MG HS pokonane. Omoda 5 rozbiła bank w Polsce
MG HS nie jest już najczęściej kupowanym chińskim autem w Polsce. W kwietniu i całym pierwszym kwartale 2026 roku większym zainteresowaniem cieszyła się w Polsce chińska Omoda 5. Na polskim rynku coraz lepiej radzą sobie też auta pozostałych marek koncernu Chery.
W skrócie
- Omoda 5 zdobyła większą popularność niż MG HS stając się najczęściej kupowanym chińskim autem w Polsce w kwietniu i pierwszym kwartale 2026 roku.
- MG pozostaje liderem wśród chińskich marek, ale koncern Chery osiągnął łącznie wyższą liczbę rejestracji w Polsce drogą swoich marek Omoda, Jaecoo i Chery.
- Najlepiej sprzedającym się modelem chińskiego samochodu w Polsce w pierwszym kwartale 2026 roku była Omoda 5, wyprzedzając MG HS oraz MG ZS.
Takie wnioski płyną z opracowanych na prośbę Interii danych firmy analitycznej DATAFORCE. Wynika z nich, że chociaż MG pozostaje najpopularniejszą marką chińskich samochodów w naszym kraju, jej właściciel - koncern SAIC - już dziś przegrywa w statystykach rejestracji z koncernem Chery, do którego należą obecne w Europie marki Omoda, Jaecoo i właśnie Chery. Rosnące ceny paliw napędzają też sprzedaż innego z chińskich gigantów - BYD.
Najpopularniejsze chińskie marki w Polsce. MG na czele, Omoda w natarciu
Z danych Dataforce i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że w pierwszym kwartale 2026 roku nad Wisłą zarejestrowano 15 925 samochodów chińskich marek, co dało im udział w rynku na poziomie blisko 10,5 proc. W kwietniu na polskie drogi trafiło kolejnych 5 304 samochodów chińskich producentów. Które marki i modele zza Wielkiego Muru cieszą się dziś w Polsce największym wzięciem?
Liderem polskiego rynku pozostaje MG z wynikiem 4 137 rejestracji w pierwszym kwartale i 1 308 rejestracjami w kwietniu. Marce należącej do koncernu SAIC po piętach depcze jednak Omoda. Należący do koncernu Chery producent zanotował w pierwszym kwartale 3 552 rejestracje, a w samym kwietniu na polskie drogi trafiły aż 1 222 nowe Omody.
O gigantycznym sukcesie może mówić sama marka Chery, która w niespełna dwanaście miesięcy stała się trzecią siłą wśród chińskich samochodów sprzedawanych w Polsce. Wynik 2 134 rejestracji w pierwszym kwartale (1 107 w samym kwietniu) robi tym większe wrażenie, jeśli wziąć pod uwagę, że oficjalne rozpoczęcie działalności marki w Polsce odbyło się z końcem czerwca ubiegłego roku!
W pierwszej piątce najpopularniejszych obecnie chińskich marek w Polsce z znajdziemy też kolejno 4. BYD (2 039 rejestracji w pierwszym kwartale i 882 w kwietniu) oraz 5. Jaecoo (1 437 rejestracje w pierwszym kwartale i 679 w kwietniu).
Druga liga chińskich aut w Polsce. Najnowsze dane
Aktualnie do "pierwszej ligi" chińskich marek w Polsce zaliczyć można jeszcze sklasyfikowanego na 6. pozycji Baica z wynikiem 1 314 rejestracji w pierwszym kwartale (289 rejestracji w kwietniu). W drugiej lidze zdecydowanie znajdują się wciąż:
6. Leapmotor (568 rejestracji w Q1)
7. Geely (263 rejestracje w Q1)
8. Dongfeng (143 rejestracje w Q1)
9. Hongqi (115 rejestracji w Q1)
10. Xpeng (112 rejestracji w Q1).
Najlepiej sprzedające się modele chińskich aut w Polsce w 2026 roku
Ciekawie prezentuje się też zestawienie najchętniej wybieranych przez polskich nabywców chińskich modeli. W pierwszym kwartale na pozycję lidera wskoczyła Omoda 5 (2 135 rejestracji). Za nią uplasowały się kolejno dwa modele MG: HS (2 097 rejestracji ZS (1 656 rejestracji). W pierwszej piątce znajdziemy jeszcze: 4. Omodę 9 (1 340 rejestracji) i BYD Seal U (793 rejestracje).
- Omoda 5 - 658 rejestracji,
- MG HS - 619 rejestracji,
- MG ZS - 599 rejestracji,
- Omoda 9 - 471 rejestracji,
- BYD Seal U - 396 rejestracji,
- Chery Tiggo 9 -372 rejestracji,
- Chery Tiggo 7 - 289 rejestracji,
- Chery Tiggo 8 -223 rejestracji,
- Chery Tiggo 4 -223 rejestracji
- Baic 5 - 161 rejestracji.