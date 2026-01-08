W skrócie Mercedes przenosi produkcję Klasy A z Niemiec na Węgry, by obniżyć koszty.

Model pozostanie w ofercie przynajmniej do 2028 roku, wbrew wcześniejszym spekulacjom.

Fabryka w Kecskemet będzie produkować zarówno wersje tradycyjne, jak i elektryczne.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Początkowo w branży motoryzacyjnej dominowały spekulacje, że Mercedes planuje zakończyć produkcję kompaktowej Klasy A. Jako główne powody wskazywano zmieniające się realia rynkowe oraz malejące zainteresowanie samochodami typu hatchback poza rynkiem europejskim. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że model ten pozostanie w ofercie niemieckiego producenta na dłużej.

Mercedes nie rezygnuje z modelu A. Przynajmniej na razie

Jak się bowiem okazuje, Mercedes nie chciał tak szybko rezygnować ze swojego popularnego auta. Utrzymanie Klasy A w ofercie wymusiło jednak zmiany w planach produkcyjnych. Od drugiej połowy 2026 roku model będzie powstawał nie w niemieckim Rastatt, lecz w węgierskim Kecskemet. Przeniesienie produkcji ma pozwolić na obniżenie kosztów oraz sprawniejsze dostosowanie linii produkcyjnych do przyszłych potrzeb. Dzięki tej decyzji Klasa A pozostanie w ofercie Mercedesa co najmniej do 2028 roku.

Węgierska fabryka przejmie główną rolę produkcyjną?

Jak informuje serwis Automotive News Europe - zakład w Rastatt pozostanie istotnym elementem zaplecza produkcyjnego Mercedesa, jednak będzie mógł skupić się na bardziej zaawansowanych technologicznie modelach. Fabryka w Kecskemet, w której już wcześniej powstawały modele CLA oraz CLA Shooting Brake, przejmie natomiast produkcję popularnego kompakta. Niższe koszty pracy i operacyjne czynią ją atrakcyjną lokalizacją dla kompaktowego auta segmentu premium.

Fabryka w Kecskemet będzie również odpowiedzialna za produkcję wariantów elektrycznych i hybrydowych, zgodnie z długofalową strategią marki. Oczekuje się, że produkcja węgierskiego zakładu osiągnie od 300 tys. do 400 tys. pojazdów rocznie, przekraczając tym samym prognozowaną produkcję niemieckich zakładów Mercedesa w Sindelfingen, Rastatt i Bremie.

Producenci szukają państw z tańszą siłą roboczą

Relokacja produkcji Klasy A nie jest przypadkowa i doskonale wpisuje się w zmiany zachodzące w europejskim przemyśle motoryzacyjnym. W obliczu rosnących kosztów coraz więcej marek przenosi część produkcji do państw oferujących tańszą siłę roboczą, co pozwala lepiej kontrolować wydatki i usprawniać łańcuchy dostaw.

Dla niemieckich fabryk oznacza to natomiast możliwość skoncentrowania się na najbardziej zaawansowanych projektach, w tym samochodach elektrycznych i hybrydowych, które wymagają dużego "know-how" i nowoczesnego zaplecza.

Nowy Mercedes CLA Shooting Brake interia INTERIA.PL