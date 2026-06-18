W skrócie Europejscy producenci samochodów coraz częściej wchodzą w sektor zbrojeniowy, co wynika z pogarszającej się sytuacji branży motoryzacyjnej.

Mercedes-Benz podpisał porozumienie z Tytan Technologies w celu wspólnego opracowania wojskowych wersji pojazdów G-Class i Sprinter.

Dla producentów samochodów sektor obronny może być szansą na utrzymanie fabryk oraz miejsc pracy w obliczu kryzysu na rynku motoryzacyjnym.

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Sprzedaż samochodów na Starym Kontynencie w wielu segmentach nadal jest znacznie niższa od oczekiwanego poziomu. Dodatkowo producenci muszą walczyć z rosnącą konkurencją z Chin oraz kosztowną transformacją w kierunku elektromobilności. To sprawia, że potężne koncerny - których sytuacja przez dekady wydawała się niezagrożona - muszą szukać nowych sposobów na wykorzystanie mocy produkcyjnych swoich zakładów oraz pozyskanie dodatkowych źródeł dochodu. Wszystkie oczy skierowane są w stronę sektora obronnego, w którym regularnie odnotowywane są rekordowe wydatki.

Do grona producentów zainteresowanych współpracą z wojskiem właśnie dołączył Mercedes-Benz. Niemiecki koncern podpisał porozumienie z firmą Tytan Technologies, która specjalizuje się w tworzeniu systemów przeciwdronowych i technologii obronnych. Powstaną specjalne wersje modeli G-Class oraz Sprinter, które będą pełnić funkcję mobilnych centrów dowodzenia oraz platform do zwalczania dronów.

Mercedes chce walczyć z dronami. Pomogą klasa G i Sprinter

Porozumienie zostało podpisane podczas targów lotniczych ILA w Berlinie. Tytan Technologies odpowiada za rozwój autonomicznych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwdronowej, a Mercedes ma dostarczać platformy pojazdów oraz zaplecze produkcyjne. Wojskowe wersje klasy G oraz Sprintera będą mogły przewozić specjalistyczne wyposażenie, systemy obserwacyjne, sensory, drony rozpoznawcze oraz bezzałogowce przechwytujące przeznaczone do neutralizowania zagrożeń z powietrza.

Na Sprinterze oraz klasa G powstaną zabudowy służące do ochrony przed dronami. Tytan Technologies materiały prasowe

Rosnące znaczenie wojny dronowej - które szczególnie mocno uwidoczniło się podczas konfliktu w Ukrainie - sprawiło, że armie na całym świecie zaczęły poszukiwać mobilnych i stosunkowo tanich systemów obronnych. Mercedes dostrzegł w tym szansę na rozwój nowego segmentu działalności.

Europejska motoryzacja coraz mocniej skręca w stronę wojska

Mercedes nie jest jedynym producentem samochodów, który postanowił zainteresować się sektorem obronnym. Renault podczas targów Eurosatory zaprezentowało wojskowy pojazd oparty na modelu Rafale, opracowany wspólnie z firmą Thales. Samochód ma pełnić rolę mobilnego centrum dowodzenia dla bezzałogowych systemów lądowych i powietrznych.

Volkswagen również bada możliwości wejścia do sektora wojskowego. Na początku czerwca koncern zaprezentował specjalne wersje modeli Amarok i Crafter przygotowane pod kątem zastosowań militarnych. Niemcy nie ukrywają, że analizują zainteresowanie rynku i potencjalne możliwości produkcyjne. Za oceanem podobne kroki wykonuje General Motors, które prowadzi rozmowy z Lockheed Martin na temat produkcji komponentów dla przemysłu zbrojeniowego.

Wojsko ratunkiem dla branży motoryzacyjnej. Na ratunek fabrykom i tysiącom miejsc pracy

Nie jest tajemnicą, że dla producentów samochodów sektor obronny oznacza dziś znacznie więcej niż jedynie dodatkowe źródło przychodów. W wielu przypadkach może stać się sposobem na utrzymanie fabryk i miejsc pracy.

Dobrym przykładem jest przyszłość Mercedesa - niemiecki producent zapowiedział wcześniej stopniowe przenoszenie produkcji dostawczego Sprintera do Polski. Fabryka w Ludwigsfelde miała zakończyć działalność w obecnej formule do 2029 r. Jeżeli jednak pojawią się duże zamówienia dla wojska to sytuacja może diametralnie się zmienić. Produkcja pojazdów dla armii mogłaby przedłużyć funkcjonowanie zakładu i zapewnić zatrudnienie tysiącom pracowników.

Mercedes będzie współpracował z firmą Tytan Technologies. Tytan Technologies materiały prasowe

Kryzys w motoryzacji napędza nowe kierunki rozwoju. Rynek w Europie słabnie

Nad europejską branżą motoryzacyjną od dłuższego czasu piętrzą się czarne chmury. Z jednej strony niezbędne jest inwestowanie miliardów euro w rozwój elektromobilności, a z drugiej trwa zacięta walka z rosnącą w siłę konkurencją z Chin. Sytuacji nie poprawia również słabnący popyt na samochody na Starym Kontynencie.

Koncerny samochodowe muszą nie tylko podejmować radykalne zmiany w swojej strategii i gamie modelowej, ale również szukać dodatkowych źródeł dochodu. Chociaż dla Mercedesa sektor obronny stanowi obecnie zaledwie 1 proc. przychodów całej grupy to niewykluczone, że przy tak potężnych wydatkach na armię w przyszłości będzie odgrywał znacznie większą rolę. Nie zapominajmy, że producenci samochodów dysponują już gotowymi fabrykami, rozbudowanym zapleczem logistycznym oraz doświadczeniem w masowej produkcji, więc automatycznie stają się najlepszymi partnerami dla firm bazujących na branży wojskowej.

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