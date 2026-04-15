W skrócie Policja w Świebodzinie zatrzymała kierowcę, który jechał 130 km/h przy ograniczeniu do 70 km/h i zignorował zakaz wyprzedzania, za co otrzymał 28 punktów karnych oraz mandat w wysokości 2500 zł, tracąc prawo jazdy.

Interwencja została przeprowadzona w miejscu wskazanym przez mieszkańców za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie najczęściej zgłaszane są przypadki łamania przepisów ruchu drogowego.

Policja informuje, że liczba zgłoszeń naruszeń rośnie i poza mapą wykorzystywane są także inne narzędzia, w tym skrzynki mailowe oraz nagrania z kamer samochodowych.

28 punktów karnych po jednej kontroli policji

Do zdarzenia doszło w Świebodzinie. Policjanci prowadzili kontrolę drogową w miejscu wskazanym przez mieszkańców jako niebezpieczne. Zgłoszenia dotyczyły głównie przekraczania dozwolonej prędkości.

Podczas kontroli zatrzymano kierowcę, który poruszał się z prędkością 130 km/h przy ograniczeniu do 70 km/h. Oznacza to przekroczenie limitu o 60 km/h. Dodatkowo mężczyzna zignorował obowiązujący zakaz wyprzedzania.

Za popełnione wykroczenia otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 28 punktów karnych. Przekroczenie dopuszczalnego limitu punktów skutkowało utratą prawa jazdy.

Metoda na mapę - jak działa system zgłoszeń kierowców?

Podstawą interwencji była tzw. metoda na mapę. Policjanci skorzystali z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - narzędzia dostępnego dla obywateli od 2016 r.

To interaktywny system, który umożliwia zgłaszanie miejsc, w których dochodzi do naruszeń przepisów. Zgłoszenia trafiają do policji i mogą być wykorzystywane przy planowaniu działań kontrolnych.

Na mapie można oznaczyć różne zagrożenia, w tym przekraczanie prędkości, nielegalne wyścigi, zły stan nawierzchni czy spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Jak wskazuje policja, najczęściej zgłaszanym problemem pozostaje łamanie przepisów ruchu drogowego.

Warto podkreślić, że samo zgłoszenie nie jest podstawą do ukarania kierowcy. Funkcjonariusze muszą potwierdzić wykroczenie podczas kontroli.

Dlaczego metoda na mapę jest skuteczna?

Jak informuje policja, zgłoszenia mieszkańców pozwalają kierować patrole w miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do naruszeń przepisów. W praktyce oznacza to, że kontrole nie są przypadkowe.

W opisywanym przypadku miejsce zostało wskazane wielokrotnie. Po przyjeździe patrolu potwierdziło się, że kierowcy regularnie przekraczają tam dopuszczalną prędkość.

Dzięki temu patrole mogą działać bardziej efektywnie i koncentrować się na odcinkach dróg o podwyższonym ryzyku.

Coraz więcej zgłoszeń od kierowców i mieszkańców

Aktywność obywateli w zgłaszaniu wykroczeń rośnie. Oprócz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonują także inne narzędzia, takie jak skrzynki mailowe typu Stop agresji drogowej.

Policja analizuje przesyłane materiały, w tym nagrania z kamer samochodowych. Na ich podstawie wszczynane są postępowania wobec kierowców naruszających przepisy.

Zgłoszenia dotyczą nie tylko przekraczania prędkości, ale również niebezpiecznych manewrów, takich jak wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych czy wymuszanie pierwszeństwa.

