanej trasie.