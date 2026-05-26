W skrócie Omoda 5 zdobyła większą popularność niż MG HS stając się najczęściej kupowanym chińskim autem w Polsce w kwietniu i pierwszym kwartale 2026 roku.

MG pozostaje liderem wśród chińskich marek, ale koncern Chery osiągnął łącznie wyższą liczbę rejestracji w Polsce drogą swoich marek Omoda, Jaecoo i Chery.

Najlepiej sprzedającym się modelem chińskiego samochodu w Polsce w pierwszym kwartale 2026 roku była Omoda 5, wyprzedzając MG HS oraz MG ZS.

Takie wnioski płyną z opracowanych na prośbę Interii danych firmy analitycznej DATAFORCE. Wynika z nich, że chociaż MG pozostaje najpopularniejszą marką chińskich samochodów w naszym kraju, jej właściciel - koncern SAIC - już dziś przegrywa w statystykach rejestracji z koncernem Chery, do którego należą obecne w Europie marki Omoda, Jaecoo i właśnie Chery. Rosnące ceny paliw napędzają też sprzedaż innego z chińskich gigantów - BYD.

Najpopularniejsze chińskie marki w Polsce. MG na czele, Omoda w natarciu

Z danych Dataforce i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że w pierwszym kwartale 2026 roku nad Wisłą zarejestrowano 15 925 samochodów chińskich marek, co dało im udział w rynku na poziomie blisko 10,5 proc. W kwietniu na polskie drogi trafiło kolejnych 5 304 samochodów chińskich producentów. Które marki i modele zza Wielkiego Muru cieszą się dziś w Polsce największym wzięciem?

Liderem polskiego rynku pozostaje MG z wynikiem 4 137 rejestracji w pierwszym kwartale i 1 308 rejestracjami w kwietniu. Marce należącej do koncernu SAIC po piętach depcze jednak Omoda. Należący do koncernu Chery producent zanotował w pierwszym kwartale 3 552 rejestracje, a w samym kwietniu na polskie drogi trafiły aż 1 222 nowe Omody.

O gigantycznym sukcesie może mówić sama marka Chery, która w niespełna dwanaście miesięcy stała się trzecią siłą wśród chińskich samochodów sprzedawanych w Polsce. Wynik 2 134 rejestracji w pierwszym kwartale (1 107 w samym kwietniu) robi tym większe wrażenie, jeśli wziąć pod uwagę, że oficjalne rozpoczęcie działalności marki w Polsce odbyło się z końcem czerwca ubiegłego roku!

W pierwszej piątce najpopularniejszych obecnie chińskich marek w Polsce z znajdziemy też kolejno 4. BYD (2 039 rejestracji w pierwszym kwartale i 882 w kwietniu) oraz 5. Jaecoo (1 437 rejestracje w pierwszym kwartale i 679 w kwietniu).

Druga liga chińskich aut w Polsce. Najnowsze dane

Aktualnie do "pierwszej ligi" chińskich marek w Polsce zaliczyć można jeszcze sklasyfikowanego na 6. pozycji Baica z wynikiem 1 314 rejestracji w pierwszym kwartale (289 rejestracji w kwietniu). W drugiej lidze zdecydowanie znajdują się wciąż:

6. Leapmotor (568 rejestracji w Q1)

7. Geely (263 rejestracje w Q1)

8. Dongfeng (143 rejestracje w Q1)

9. Hongqi (115 rejestracji w Q1)

10. Xpeng (112 rejestracji w Q1).

Najlepiej sprzedające się modele chińskich aut w Polsce w 2026 roku

Ciekawie prezentuje się też zestawienie najchętniej wybieranych przez polskich nabywców chińskich modeli. W pierwszym kwartale na pozycję lidera wskoczyła Omoda 5 (2 135 rejestracji). Za nią uplasowały się kolejno dwa modele MG: HS (2 097 rejestracji ZS (1 656 rejestracji). W pierwszej piątce znajdziemy jeszcze: 4. Omodę 9 (1 340 rejestracji) i BYD Seal U (793 rejestracje).

Omoda 5 - 658 rejestracji, MG HS - 619 rejestracji, MG ZS - 599 rejestracji, Omoda 9 - 471 rejestracji, BYD Seal U - 396 rejestracji, Chery Tiggo 9 -372 rejestracji, Chery Tiggo 7 - 289 rejestracji, Chery Tiggo 8 -223 rejestracji, Chery Tiggo 4 -223 rejestracji Baic 5 - 161 rejestracji.

