W skrócie Od 2027 roku MG zamierza stosować w hybrydach plug-in baterie półprzewodnikowe SolidCore, które mają poprawić efektywność i stabilność pracy w niskich temperaturach.

Marka wprowadzi nową platformę dla hybryd plug-in z doładowanymi silnikami benzynowymi o pojemności 1,1 oraz 1,5 litra, oferującymi wyższą sprawność cieplną.

Nowe modele MG otrzymają system Navigate on Autopilot oraz udoskonalony asystent parkowania, a osiągi przyspieszenia do 100 km/h mają wynosić poniżej sześciu sekund.

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Kierunek jest o tyle nietypowy, że rozwój ogniw półprzewodnikowych koncentrował się dotąd głównie na samochodach w pełni elektrycznych. MG idzie inną drogą. Równolegle marka wprowadza zupełnie nową generację napędu plug-in z oszczędniejszymi, doładowanymi silnikami benzynowymi, nową architekturą hybrydową i rozbudowanymi systemami wspomagania jazdy. Debiut w pierwszej kolejności obejmie trzy SUV-y z segmentów B, C i D.

Akumulatory MG SolidCore - co to za rozwiązanie?

Nazwana SolidCore bateria ma trafić najpierw właśnie do hybryd plug-in. Według producenta opiera się na półstałej architekturze ogniw z trójwymiarową strukturą spinelu. W porównaniu z klasycznymi akumulatorami litowo-jonowymi z ciekłym elektrolitem MG obiecuje szybsze oddawanie mocy, wyższą efektywność energetyczną oraz wyraźnie stabilniejsze działanie w szerokim zakresie temperatur.

Baterie trafią do nowej generacji modeli MG materiały prasowe

Największą różnicę ma robić zachowanie baterii w niekorzystnych warunkach - przy niskiej temperaturze albo niskim stanie naładowania. To właśnie wtedy hybrydy plug-in często tracą część wsparcia elektrycznego i mocniej korzystają z silnika spalinowego. Nowa bateria ma ten scenariusz ograniczyć. Producent nie zdradził jednak ani pojemności ogniw SolidCore, ani dokładnej daty debiutu pierwszych seryjnych modeli.

Co zaoferuje nowa generacja hybryd plug-in MG?

Niezależnie od baterii, już w 2027 roku MG startuje z całkowicie nową platformą dla swoich modeli z napędem hybrydowym plug-in. Jako pierwszy dostanie ją model ZS Plug-in Hybrid+, a kolejne mają dołączać później. Sercem napędu są dwa doładowane silniki benzynowe zaprojektowane specjalnie do aut hybrydowych. Mniejszy to jednostka o pojemności 1,1 litra z turbodoładowaniem o mocy 100 KM i momencie obrotowym 175 Nm, z wydajnością cieplną przekraczającą 42 proc. Większy - 1,5-litrowy silnik turbo, osiąga 163 KM i 255 Nm, przy sprawności ponad 43 proc.

MG pracuje nad nowym napędem hybrydowym typu plug-in materiały prasowe

Do tego dochodzi nowa przekładnia z dwiema kluczowymi funkcjami. W trybie Power Split płynnie rozdziela moc między silnik spalinowy a elektryczny, utrzymując obroty silnika spalinowego możliwie często w zakresie optymalnej sprawności. Z kolei Motor Decoupling całkowicie odłącza generator od układu napędowego podczas jazdy wyłącznie na prądzie. Znikają wtedy opory, co podnosi sprawność elektryczną i jednocześnie obniża hałas. Według MG silnik spalinowy pracuje dzięki temu w około 90 proc. sytuacji drogowych ze sprawnością powyżej 40 proc., a w trybie elektrycznym można osiągnąć nawet 90 proc. sprawności.

O ile poprawią się osiągi nowego MG ZS?

Poza efektywnością producent obiecuje odczuwalny postęp w osiągach. Rozpędzenie od 0 do 100 km/h ma zajmować mniej niż sześć sekund, a przyspieszenie od 80 do 120 km/h zaledwie 3,5 s. Odłączenie generatora obniża też hałas w trybie elektrycznym nawet o pięć decybeli, przez co prowadzenie ma bardziej przypominać jazdę autem czysto elektrycznym.

Równolegle MG rozwija nowy napęd typu full hybrid, który dostanie nietypowo dużą jak na tę technologię baterię o pojemności 3,6 kWh oraz nową przekładnię. Więcej szczegółów technicznych producent na razie nie ujawnił.

Marka inwestuje też w jazdę zautomatyzowaną. Już w 2027 roku nowy SUV ma jako pierwszy model MG zadebiutować z systemem Navigate on Autopilot, który na autostradach wspiera między innymi przy wjeździe i zjeździe, zmianie pasa oraz wyprzedzaniu.

Rozbudowie ulegnie także asystent parkowania. System ma radzić sobie z ponad 30 scenariuszami parkowania i rozpoznawać ponad 300 rodzajów miejsc postojowych. W planach są też funkcje takie jak parkowanie przodem, zdalne parkowanie czy automatyczne cofanie po wcześniej zarejestrowanej trasie.

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